С начала суток враг 69 раз атаковал позиции украинских защитников, - Генштаб
С начала суток число атак агрессора составило 69.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов: Нескучное, Товстодубово, Коренок, Рогизное, Волфино, Гутко-Ожинка, Бунячино, Голубика, Журавка, Уланово, Рыжевка, Нижняя Гута, Атинское, Будки, Бачевск, Лесное, Рожковичи, Фербуки и Сумы. В Черниговской области — Богданово, Сеньковка и Архиповка. Также подверглись авиаударам Новая Слобода и Горки в Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 36 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из них – с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение в районах Старицы и Лимана. Одна из этих попыток продолжается.
- На Купянском направлении штурмовых действий врага не зафиксировано.
Бои на востоке
На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал в сторону Заречного, Лимана, Новоселовки, Среднего, Дробышево, Озерного и Торского. Две из этих атак еще продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение в сторону Закитного и Кривой Луки.
На Краматорском направлении враг один раз атаковал в сторону Федоровки. Атака продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили 10 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Иванополье, Грузкое и Вольное.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Сергеевка, Котлино и Удачное.
На Александровском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Злагоды.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении враг совершил 21 атаку в сторону позиций наших защитников в районах Рыбного, Воздвижевки, Гуляйпольского, Верхней Терсы, Цветкового, Зализничного, Ровнополья, Варваровки, Горького и Мирного. Четыре из этих атак продолжаются.
На Ореховском направлении враг провел одну штурмовую операцию в сторону Щербаков.
На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
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