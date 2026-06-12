Знищення логістики РФ в окупованому Донецьку та на його околицях воїнами 41 полку БпС "Pilum". ВIДЕО

Оператори 41-го полку безпілотних систем "Pilum" 1-го корпусу НГУ "Азов" нищать російську логістику в окупованому Донецьку та на його околицях.

Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що воїни тримають під вогневим контролем логістичні маршрути російських загарбників.

"Щодня наші екіпажі виявляють і знищують техніку окупантів, позбавляючи ворога можливості перекидати сили, боєприпаси та забезпечення безпосередньо на лінію бойового зіткнення", - зазначили там.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 та Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у ніч на 11 червня завдали ураження по мосту і майже 50 вантажівках військ РФ із боєкомплектом і пальним в Армянську тимчасового окупованого Криму.

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