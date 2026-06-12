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Новости оссия планирует запустить баллистическую ракету Воздушные угрозы
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Зеленский призвал в ближайшие дни реагировать на воздушные тревоги

зеленський

Президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины в ближайшие дни максимально ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение главы государства.

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Предупреждение

"Обязательно каждый день, и сегодня, и в последующие дни обращайте внимание на воздушные тревоги. Мы понимаем, с кем имеем дело и на что рассчитывают в России. Вместо мира они выбирают ракеты. Никаких других "карт" у них нет. Мы должны рассчитывать на свою силу, свою внимательность. Обязательно берегите жизнь", — предупредил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Май стал самым смертоносным месяцем для гражданских лиц в Украине с начала 2022 года, — ООН

Что предшествовало?

Предупреждение главы государства прозвучало на фоне официальных сообщений Воздушных сил ВСУ об угрозе применения Россией экспериментального баллистического вооружения с полигона "Капустин Яр", откуда ранее оккупанты запускали ракетную систему "Орешник".

Подробнее об "Орешнике"

  • Ракета "Орешник" — это российская баллистическая ракета средней дальности класса "земля-земля" с разделяющейся боевой частью и твердотопливным ракетным двигателем. Обычно Россия запускает такие ракеты с полигона Капустин Яр.

Удары по Украине:

  • Днепр — атака 21 ноября 2024 года;
  • Львов — атака 8 января 2026 года;
  • Белая Церковь — атака 24 мая 2026 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушную тревогу объявляли по всей Украине из-за угрозы баллистики (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (24490) воздушная тревога (849) война в Украине (8447)
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Топ комментарии
+7
А достатню кількість укриттів за 4 роки збудували? Ну щоб люди могли там ховатися під час обстрілів? Чи «не на часі» і вистачить і підвалу?
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12.06.2026 16:33 Ответить
+7
А підрозділ делекобійних дронів Касьянова, який міг би унеможливити будь які запуски з полігона Капустін Яр, розігнали і не дають далі працювати! Влада не хоче перемоги, вона лише імітує боротьбу!
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12.06.2026 16:48 Ответить
+6
схоже Оманську гниду про щось попередили
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12.06.2026 16:48 Ответить
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А достатню кількість укриттів за 4 роки збудували? Ну щоб люди могли там ховатися під час обстрілів? Чи «не на часі» і вистачить і підвалу?
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12.06.2026 16:33 Ответить
А підрозділ делекобійних дронів Касьянова, який міг би унеможливити будь які запуски з полігона Капустін Яр, розігнали і не дають далі працювати! Влада не хоче перемоги, вона лише імітує боротьбу!
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12.06.2026 16:48 Ответить
Це давно відомо. При владі - держзрадники і корупціонери.
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12.06.2026 18:05 Ответить
У нас в місті рівно нікуя не зробили,одну будку бетонну бачив.
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12.06.2026 17:02 Ответить
Яка ж велика турбота про українців, яких залишив без ракет і бомбосховищ. Дав би хоча інструкцію,так по коливатися асфальтом. А сам то коли повернеться в Україну?
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12.06.2026 16:39 Ответить
Після масованого ракетного удару. Коли з москви дадуть відмашку
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12.06.2026 18:11 Ответить
А до тепер, і після не потрібно реагувати, так виходить, Є-батько наш?
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12.06.2026 16:46 Ответить
схоже Оманську гниду про щось попередили
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12.06.2026 16:48 Ответить
А воно вже або в бункері або в Європі..
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12.06.2026 16:54 Ответить
Головне прокукарікать,а сонце хоче встає ,хоче ні.
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12.06.2026 17:06 Ответить
Голобородько значить змиється гастролювати потужно
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12.06.2026 17:23 Ответить
Дуже точна інформація.Всім наперед треба собі знайти сховище.
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12.06.2026 17:24 Ответить
А що там знов гастролі .
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12.06.2026 17:27 Ответить
Навіщо ці залякування, ми і так знаємо що ху...лостан буде бомбити Київ, краще скажи чим ми відповімо, крім інтернету.
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12.06.2026 17:31 Ответить
З бункеру вийдуть незламні відоси
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12.06.2026 17:48 Ответить
Скоро из динамиков воздушной тревоги будет звучать хрипатый голос и призывать граждан беречь себя. А в конце, дякую, дуже дякую.
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12.06.2026 17:44 Ответить
И ежу понятно! Две недели не было массовых ракетных обстрелов - они их накапливают солить на зиму?
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12.06.2026 17:52 Ответить
Это все провокации проклятых англосаксов. На шашлыки, товарищи!
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12.06.2026 18:02 Ответить
Імпотент жалюгідний. Це нице чучело - найогидніша, наймерзотніша і найжахливіша сторінка України.
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12.06.2026 18:06 Ответить
 
 