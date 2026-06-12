Минимум 200 российских военных погибли на войне против Украины в возрасте 18 лет, – СМИ

По меньшей мере 200 российских военнослужащих погибли в войне против Украины в возрасте 18 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании российской службы BBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Установлено более 226 тысяч погибших российских военных

Журналисты установили имена 226 055 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину.

Среди них более 200 юношей, которым на момент гибели было 18 лет.

Первым подтвержденным погибшим военным 2008 года рождения стал Алишер Свирин. Он погиб 1 мая 2026 года.

Читайте: Россия ежемесячно теряет до 24 тысяч военных убитыми, — Зеленский

Самые большие потери фиксируются в Башкортостане и Татарстане

По данным журналистов, наибольшее количество подтвержденных потерь зафиксировано в Башкортостане – более 10 тысяч военных.

Второе место занимает Татарстан, где установлена гибель 8 759 военнослужащих.

К регионам с наибольшими потерями также относится Московская область, где подтверждена гибель 6 084 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте обратился к молодым россиянам, которых РФ вербует на войну: Вас оставят страдать в грязи и умирать

Чаще всего среди погибших – добровольцы

Наибольшую долю подтвержденных потерь составляют добровольцы – почти 83 тысячи человек.

Также среди погибших насчитывается около 49 тысяч неустановленных участников боевых действий, 46 тысяч контрактников, 25,5 тысячи заключенных и 19 тысяч мобилизованных.

Журналисты отмечают, что добровольцы часто проходят лишь краткую подготовку перед отправкой на фронт.

Читайте также: РФ ежемесячно теряет в пять раз больше военных, чем Украина, – Рубио

Реальные потери могут быть значительно больше

В BBC отмечают, что подсчет основан на открытых источниках – некрологах, сообщениях родственников, военных мемориалах и данных с кладбищ.

Эксперты предполагают, что такие данные могут охватывать лишь от 45% до 65% реального количества погибших российских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 2000 российских военных из Крыма были ликвидированы на войне в Украине, – расследование Крым.Реалии. ФОТОрепортаж