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Новости Удары по логистике РФ
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Уничтожение логистики РФ в оккупированном Донецке и его окрестностях воинами 41 полка БпС "Pilum". ВИДЕО

Операторы 41-го полка беспилотных систем "Pilum" 1-го корпуса НГУ "Азов" наносят удары по российской логистике в оккупированном Донецке и его окрестностях.

Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что воины держат под огневым контролем логистические маршруты российских захватчиков.

"Ежедневно наши экипажи выявляют и уничтожают технику оккупантов, лишая врага возможности перебрасывать силы, боеприпасы и обеспечение непосредственно на линию боевого столкновения", - отметили там.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 и Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в ночь на 11 июня нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск РФ с боекомплектом и топливом в Армянске временно оккупированного Крыма.

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Автор: 

Донецьк (6163) Донецкая область (12444) Азов (898) логистика (105) Донецкий район (64)
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@ "Коли німці взимку 1945 прорвали фронт у Арденнах і розвивали свій наступ, союзна авіація знищувала БУДЬ-ЯКИЙ транспорт, який намагався пересуватися дорогами.
Без пального і БК0 наступ зупинився. Німеччина програла.
Тож, всім причетним - вдалих страйків! І туди ж - безліміт дронів та гарну погоду!"
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12.06.2026 11:53 Ответить
Краса невимовна.
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12.06.2026 11:54 Ответить
...
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12.06.2026 12:05 Ответить
Українці «привітали» орків, з вогником і димком!!
‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚔️⚒💪✌️👌👍👏🤝🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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12.06.2026 12:07 Ответить
В Донецьку, який ВІСІМ(8) років дамбілі бамбас, дороги такі, як у Німетчині
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12.06.2026 12:33 Ответить
 
 