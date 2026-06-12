Зеленский призвал в ближайшие дни реагировать на воздушные тревоги
Президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины в ближайшие дни максимально ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение главы государства.
Предупреждение
"Обязательно каждый день, и сегодня, и в последующие дни обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России. Вместо мира они выбирают ракеты. Никаких других "карт" у них нет. Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизнь", — предупредил президент.
Что предшествовало?
Предупреждение главы государства прозвучало на фоне официальных сообщений Воздушных сил ВСУ об угрозе применения Россией экспериментального баллистического вооружения с полигона "Капустин Яр", откуда ранее оккупанты запускали ракетную систему "Орешник".
Подробнее об "Орешнике"
- Ракета "Орешник" — это российская баллистическая ракета средней дальности класса "земля-земля" с разделяющейся боевой частью и твердотопливным ракетным двигателем. Обычно Россия запускает такие ракеты с полигона Капустин Яр.
Удары по Украине:
- Днепр — атака 21 ноября 2024 года;
- Львов — атака 8 января 2026 года;
- Белая Церковь — атака 24 мая 2026 года.
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