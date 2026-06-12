Щонайменше 200 російських військових загинули на війні проти України у 18 років, - ЗМІ

Щонайменше 200 російських військовослужбовців загинули у війні проти України у 18-річному віці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні російської служби BBC.

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Встановлено понад 226 тисяч загиблих російських військових

Журналісти встановили імена 226 055 російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Серед них понад 200 юнаків, яким на момент загибелі було 18 років.

Першим підтвердженим загиблим військовим 2008 року народження став Алішер Свірін. Він загинув 1 травня 2026 року.

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Найбільші втрати фіксують у Башкортостані та Татарстані

За даними журналістів, найбільше підтверджених втрат зафіксовано у Башкортостані – понад 10 тисяч військових.

Друге місце посідає Татарстан, де встановлено загибель 8 759 військовослужбовців.

До регіонів із найбільшими втратами також належить Московська область, де підтверджено загибель 6 084 осіб.

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Найчастіше серед загиблих – добровольці

Найбільшу частку підтверджених втрат становлять добровольці – майже 83 тисячі осіб.

Також серед загиблих налічується близько 49 тисяч невстановлених учасників бойових дій, 46 тисяч контрактників, 25,5 тисячі ув’язнених та 19 тисяч мобілізованих.

Журналісти зазначають, що добровольці часто проходять лише коротку підготовку перед відправленням на фронт.

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Реальні втрати можуть бути значно більшими

У BBC наголошують, що підрахунок базується на відкритих джерелах – некрологах, повідомленнях родичів, військових меморіалах та даних із кладовищ.

Експерти припускають, що такі дані можуть охоплювати лише від 45% до 65% реальної кількості загиблих російських військових.

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