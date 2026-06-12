Путин заявил, что войну в Украине "развязало НАТО" из-за нерешенного вопроса Донбасса

Российский диктатор Владимир Путин выступил с очередной порцией циничных заявлений, пытаясь оправдать военные преступления РФ. Глава Кремля пригрозил новыми ударами по украинской гражданской инфраструктуре, одновременно повторив абсурдный фейк о том, что войну в Украине "развязало НАТО".

Об этом он заявил в пятницу, 12 июня, на встрече с российскими оккупантами в "День России", его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Анонс новых военных преступлений

Лидер Кремля подтвердил, что Россия будет продолжать тактику массированных ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, лицемерно называя это "ответом" на успешные атаки ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам на территории РФ.

"Мы должны отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. Мы будем делать это с все большими возможностями, которые у нас серьезные и будут только увеличиваться по мере роста оборонной промышленности РФ", — пригрозил военный преступник.

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При этом он в очередной раз попытался заверить россиян, что санкции Запада якобы не способны нанести ущерб российской экономике и расколоть местное общество.

"Жить дружно" на условиях Кремля

Сразу после угроз уничтожить украинскую инфраструктуру Путин призвал международное сообщество к миру, но исключительно через призму российских ультиматумов.

"Хочу дать всем совет: никогда не воюйте с Россией, не пытайтесь этого делать. Давайте жить дружно, давайте решать все вопросы с помощью переговоров... Мы готовы вести эти переговоры, но с учетом наших национальных интересов, причем не только с сегодняшнего дня, но и в исторической перспективе", — заявил диктатор,

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В то же время, комментируя ситуацию на поле боя, Путин проговорился, что реальные темпы продвижения оккупационных войск далеки от желаемых планов Генерального штаба РФ: "У нас все получается, мы не так быстро, как нам хотелось бы, но все-таки идем вперед каждый день".

О НАТО, Донбассе и Минских соглашениях

Стремясь снять с себя ответственность за развязывание крупнейшего кровавого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, Путин обвинил НАТО в нападении на Украину.

По его версии, войну на Донбассе в 2014 году начал именно блок НАТО, который якобы непосредственно "атаковал юго-восток страны" и "с помощью авиации наносил удары по Донецку". Москва же, мол, 8 лет только "убеждала мирными средствами договориться", поскольку там "проживают русские люди".

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Также диктатор пожаловался, что западные лидеры и Киев якобы обвели его вокруг пальца во время подписания Минских соглашений:

"А потом что выяснилось? Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали так называемые минские соглашения, а потом публично признались: сделали это специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия. Мы 8 лет ждали решения мирными средствами. Потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава режима прямо сказал: "Ничего выполнять не будем". Ну и что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей", — резюмировал глава Кремля, оправдывая полномасштабное вторжение.

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