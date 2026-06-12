Зеленський закликав найближчими днями реагувати на повітряні тривоги
Президент Володимир Зеленський закликав громадян України максимально відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги найближчими днями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення глави держави.
Попередження
"Обов'язково кожного дня, і сьогодні й наступними днями звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших "карт" у них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя", - попередив президент.
Що передувало?
Попередження глави держави прозвучало на тлі офіційних повідомлень Повітряних сил ЗСУ про загрозу застосування Росією експериментального балістичного озброєння з полігону "Капустин Яр", звідки раніше окупанти запускали ракетну систему "Орєшнік".
Більше про "Орєшнік"
- Ракета "Орєшнік" - це російська балістична ракета середньої дальності класу земля-земля з роздільною бойовою частиною і твердопаливним ракетним двигуном. Зазвичай Росія запускає такі ракети з полігону Капустин Яр.
Удари по Україні:
- Дніпро - атака 21 листопада 2024 року;
- Львів - атака 8 січня 2026 року;
- Біла Церква - атака 24 травня 2026 року.
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