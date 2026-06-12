С начала суток враг 69 раз атаковал позиции украинских защитников, - Генштаб

С начала суток число атак агрессора составило 69.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Нескучное, Товстодубово, Коренок, Рогизное, Волфино, Гутко-Ожинка, Бунячино, Голубика, Журавка, Уланово, Рыжевка, Нижняя Гута, Атинское, Будки, Бачевск, Лесное, Рожковичи, Фербуки и Сумы. В Черниговской области — Богданово, Сеньковка и Архиповка. Также подверглись авиаударам Новая Слобода и Горки в Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из них – с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

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Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах Старицы и Лимана. Одна из этих попыток продолжается.

На Купянском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.

Бои на востоке

На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышево, Озерного и Торского. Две из этих атак еще продолжаются.

На Славянском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение в сторону Закитного и Кривой Луки.

На Краматорском направлении враг один раз атаковал в сторону Федоровки. Атака продолжается.

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На Константиновском направлении захватчики совершили 10 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Грузкое и Вольное.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино и Удачное.



На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Злагоды.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении враг совершил 21 атаку в сторону позиций наших защитников в районах Рыбного, Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветкового, Зализничного, Ровнополья, Варваровки, Горького и Мирного. Четыре из этих атак продолжаются.



На Ореховском направлении враг провел одну штурмовую операцию в сторону Щербаков.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.



На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.





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