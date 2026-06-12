Довічне ув’язнення отримала вчителька, яка наводила російські дрони по Херсону, - СБУ

За матеріалами СБУ суд призначив довічне ув’язнення жительці Херсона, яку визнано винною у державній зраді. За даними слідства, завербована російською воєнною розвідкою шкільна вчителька передавала окупантам координати українських військових та допомагала наводити дрони на Сили оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За доказовою базою кіберфахівців та слідчих Служби безпеки довічне ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яку СБУ викрила у жовтні 2024 року на коригуванні обстрілів Херсону.

Росіяни завербували вчительку

Цього разу до найвищої міри покарання засуджено завербовану ворогом шкільну вчительку, яка наводила російські дрони на оборонців міста.

Встановлено, що фігурантка месенджером передавала координати українських військ "зв’язковому" з гру рф. Ним виявився командир загону операторів БпЛА 186-го окремого розвідувального батальйону збройного угруповання рф під кодовою назвою "Днєпр".

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До уваги російських спецслужбістів жінка потрапила, коли писала прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів.

Фіксувала місця скупчення бійців і техніки ЗСУ

Після вербування агентка обходила та об’їжджала власним транспортом вулиці обласного центру, щоб сфотографувати місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони.



Зібрані відомості вона узагальнювала в агентурний звіт і направляла його російському військовому у вигляді фото потенційних "цілей" з відмітками на гугл-картах.



Як з’ясувало розслідування, агентурні дані рашисти використовували для масованих атак на Херсон, в тому числі дронами-камікадзе.

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Під час обшуків в оселі агентки вилучено мобільні телефони та комп’ютерне обладнання із доказами роботи на ворога.



За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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