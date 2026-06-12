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Новости Демонтаж памятников
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Музеи преследуют воспитательную цель. А какова воспитательная цель музея Булгакова? - председатель УИНП Алфьоров

Почему снесли памятник Булгакову и что об этом говорят в УИНП?

Украинское государство не принимают носители российской идентичности, поскольку оно им враждебно. Таким был Булгаков.

Об этом заявил глава УИНП Александр Алфёров в интервью Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Украина, украинские земли — это территория на границе Европы и Азии, здесь очень специфично такое понятие, как пришельцы. Потому что любой пришелец, который приходит на службу государству, становится полноценным его членом. Например, Вячеслав Липинский, чистокровный поляк, шляхтич, римо-католик, является одновременно автором государственнической школы истории Украины.

А есть и обратный пример. Возьмем Крым, сколько там российских военных пенсионеров, они, наоборот, в российской идентичности. Они не хотят служить этой земле, они ее не понимают, у них не такая "языковая челюсть", они могут читать Лесю Украинку только в переводах на русский язык, и тогда возникает вопрос: а кто эти люди? А эти люди — носители другой ментальности, другого поведения, другой идентичности", — пояснил он.

Соответственно, Булгаков нес в себе российскую идентичность, подчеркнул Алфьоров.

"Да, там не проработана семейная травма — смерть отца, его университетское окружение и неприятие украинского государства. Украинское государство не воспринимают носители российской идентичности, потому что оно им враждебно.

У нас, пожалуй, полстраны читали "Мастера и Маргариту" или другие рассказы московского цикла. Да, Булгаков оставил описание Киева 1918 года, но он жил в пределах своего мира и был носителем этого мира. И поэтому на печи в доме Турбиных написано "Бей Петлюру!" — пояснил глава УИНП.

Читайте: В Буче сняли мемориальную доску Михаилу Булгакову. ФОТО

Музей Булгакова

"С музеями не нужно бороться, музеи нужно поддерживать. Но мы должны понять: если есть музей, то какова его цель? Во-первых, музеи — это хранители артефактов эпохи. Также музеи имеют воспитательную цель. Какова воспитательная цель музея Булгакова?

Неужели у нас нет других тем, которые были бы интересны для украинцев и для гостей из столицы? Или Булгаков известен в мире так, как это пытаются показать некоторые? Нет, не известен. В мире известен Шекспир, но улицы Шекспира и Жюля Верна у нас появились только недавно.

Соответственно, когда мы говорим о музее Булгакова, то не должны бороться с Булгаковым. Речь идет о влиянии российского мира и о том, как это позже использовала российская пропаганда. Мы должны называть вещи своими именами", - рассказал он.

Полный текст интервью с главой УИНП Александром Алферовым для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В институте Нацпамяти назвали провокацией идею перевезти памятник Булгакову в Полтаву

Что предшествовало

  • В Киеве на Андреевском спуске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Михаилу Булгакову. Скульптуру вывезли коммунальные службы.
  • Памятник Михаилу Булгакову на Андреевском спуске демонтировали и передали на хранение наследнице автора. Решение принято в рамках деколонизации.

Читайте: Какими бы ни были отношения между Украиной и Польшей, эксгумации должны происходить, — глава УИНП Алферов

Автор: 

