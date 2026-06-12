Минимум 200 российских военных погибли на войне против Украины в возрасте 18 лет, – СМИ
По меньшей мере 200 российских военнослужащих погибли в войне против Украины в возрасте 18 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании российской службы BBC.
Установлено более 226 тысяч погибших российских военных
Журналисты установили имена 226 055 российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения в Украину.
Среди них более 200 юношей, которым на момент гибели было 18 лет.
Первым подтвержденным погибшим военным 2008 года рождения стал Алишер Свирин. Он погиб 1 мая 2026 года.
Самые большие потери фиксируются в Башкортостане и Татарстане
По данным журналистов, наибольшее количество подтвержденных потерь зафиксировано в Башкортостане – более 10 тысяч военных.
Второе место занимает Татарстан, где установлена гибель 8 759 военнослужащих.
К регионам с наибольшими потерями также относится Московская область, где подтверждена гибель 6 084 человек.
Чаще всего среди погибших – добровольцы
Наибольшую долю подтвержденных потерь составляют добровольцы – почти 83 тысячи человек.
Также среди погибших насчитывается около 49 тысяч неустановленных участников боевых действий, 46 тысяч контрактников, 25,5 тысячи заключенных и 19 тысяч мобилизованных.
Журналисты отмечают, что добровольцы часто проходят лишь краткую подготовку перед отправкой на фронт.
Реальные потери могут быть значительно больше
В BBC отмечают, что подсчет основан на открытых источниках – некрологах, сообщениях родственников, военных мемориалах и данных с кладбищ.
Эксперты предполагают, что такие данные могут охватывать лишь от 45% до 65% реального количества погибших российских военных.
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