Знищення логістики РФ в окупованому Донецьку та на його околицях воїнами 41 полку БпС "Pilum". ВIДЕО
Оператори 41-го полку безпілотних систем "Pilum" 1-го корпусу НГУ "Азов" нищать російську логістику в окупованому Донецьку та на його околицях.
Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що воїни тримають під вогневим контролем логістичні маршрути російських загарбників.
"Щодня наші екіпажі виявляють і знищують техніку окупантів, позбавляючи ворога можливості перекидати сили, боєприпаси та забезпечення безпосередньо на лінію бойового зіткнення", - зазначили там.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 та Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у ніч на 11 червня завдали ураження по мосту і майже 50 вантажівках військ РФ із боєкомплектом і пальним в Армянську тимчасового окупованого Криму.
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Без пального і БК0 наступ зупинився. Німеччина програла.
Тож, всім причетним - вдалих страйків! І туди ж - безліміт дронів та гарну погоду!"
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