Булгаков Михаил (29) Алферов Александр (1)
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Топ комментарии
+6
Що ти ЦИМ хочеш сказать? Бо я пробував розібраться, і крім "великих слов, велику силу...", нічого не побачив... Автор все правильно сказав... Музеї дійсно - "носії ідеї", та мають виховну мету. Булгаков - носій РОСІЙСЬКОЇ ідентичності в Україні... КОГО музей, йому присвячений, буде виховувать? Чергових "манкуртів"? Хай, краще, в тій будівлі, розмістять музей, присвячений "розстріляному Відродженню" - бо відчуваю, що скоро на Соловецьких островах позносять все, пов'язане з нашими культурними діячами. І навіть знесуть хрест у Сандормоху... А вони більше мають права на пам'ять, ніж цей "хохлофоб"...
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12.06.2026 13:26 Ответить
+5
Мені здається, що музеї не мають нікого виховувати... Вони повинні зберігати історчну пам'ять, знання, інформацію. І певні речі зберігати. Може так статися, що суспільство дуже сильно провалюється і якийсь час не взмозі користуватися вже досягнутими речами. Тоді їх треба поберегти до кращих часів...
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12.06.2026 13:16 Ответить
+5
Я проти будь-якої пропаганди. Я за освіту і розум. Я проти того, що якісь придурки по "заданію" чи по дурості переконують українців в тому, що вони тупе бидло і не можуть відрізнити автора від твору, літературу від культури і музей від пропаганди.
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12.06.2026 13:35 Ответить
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Ти за музей Булгакова, чи проти?
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12.06.2026 13:11 Ответить
Так, чи ні - де тут філософія? за Армію, Мову, Віру голосував? чи це теж філософія?
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12.06.2026 13:20 Ответить
Що ти ЦИМ хочеш сказать? Бо я пробував розібраться, і крім "великих слов, велику силу...", нічого не побачив... Автор все правильно сказав... Музеї дійсно - "носії ідеї", та мають виховну мету. Булгаков - носій РОСІЙСЬКОЇ ідентичності в Україні... КОГО музей, йому присвячений, буде виховувать? Чергових "манкуртів"? Хай, краще, в тій будівлі, розмістять музей, присвячений "розстріляному Відродженню" - бо відчуваю, що скоро на Соловецьких островах позносять все, пов'язане з нашими культурними діячами. І навіть знесуть хрест у Сандормоху... А вони більше мають права на пам'ять, ніж цей "хохлофоб"...
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12.06.2026 13:26 Ответить
"Виховну мету" музеї мали в Радянському Союзі. А ще кино, спорт, музика і телебачення.
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12.06.2026 13:06 Ответить
95 квартал мав виховну мету?
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12.06.2026 13:08 Ответить
Ну чому ж? Зараз теж мають. Тому кацапи музей Шухевича знищили, не пошкодувавши для цього невеликого будинкв колосальних ресурсів. Що стосується музею Булгакова, то він визовує колаборантів на "Білій гвардії", сатаністів на "Майстрі і Маргариті" і русскомірцев на всьому, що пов'язане з імперцем-українофобом Булгаковим.
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12.06.2026 14:01 Ответить
Тобто ти вважаєш Зеленського русофобом.
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12.06.2026 13:12 Ответить
Тобто ти за російську пропаганду в Україні. За Януковича голосував, чи за Тимошенко?
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12.06.2026 13:14 Ответить
Я проти будь-якої пропаганди. Я за освіту і розум. Я проти того, що якісь придурки по "заданію" чи по дурості переконують українців в тому, що вони тупе бидло і не можуть відрізнити автора від твору, літературу від культури і музей від пропаганди.
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12.06.2026 13:35 Ответить
Це в тебе така, значить, філософія, що лише тупе бидло вважає літературу елементом культури...а на філософське питання чи ти за музей Булгакова, чи проти, відповідати не хочеш...ну хоч за кого голосував усі роки Незалежності скажеш? чи це теж філософське питання?
