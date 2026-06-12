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Новости Заявления Путина об Украине Угрозы России
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Путин заявил, что войну в Украине "развязало НАТО" из-за нерешенного вопроса Донбасса

путін

Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередной порцией циничных заявлений, пытаясь оправдать военные преступления РФ. Глава Кремля пригрозил новыми ударами по украинской гражданской инфраструктуре, одновременно повторив абсурдный фейк о том, что войну в Украине "развязало НАТО".

Об этом он заявил в пятницу, 12 июня, на встрече с российскими оккупантами в "День России", его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Анонс новых военных преступлений

Лидер Кремля подтвердил, что Россия будет продолжать тактику массированных ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, лицемерно называя это "ответом" на успешные атаки ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам на территории РФ.

"Мы должны отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. Мы будем делать это с все большими возможностями, которые у нас серьезные и будут только увеличиваться по мере роста оборонной промышленности РФ", — пригрозил военный преступник.

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При этом он в очередной раз попытался заверить россиян, что санкции Запада якобы не способны нанести ущерб российской экономике и расколоть местное общество.

"Жить дружно" на условиях Кремля 

Сразу после угроз уничтожить украинскую инфраструктуру Путин призвал международное сообщество к миру, но исключительно через призму российских ультиматумов.

"Хочу дать всем совет: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно, давайте решать все вопросы с помощью переговоров... Мы готовы вести эти переговоры, но с учетом наших национальных интересов, причем не только с сегодняшнего дня, но и в исторической перспективе", — заявил диктатор, 

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В то же время, комментируя ситуацию на поле боя, Путин проговорился, что реальные темпы продвижения оккупационных войск далеки от желаемых планов Генерального штаба РФ: "У нас все получается, мы не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки идем вперед каждый день".

О НАТО, Донбассе и Минских соглашениях

Стремясь снять с себя ответственность за развязывание крупнейшего кровавого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, Путин обвинил НАТО в нападении на Украину.

По его версии, войну на Донбассе в 2014 году начал именно блок НАТО, который якобы непосредственно "атаковал юго-восток страны" и "с помощью авиации наносил удары по Донецку". Москва же, мол, 8 лет только "убеждала мирными средствами договориться", поскольку там "проживают русские люди".

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Также диктатор пожаловался, что западные лидеры и Киев якобы обвели его вокруг пальца во время подписания Минских соглашений:

"А потом что выяснилось? Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали так называемые минские соглашения, а потом публично признались: сделали это специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия. Мы 8 лет ждали решения мирными средствами. Потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава режима прямо сказал: "Ничего выполнять не будем". Ну и что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей", — резюмировал глава Кремля, оправдывая полномасштабное вторжение.

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Путин выступил с новыми угрозами в адрес Украины
Путин выступил с новыми угрозами в адрес Украины

Автор: 

