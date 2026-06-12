"Национальный пантеон" будет расположен в Киеве на берегу Днепра, - глава УИНП Алфьоров

Пантеон выдающихся украинцев будет расположен в Киеве.

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Что известно?

По его словам, работа над Пантеоном началась в Министерстве иностранных дел и Украинском институте национальной памяти в январе этого года

"Когда мы начали просматривать списки похороненных за рубежом, изучать законодательную базу, и МИД начал проверять по спискам наличие могил. Мы начали работу не с объявления, а с подготовки. И в этом контексте это чрезвычайно качественный новый гиперскачок в этой истории", — пояснил Алфьоров.

Глава УИНП напомнил, что разговоры о Пантеоне велись с разными акцентами с 90-х годов.

"Кто-то говорил "Национальный Пантеон", кто-то говорил "Пантеон Героев". И когда мы вступили в войну в 2014 году, то Пантеон Героев сразу стал пониматься как герои, погибшие в этой войне. И сейчас огромная путаница, когда спрашивают: а где будет Пантеон Героев? Национальный Пантеон – это о становлении нации, а для Героев – Мемориал Героев", – добавил он.

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Где будет расположен Пантеон?

"Место, где будет расположен Пантеон – это Киев. И это принципиально. Не потому, что Киев – столица Украины. Киев, даже если бы не был столицей, является одним из мировых центров. Во-первых, одним из мировых центров христианства еще с X века, и нам об этом не нужно забывать. Не православия, а именно христианства. Киев – как один из мировых логистических центров. Киев – как одна из исторических мировых столиц. Нам нужно немного подняться и понять это величие Киева.

И, конечно, Киев – это сакральная столица. Не просто насыщенная памятниками эпохи Руси. Это сакральная столица. Не зря даже в Конституции Орлика мы видим, что столица будет в Киеве. Гетманские столицы – это Чигирин, Батурин, Глухов, Нежин, Гадяч, даже Канев и Черкассы. Но все понимали, что столица – Киев. То есть административно столица может быть где угодно, но фактическая – это всегда Киев.

И обязательно пантеон должен быть рядом с той рекой, которая создала нас с вами – это Днепр. Днепр – это река, которая породила нашу государственность. И в то же время река объединения, потому что без левого берега не может быть правого. И Днепр – это о памяти. Греки называли нашу реку Борисфен, славяне называли Славута, а скифы 2500 лет назад дали название этой реке Днепр", – пояснил Алфёров.

Интервью с главой Украинского института национальной памяти Александром Алферовым читайте по ссылке.

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Что предшествовало?

22 апреля 2026 года президент Зеленский сообщил о начале работы по созданию Пантеона выдающихся украинцев — пространства национальной памяти, которое должно объединить мемориализацию ключевых фигур государственного строительства и способствовать ценностной консолидации общества.

Ранее сообщалось, что главу ОУН Мельника и его жену перезахоронили на военном кладбище.

Украина получила разрешение на перезахоронение полковника Армии УНР, командира Сечевых стрельцов и первого руководителя Организации украинских националистов Евгения Коновальца, который сейчас похоронен на кладбище Кросвейк в Роттердаме (Нидерланды).

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