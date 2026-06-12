Уничтожение логистики РФ в оккупированном Донецке и его окрестностях воинами 41 полка БпС "Pilum". ВИДЕО

Операторы 41-го полка беспилотных систем "Pilum" 1-го корпуса НГУ "Азов" наносят удары по российской логистике в оккупированном Донецке и его окрестностях.

Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что воины держат под огневым контролем логистические маршруты российских захватчиков.

"Ежедневно наши экипажи выявляют и уничтожают технику оккупантов, лишая врага возможности перебрасывать силы, боеприпасы и обеспечение непосредственно на линию боевого столкновения", - отметили там.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 и Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в ночь на 11 июня нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск РФ с боекомплектом и топливом в Армянске временно оккупированного Крыма.

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