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12.06.2026 13:57 Ответить
Лише елементом культури. Не чимось таким, що повністю визначає культуру і світогляд. Тому що ЧИТАЧ бере з літературного твору що хоче, що відчуває, що вважає за потрібне. При цьому, є багато речей. з якими ЧИТАЧ може не погоджуватися з автором, не сприймати, засуджувати. Може робити або не робити поправку на історичний контекст і кон'юктуру. (До слова про кон'юктуру не можу не згадати ******* українську музику). При цьому всьому можна розуміти, що автор, можливо покидьок і наркоман. Але це ні як впливає на твір, як такий і не зменшує його цінність.
Якщо до булгакова конкретно, то ставлення моє таке:
"Біла гвардія" - геніальний твір. Тому що зображає долі людей в умовах краху звичного для них світу. Показує їх рішення, вибір, волю, нещасні і щасливі моменти. Зображує ДУЖЕ якісно і атмосферно. Те що автор через переконання або коньюктурно опинився, на наш ******** погляд, не на тому боці - то прикро, звичайно. Але це ніяк не зоюов'язує читача робити якісь там кроки в сторону руськаго міра, бо твір не про це, взагалі.
Тож я категорично проти встановлення нових пам'ятників булгакову (тому що недоречно) і проти зносу старих (тому шо статУї - це лише статУї і нічого більше). Я категорично проти нищення музеїв будь-яких. Тому що це історія така, як вона є. А наділення всього шо попало "виховним, ідеологічним і патріотичним значенням" - це тухлі відрижки совка і нічого більше. Це не працює, викликає відразу і огиду.
Щодо голосування: люди, за яких я голосував, не стали президентами. Дивлячись на тих, хто стали, бачу, що я не помилився жодного разу.
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12.06.2026 14:36 Ответить
1. А що повністю визначає національну культуру і світогляд? 2, Ти вважаєш 1921 - 1991 роками російської окупації України - так, чи ні. 3. На питання за кого голосував так і не відповів.
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12.06.2026 14:52 Ответить
В Європі сила силенна генделів в історичних будівлях.
Найсмачніша рулька яку я поки що їв у житті була в іспанському ресторані на площі Гран-Плас - в самому серці Брюсселю. Та навіщо далеко ходити - є площа Ринок у Львові.
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12.06.2026 13:41 Ответить
Україна була під московським ігом більше 300 років..
але існує..
звичайно, малороси, та інші манкурти,
можуть зробити з музея наливайку..
бо легше опуститись,
стати московським андрофагом,
ніж піднятись,
закінчити Києво-Могилянську академію..
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12.06.2026 13:50 Ответить
Краще нехай буде розливне пиво, ніж московська отрута! На законодавчому рівні його не заборонили! Тож всі, хто дрочив на Булгакова, можуть й надалі цим займатися! До спітніння на лобі дрочити на всю ''велікаю рускую літєратуру, вєлікаю культуру, велікає іскуства, велікай балєт, тєатр .... Не думаю, що на таких фалічних засадах вони будуть мати успіх на нашій землі! Після варварства стосовно України й українців!
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12.06.2026 14:47 Ответить
А яку виховну роль будуть нести прапори, гімни Угорщини, Болгарії, Польщі і їх державні символи на теріторії України в містах де є 10 нацменшин, особливо в держ установах і закладах освіти?????
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12.06.2026 13:12 Ответить
Яка мета назви аеропорту Сікорський? Він вважав себе великоросом і жодного доброго слова про Україну по собі не лишив
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12.06.2026 13:13 Ответить
Русскаму чєлавєку на замєтку:
Ігор Сікорський, видатний авіаконструктор, який народився в Києві, а більшу частину життя прожив і працював у США, мав глибокий духовний та історичний зв'язок зі своєю батьківщиною.
Найбільш відомим і цитованим є його офіційний лист від 30 серпня 1933 року до Василя Галича (представника української діаспори в США, голови Українського Товариства в Чикаго). У цьому листі Сікорський чітко й однозначно висловив своє ставлення до свого походження та до України.
Ось ключові тези та цитати з його висловлювань:

Про своє походження
У згаданому листі авіаконструктор прямо зазначав, що його рід має суто українське коріння:
«Моя родина, яка походить із села на Київщині, де мій дід і прадід були священниками, є чисто українського походження з козацького роду».
Він також додавав, що виховання він отримав як людина, віддана Російській імперії (що було нормою для багатьох інтелігентів того часу), але наголошував на своїй етнічній приналежності:
«Проте ми завжди вважали себе українцями, і я пишаюся тим, що належу до цього працьовитого і талановитого народу».

Про майбутнє України та її культуру
Сікорський високо цінував потенціал української нації та вірив у її відродження:
Про релігійність та стійкість: Він згадував, що український народ зберіг свою душу, релігійність та глибокі традиції попри всі історичні випробування.
Про культуру: Сікорський захоплювався українською культурою, мовою та піснею, зазначаючи, що вони мають унікальну красу та самобутність.
Про державність: У часи, коли Україна перебувала у складі СРСР і переживала трагедію Голодомору (лист написаний якраз у серпні 1933 року), Сікорський висловлював глибоке співчуття землякам і вірив, що український народ обов'язково вийде на шлях самостійного розвитку та побудує власну щасливу долю.

Важливий контекст
Довгий час радянська, а згодом і російська історіографія намагалися представити Сікорського виключно як «російського конструктора». Проте віднайдені в архівах США листи (зокрема, згаданий лист до Василя Галича) доводять, що Ігор Сікорський чітко ідентифікував свій рід як український і щиро вболівав за майбутнє України.
Сьогодні його ім'я офіційно увіковічнене в Україні: на його честь названо Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) та Національний технічний університет України «КПІ», де він свого часу навчався і запускав свої перші гвинтокрили.
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12.06.2026 13:27 Ответить
Мені здається, що музеї не мають нікого виховувати... Вони повинні зберігати історчну пам'ять, знання, інформацію. І певні речі зберігати. Може так статися, що суспільство дуже сильно провалюється і якийсь час не взмозі користуватися вже досягнутими речами. Тоді їх треба поберегти до кращих часів...
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12.06.2026 13:16 Ответить
Кварталівські приколи...Півторацентнерову бабегу призначають головою інституту жертв голодомору.Якийсь Алфьоров розповідає українцям про їх національну пам"ять.
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12.06.2026 13:17 Ответить
яка виховна мета музею Булгакова? Пропаганда москворотостi.
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12.06.2026 13:27 Ответить
всі московські мітки повинні бути ЗНИЩЕНІ ! ключове ЗНИЩЕНІ!
все інше локшина на вуха і відволікання від основного
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12.06.2026 13:34 Ответить
Тобто ти проти.
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12.06.2026 13:59 Ответить
"А тепер, у праці мирні, помогають друзі вірні. Шлють верстати й трактори. Бо едина ми родина. Бо Росія й Україна нерозлучні дві сестри.
Володимир Сосюра.
Меморіальну дошку треба скидати.
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12.06.2026 13:58 Ответить
Якщо ти жив при ссср тебе треба розстрліляти...?
Ставлення Володимира Сосюри до України - це глибока, щира любов, яка стала головним сенсом його творчості, але водночас джерелом трагічних випробувань та внутрішнього розриву. Його світогляд балансував між відданістю українській національній ідеї та вимушеною покорою радянській системі. [https://dn.gov.ua/news/******-********-dolya-i-tvorchist-volodimira-sosyuri 1, https://ukraine-history.com/volodymyr-sosyura-zagublenyj-mizh-naczionalizmom-i-komunizmom/ 2]
Основні аспекти його патріотизму та ставлення до Батьківщини:

1. Відданість та поетизація образу

Поет обожнював Україну, оспівував її красу, історію та народ. У своїх творах він малював «вишневу Україну», звертався до символів вічності, таких як Дніпро, зорі та неопалима купина. Українську мову він називав «солов'їною» і закликав любити рідну землю всім серцем. [https://www.facebook.com/DonetskaODA/photos/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%83-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-1898-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB/1017930050375621/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83! 2, https://naurok.com.ua/v-sosyura-******-ukra-nu-321530.html 3, https://naurok.com.ua/v-sosyura-******-ukra-nu-372906.html 4, https://mala.storinka.org/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D1%96-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.html 5]

2. Трагічний вибір та роздвоєність

У буремні часи поет опинився на роздоріжжі: в молодості брав участь в українських визвольних змаганнях у лавах Армії УНР, проте згодом опинився в Червоній армії. Цей «шпагат» між двома ідеологіями призвів до того, що Сосюра сам писав про наявність у нього «двох душ» - комунара та націоналіста, що стало його особистою душевною драмою. [https://viche.ck.ua/region/******-********-istoriya-skladnyh-vyboriv-pysmennyka-volodymyra-sosyury/ 1, https://ukraine-history.com/volodymyr-sosyura-zagublenyj-mizh-naczionalizmom-i-komunizmom/ 2]