путин владимир (32595) россия (97892) угрозы (881) Донбасс (26326) война в Украине (8447)
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Топ комментарии
+8
Не думаю, що хоч хтось йому вірить. Це для внутрішнього стада
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12.06.2026 18:30 Ответить
+7
Ото плющить )(уйла...Може здихати зібрався?🙏
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12.06.2026 18:29 Ответить
+5
×уйло, тобі ***** - пірнай у валізку
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12.06.2026 18:27 Ответить
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Типовий приклад, старечого маразму від ******, з московії андрофагів!!
Отак плив, плив у думках, аж гульк, а він усрався!!
А винні, звичайно оті з НАТО…. Ось така вона, загроза для НАТО від андрофагів у засраних штанях?!?!
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12.06.2026 18:52 Ответить
×уйло, тобі ***** - пірнай у валізку
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12.06.2026 18:27 Ответить
Ото плющить )(уйла...Може здихати зібрався?🙏
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12.06.2026 18:29 Ответить
А що, кабздон вже квітки йому надіслав
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12.06.2026 18:46 Ответить
Не думаю, що хоч хтось йому вірить. Це для внутрішнього стада
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12.06.2026 18:30 Ответить
То чож ти - підер - з НАТО не воюєш?
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12.06.2026 18:30 Ответить
Бл*ть, чому НАТО? Чому не рептилохди з Альфа-Центавра? Хто з ************ бачив на лінії вогню хоч одниго солдата НАТО? З ким пуцин воює в Україні, дебіл?
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12.06.2026 18:34 Ответить
глубінним кацапам нормально заходить. Просто треба масштабувати діпстрайки, навіть якщо вони зараз будуть і не зовсім влучні. Так краще кацапам буде доходити інше бачення.
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12.06.2026 19:07 Ответить
В 2014 году Нато? Чего-то Василич понес отсебятину какую-то..
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12.06.2026 18:35 Ответить
Якщо би він воював з НАТО то його би вже давно випарували разом з його чемоданом.
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12.06.2026 18:35 Ответить
Ой не кажіть, якщо в 2022 році Росія напала на країну НАТО, не факт, що амерекоси вступилися, і москалі браво прогнали, аж до Лісабона
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12.06.2026 18:39 Ответить
За Прибалтику не ручаюсь, але як би порухав Францію то французи б його **********.
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12.06.2026 18:41 Ответить
Французи, не смішіть, згадайте світові війни, особливо другу
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12.06.2026 19:18 Ответить
Французи, особливо Де Ґоль, зробили висновки і запаслись, створили власну атомну бомбу, набудували АЕС і зараз нарощують кількість атомних боєголовак, кількість засекретили.
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12.06.2026 19:25 Ответить
ну а че с НАТО воюет, убивая простых людей в Украине, так все НАТО побеждает, даже не вступившей в НАТО Украине
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12.06.2026 18:36 Ответить
лайно від ху...ла, для кацапських дибілів... кацапські дибіли апетітно жеруть і просять ще...
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12.06.2026 18:36 Ответить
В сортіре адміністрації президента Абрамовіч запевнив Вову Зелемського, что Путін хочет мира.
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12.06.2026 18:39 Ответить
підар не пались не друкуй ***** з великої літери !
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12.06.2026 19:07 Ответить
ти диви, слуга народу-гомосек возбуділся. не для тебя цветочек виріс, рустер
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12.06.2026 19:47 Ответить
їбанько,з дєрєвні Їбаньки.
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12.06.2026 18:40 Ответить
«ніколи не воюйте з Росією, не намагайтеся цього робити. Давайте жити дружно, давайте вирішувати всі питання за допомогою переговорів... Ми готові вести ці переговори, але з урахуванням наших національних інтересів,» - Ніколи не воюйте з росією, бо що?
- Бо кацапи можуть відгебти і зганьбитися в ході війни.
- Просто віддайте нам свої території і відправте народ за Урал по договорняку, бо ми не хочемо щоб ви знищили наші НПЗ і морський флот в ході війни.

А це для Зєлі і його прихильників:
«З'ясувалося, що вони в Мінськ приїхали, підписали мінські так звані угоди, а потім публічно зізналися: зробили спеціально для того, щоб дати київському режиму можливість переозброїтися та почати бойові дії.»
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12.06.2026 18:41 Ответить
Нафуя мені це мариво...
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12.06.2026 18:42 Ответить
Ну, раз воює з НАТО на території України - то значить, логічно, НАТО (і Євросоюз) він має визнати противниками з іного боку фронту і саме з ними вести переговори про капітуляцію.
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12.06.2026 18:42 Ответить
Дебіл на валізі у бункеру, більше сказати нічого
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12.06.2026 18:43 Ответить
а Київ за три дні це шо було ?
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12.06.2026 18:45 Ответить
Ета злая НАТа пастаянна гадіт путлєру в скрєпниє порткі...
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12.06.2026 18:48 Ответить
Ху...ло ти,педофіл расєйскій,криса ти бункерна,оправдуєшся перед своїм народішком.Всі тобі винуваті ти, **** свята, гундяєм освячена.Коли народ Ічкерії піднявся проти Московії,ти учинив коврові бомбардування,в паРашу ніхто не ліз. В Донбасі ти устроїв в 14 році і коли Україна хотіла навести порядок ти ввів війська.Готуйся, тобі хаплик буде! 100% закономірність.
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12.06.2026 18:50 Ответить
Російську військову агресію розв'язало НАТО...
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12.06.2026 18:54 Ответить
НАТО розвʼязало а знищено 1.5 млн московитів тоді чому жодного солдата НАТО не постраждало?
***** коли буде відповідь?
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12.06.2026 18:57 Ответить
НАТО має зброю націлену на росію - ну так і китай має зброю націлену на росію

