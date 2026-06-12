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Новини Росія планує запустити балістичну ракету Повітряні загрози
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Зеленський закликав найближчими днями реагувати на повітряні тривоги

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав громадян України максимально відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги найближчими днями. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення глави держави.

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Попередження

"Обов'язково кожного дня, і сьогодні й наступними днями звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших "карт" у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя", - попередив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з початку 2022 року, - ООН

Що передувало?

Попередження глави держави прозвучало на тлі офіційних повідомлень Повітряних сил ЗСУ про загрозу застосування Росією експериментального балістичного озброєння з полігону "Капустин Яр", звідки раніше окупанти запускали ракетну систему "Орєшнік".

Більше про "Орєшнік"

  • Ракета "Орєшнік" - це російська балістична ракета середньої дальності класу земля-земля з роздільною бойовою частиною і твердопаливним ракетним двигуном. Зазвичай Росія запускає такі ракети з полігону Капустин Яр.

Удари по Україні:

  • Дніпро - атака 21 листопада 2024 року;
  • Львів - атака 8 січня 2026 року;
  • Біла Церква - атака 24 травня 2026 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряну тривогу оголошували по всій Україні через загрозу балістики (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) повітряна тривога (980) війна в Україні (8507)
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Топ коментарі
+7
А достатню кількість укриттів за 4 роки збудували? Ну щоб люди могли там ховатися під час обстрілів? Чи «не на часі» і вистачить і підвалу?
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12.06.2026 16:33 Відповісти
+7
А підрозділ делекобійних дронів Касьянова, який міг би унеможливити будь які запуски з полігона Капустін Яр, розігнали і не дають далі працювати! Влада не хоче перемоги, вона лише імітує боротьбу!
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12.06.2026 16:48 Відповісти
+6
схоже Оманську гниду про щось попередили
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12.06.2026 16:48 Відповісти
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А достатню кількість укриттів за 4 роки збудували? Ну щоб люди могли там ховатися під час обстрілів? Чи «не на часі» і вистачить і підвалу?
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12.06.2026 16:33 Відповісти
А підрозділ делекобійних дронів Касьянова, який міг би унеможливити будь які запуски з полігона Капустін Яр, розігнали і не дають далі працювати! Влада не хоче перемоги, вона лише імітує боротьбу!
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12.06.2026 16:48 Відповісти
Це давно відомо. При владі - держзрадники і корупціонери.
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12.06.2026 18:05 Відповісти
У нас в місті рівно нікуя не зробили,одну будку бетонну бачив.
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12.06.2026 17:02 Відповісти
Яка ж велика турбота про українців, яких залишив без ракет і бомбосховищ. Дав би хоча інструкцію,так по коливатися асфальтом. А сам то коли повернеться в Україну?
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12.06.2026 16:39 Відповісти
Після масованого ракетного удару. Коли з москви дадуть відмашку
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12.06.2026 18:11 Відповісти
А до тепер, і після не потрібно реагувати, так виходить, Є-батько наш?
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12.06.2026 16:46 Відповісти
схоже Оманську гниду про щось попередили
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12.06.2026 16:48 Відповісти
А воно вже або в бункері або в Європі..
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12.06.2026 16:54 Відповісти
Головне прокукарікать,а сонце хоче встає ,хоче ні.
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12.06.2026 17:06 Відповісти
Голобородько значить змиється гастролювати потужно
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12.06.2026 17:23 Відповісти
Дуже точна інформація.Всім наперед треба собі знайти сховище.
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12.06.2026 17:24 Відповісти
А що там знов гастролі .
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12.06.2026 17:27 Відповісти
Навіщо ці залякування, ми і так знаємо що ху...лостан буде бомбити Київ, краще скажи чим ми відповімо, крім інтернету.
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12.06.2026 17:31 Відповісти
З бункеру вийдуть незламні відоси
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12.06.2026 17:48 Відповісти
Скоро из динамиков воздушной тревоги будет звучать хрипатый голос и призывать граждан беречь себя. А в конце, дякую, дуже дякую.
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12.06.2026 17:44 Відповісти
И ежу понятно! Две недели не было массовых ракетных обстрелов - они их накапливают солить на зиму?
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12.06.2026 17:52 Відповісти
Это все провокации проклятых англосаксов. На шашлыки, товарищи!
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12.06.2026 18:02 Відповісти
Імпотент жалюгідний. Це нице чучело - найогидніша, наймерзотніша і найжахливіша сторінка України.
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12.06.2026 18:06 Відповісти
 
 