3. Переслідування за патріотизм

Найяскравішим проявом його любові став вірш «Любіть Україну!» (написаний у 1944 році), який перетворився на справжній патріотичний маніфест. Проте у 1951 році влада розгорнула жорстоку ідеологічну кампанію проти твору. Його звинувачували у «буржуазному націоналізмі» через те, що він закликав любити Україну «в снігах і в житі», не прив'язуючи цей заклик до комуністичної партії та радянської
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12.06.2026 14:02 Ответить
Виховання - не єдина мета музеїв. ІМХО, музеї мають доносити до суспільства через свої експонати інформацію згідно тематики музею.
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12.06.2026 13:39 Ответить
ну він принаймні 3 роки пробув офіцером в 3-й штурмовій, хоч і не на бойовій посаді. на відміну від своїх критиків.
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12.06.2026 14:09 Ответить
Как по-украински "кот"? А "кит"?
А то памятник, памятник.... А музей можно бы и оставить, с надлежащими комментариями.
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12.06.2026 13:56 Ответить
Він виховує розуміння що коли владу у Домі(Країні) отримують "Швондери" й "Шарікови" то все-пропав Дім(Країна)! Що беззаконня й хаос є безумовним злом безвідносно до приналежності носія цього зла! Що авторитаризм й тоталітаризм є людиноненависницькими ,за замовчуванням,якими б гаслами не були прикриті! За логікою Алфьорова потрібно,тим більше,викреслити з історії діячів "розстріляного відродження"-майже всі вони були переконаними більшовиками,членами компартії й "червоними командирами" що воювали проти УНР! Музеї мають бути сховищми пам'яті й історії,навіть незручної, а не "трансляторами ідеології" як це було за комуністичного режиму!
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12.06.2026 13:56 Ответить
Не наводь тінь на плітінь, все московське і все що шкодило Україні має буди ліквідоване ...

а "незручну історію" можеш в себе на кухні і вбиральні постааити і насолоджуватися ніхто не проти дебілів але не навʼязуйте своє іншим тим паче завуальовано шкідливе
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12.06.2026 14:01 Ответить
Ніхто не шкодив Україні більше ніж,власні,тут,незавуальовані недалекі ідіоти!
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12.06.2026 14:11 Ответить
який самокритичний....
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12.06.2026 14:37 Ответить
Да надо меньше всякого кацапского дерьма вкладывать в голову нашим детям. Хай лучше Кафку читают. Или Чейза.
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12.06.2026 14:02 Ответить
А Шекспир и Жюль Верн хорошо относились к Украине? Вдруг нет. А мы улицы и памятники им. Надо разбираться.
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12.06.2026 14:22 Ответить
Ви торкнулися найважливішого питання. Чи можемо ми любити твори культури, чиї автори не любили (не *******) нашу державу?
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12.06.2026 14:46 Ответить
Запитання "А яка виховна мета музею Булгакова?" поставте Ахметову; має знати, якщо фінансував серіал "Виходьте без дзвінка"
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12.06.2026 14:35 Ответить
Ха! Пішли терти! Напевно, вгадав!!!
Відновлюю комент:
Це Україна, бейбі!! Все більше скидається на те, що вся ця маячня навколо Булгакова через те, що хтось вподобав історичну хатинку на Андріївському . Ліквідують музей, зроблять там елітний гендель розливного пива. З виховною метою національної пам'яті, звісно. Так і бачу слогани на вицвівших банерах: "Хто не з пивом, той булгаков!", "Покупайте наших котів!", "Заходь, Аннушка вже налила пиво!".
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12.06.2026 14:40 Ответить
демонтовано і правильно зроблено
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12.06.2026 14:51 Ответить
 
 