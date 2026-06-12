Від початку доби ворог 69 разів атакував позиції українських захисників, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора становить 69.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Нескучне, Товстодубове, Кореньок, Рогізне, Волфине, Гутко-Ожинка, Бунячине, Голубіка, Журавка, Уланове, Рижівка, Нижня Гута, Атинське, Будки, Бачівськ, Лісне, Рожковичі, Фербуки та Суми. В Чернігівській області Богданове, Сеньківка та Архипівка. Також зазнали авіаударів Нова Слобода та Гірки на Сумщині.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 36 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення в районах Стариці та Лиману. Одна з цих спроб триває.

На Куп’янському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

Бої на сході

На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував в бік Зарічного, Лиману, Новоселівки, Середнього, Дробишевого, Озерного та Торського. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє становище в бік Закітного та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Федорівки. Атака триває.

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На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Грузьке та Вільне.



На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине та Удачне.



На Олександрівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Злагоди.

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 21 атаку у бік позицій наших захисників у районах Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого та Мирного. Чотири з цих атак тривають.



На Оріхівському напрямку ворог проводив одну штурмову дію в бік Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.





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