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Новини Удари по логістиці РФ
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Знищення логістики РФ в окупованому Донецьку та на його околицях воїнами 41 полку БпС "Pilum". ВIДЕО

Оператори 41-го полку безпілотних систем "Pilum" 1-го корпусу НГУ "Азов" нищать російську логістику в окупованому Донецьку та на його околицях.

Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що воїни тримають під вогневим контролем логістичні маршрути російських загарбників.

"Щодня наші екіпажі виявляють і знищують техніку окупантів, позбавляючи ворога можливості перекидати сили, боєприпаси та забезпечення безпосередньо на лінію бойового зіткнення", - зазначили там.

Дивіться: Пілоти "К-2" уразили логістику на трасі Горлівка-Єнакієве: "Вот это да, вот это вообще красота. Бомбанули". ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 та Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у ніч на 11 червня завдали ураження по мосту і майже 50 вантажівках військ РФ із боєкомплектом і пальним в Армянську тимчасового окупованого Криму.

Читайте: Командування рашистів заборонило трафік сухопутним кордоном в окупований Крим, - Мадяр

Автор: 

Донецьк (964) Донецька область (11323) Азов (892) логістика (138) Донецький район (65)
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@ "Коли німці взимку 1945 прорвали фронт у Арденнах і розвивали свій наступ, союзна авіація знищувала БУДЬ-ЯКИЙ транспорт, який намагався пересуватися дорогами.
Без пального і БК0 наступ зупинився. Німеччина програла.
Тож, всім причетним - вдалих страйків! І туди ж - безліміт дронів та гарну погоду!"
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12.06.2026 11:53 Відповісти
Краса невимовна.
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12.06.2026 11:54 Відповісти
...
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12.06.2026 12:05 Відповісти
Українці «привітали» орків, з вогником і димком!!
‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚔️⚒💪✌️👌👍👏🤝🫡🇺🇦🇪🇺❤️‼️
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12.06.2026 12:07 Відповісти
 
 