Уничтожение логистики РФ в оккупированном Донецке и его окрестностях воинами 41 полка БпС "Pilum". ВИДЕО
Операторы 41-го полка беспилотных систем "Pilum" 1-го корпуса НГУ "Азов" наносят удары по российской логистике в оккупированном Донецке и его окрестностях.
Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что воины держат под огневым контролем логистические маршруты российских захватчиков.
"Ежедневно наши экипажи выявляют и уничтожают технику оккупантов, лишая врага возможности перебрасывать силы, боеприпасы и обеспечение непосредственно на линию боевого столкновения", - отметили там.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 и Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в ночь на 11 июня нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск РФ с боекомплектом и топливом в Армянске временно оккупированного Крыма.
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Без пального і БК0 наступ зупинився. Німеччина програла.
Тож, всім причетним - вдалих страйків! І туди ж - безліміт дронів та гарну погоду!"
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