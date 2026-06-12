Пожизненное заключение получила учительница, которая наводила российские дроны на Херсон, - СБУ

По материалам СБУ суд приговорил жительницу Херсона, признанную виновной в государственной измене, к пожизненному заключению. По данным следствия, завербованная российской военной разведкой школьная учительница передавала оккупантам координаты украинских военных и помогала наводить дроны на Силы обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По доказательной базе киберспециалистов и следователей Службы безопасности пожизненное заключение с конфискацией имущества получила агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которую СБУ разоблачила в октябре 2024 года при корректировке обстрелов Херсона.

Россияне завербовали учительницу

На этот раз к высшей мере наказания приговорена завербованная врагом школьная учительница, которая наводила российские дроны на защитников города.

Установлено, что фигурантка через мессенджер передавала координаты украинских войск "связному" из ГРУ РФ. Им оказался командир отряда операторов БПЛА 186-го отдельного разведывательного батальона вооруженной группировки РФ под кодовым названием "Днепр".

Читайте: По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил еще один агент ФСБ, который наводил удары по Одессе

В поле зрения российских спецслужб женщина попала, когда писала прокремлевские комментарии в чатах телеграм-каналов.

Фиксировала места скопления бойцов и техники ВСУ

После вербовки агент обходила и объезжала на собственном транспорте улицы областного центра, чтобы сфотографировать места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны.



Собранные сведения она обобщала в агентурный отчет и направляла его российскому военному в виде фото потенциальных "целей" с отметками на гугл-картах.



Как выяснило расследование, агентурные данные рашисты использовали для массированных атак на Херсон, в том числе с помощью дронов-камикадзе.

Смотрите также: К 15 годам лишения свободы приговорена женщина за государственную измену и передачу данных врагу. ФОТО

Во время обысков в доме агентки изъяты мобильные телефоны и компьютерное оборудование с доказательствами работы на врага.



По материалам Службы безопасности суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте также: 15 лет тюрьмы получила продавщица милитари-магазина, которая помогала рашистам бомбить Краматорск, - СБУ