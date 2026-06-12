Музеи преследуют воспитательную цель. А какова воспитательная цель музея Булгакова? - председатель УИНП Алфьоров

Украинское государство не принимают носители российской идентичности, поскольку оно им враждебно. Таким был Булгаков.

Об этом заявил глава УИНП Александр Алфёров в интервью Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Украина, украинские земли — это территория на границе Европы и Азии, здесь очень специфично такое понятие, как пришельцы. Потому что любой пришелец, который приходит на службу государству, становится полноценным его членом. Например, Вячеслав Липинский, чистокровный поляк, шляхтич, римо-католик, является одновременно автором государственнической школы истории Украины.

А есть и обратный пример. Возьмем Крым, сколько там российских военных пенсионеров, они, наоборот, в российской идентичности. Они не хотят служить этой земле, они ее не понимают, у них не такая "языковая челюсть", они могут читать Лесю Украинку только в переводах на русский язык, и тогда возникает вопрос: а кто эти люди? А эти люди — носители другой ментальности, другого поведения, другой идентичности", — пояснил он.

Соответственно, Булгаков нес в себе российскую идентичность, подчеркнул Алфьоров.

"Да, там не проработана семейная травма — смерть отца, его университетское окружение и неприятие украинского государства. Украинское государство не воспринимают носители российской идентичности, потому что оно им враждебно.

У нас, пожалуй, полстраны читали "Мастера и Маргариту" или другие рассказы московского цикла. Да, Булгаков оставил описание Киева 1918 года, но он жил в пределах своего мира и был носителем этого мира. И поэтому на печи в доме Турбиных написано "Бей Петлюру!" — пояснил глава УИНП.

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Музей Булгакова

"С музеями не нужно бороться, музеи нужно поддерживать. Но мы должны понять: если есть музей, то какова его цель? Во-первых, музеи — это хранители артефактов эпохи. Также музеи имеют воспитательную цель. Какова воспитательная цель музея Булгакова?

Неужели у нас нет других тем, которые были бы интересны для украинцев и для гостей из столицы? Или Булгаков известен в мире так, как это пытаются показать некоторые? Нет, не известен. В мире известен Шекспир, но улицы Шекспира и Жюля Верна у нас появились только недавно.

Соответственно, когда мы говорим о музее Булгакова, то не должны бороться с Булгаковым. Речь идет о влиянии российского мира и о том, как это позже использовала российская пропаганда. Мы должны называть вещи своими именами", - рассказал он.

Полный текст интервью с главой УИНП Александром Алферовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

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Что предшествовало

В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову. Скульптуру вывезли коммунальные службы.

Памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске демонтировали и передали на хранение наследнице автора. Решение принято в рамках деколонизации.

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