чомусь від НАТО путін щось вимагає, а від китаю не вимагає, хоч і НАТО і китай кажуть росії одне й те саме "ми на росію нападати не збираємось"

мені здається, русскіє просто не ******* європейців, ну от ірраціонально - але не *******
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12.06.2026 19:01 Ответить
цитировать и разбирать бредни этого старого дегенерата не имеет никакого смысла, надо каждый день херачить по тем сранным болотам, херачить всё больше и больше, всё дальше и дальше а ***** пусть и дальше считает что у него всё в порядке и все должны его чмошника дурноватого бояться.
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12.06.2026 19:01 Ответить
Допоки цю рашиську мерзоту не знищать воно і далі буде творити геноцид проти українського народу ,терорист бен ладен убив тисячі людей його ліквідували ,найкривавішмй терорист путін убив сотні тисяч українців і воно існує.
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12.06.2026 19:03 Ответить
путін - *****
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12.06.2026 19:07 Ответить
кожну порцію брехні прикриватиме наступна, і так без кінця...
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12.06.2026 19:17 Ответить
Україна дійсно мала впасти по усім мілітарі показникам, але не впала. Країни члени НАТО дійсно надали допомогу... Але... НАТО безпосередньо не приймало участі, це навіть деревенщина на росії знає. Але тон путіна по змісту трохи слабший ніж було раніше, тобто він вже не називає спеціальною воєнною операцією, вже каже війна. Ну і раз називає кількість військ, тіпа більше 700 тисяч, значить їх уже менше, бо він завжди бреше. Який же він довбень, скільки людей вбив, просрав мільярди грошей, якщо не трильйони, ну хворий же на всю голову.
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12.06.2026 19:22 Ответить
Зеленский не дал разрешение провести демонстрацию на красной площади День России.
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12.06.2026 19:25 Ответить
Дуже схоже на істєріку Пуйла!
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12.06.2026 19:28 Ответить
поляки дрочили про нато и ес, америка дрочила, вот дебили и повелись, теперь угроблена страна и куча народа
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12.06.2026 19:29 Ответить
Звертати увагу на "промови" }{уйла, те саме, що реагувати на щоденні "заяви" від Трампа. Обом вже потрібно "до землі звикати", а вони все міряються хто з них найбільший ідіот та лузер у Світі.
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12.06.2026 19:30 Ответить
На що так довго цитувати? Можна передати лише однією фразою: путін знов ******.ів херні.
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12.06.2026 19:33 Ответить
Ото плющить упиря. До речі, воно не хоче розповісти куди заховав Набібуліну?
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12.06.2026 19:36 Ответить
Хочу дати всім пораду: ніколи не воюйте з Росією, не намагайтеся цього робити. Давайте жити дружно, давайте вирішувати всі питання за допомогою переговорів. БРЕХЛИВИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС.КОТРИЙ ІЗ ВСІМИ СВОЇМИ СУСІДАМИ ВИРІШУЄ СВОЇ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ВИКЛЮЧНО ВІЙНОЮ РУЙНАЦІЄЮ СМЕРТЮ ОКУПАЦІЄЮ....
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12.06.2026 19:55 Ответить
 
 