Путін заявив, що війну в Україні "розв’язало НАТО" через невирішене питання Донбасу

Російський диктатор Володимир Путін виступив із черговою порцією цинічних заяв, намагаючись виправдати воєнні злочини РФ. Очільник Кремля пригрозив новими ударами по українській цивільній інфраструктурі, одночасно повторивши абсурдний фейк про те, що війну в Україні "розв'язало НАТО".

Про це він заявив у п'ятницю, 12 червня на зустрічі з російським окупантами в "день Росії", його цитує росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Анонс нових воєнних злочинів

Лідер Кремля підтвердив, що Росія продовжуватиме тактику масованих ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, лицемірно називаючи це "відповіддю" на успішні атаки ЗСУ по нафтопереробних заводах та військових об'єктах на території РФ.

"Ми повинні відповідати їм як слід. І ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника так, щоб відбити у них бажання нападати на наші цивільні об'єкти. Ми будемо це робити все з більшими можливостями, які у нас серйозні й будуть тільки збільшуватися в міру зростання оборонної промисловості РФ", - пригрозив воєнний злочинець.

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При цьому він вчергове спробував запевнити росіян, що санкції Заходу нібито не здатні завдати шкоди російській економіці та розколоти тамтешнє суспільство.

"Жити дружно" на умовах Кремля

Одразу після погроз знищити українську інфраструктуру, Путін закликав міжнародну спільноту до миру, але виключно через призму російських ультиматумів.

"Хочу дати всім пораду: ніколи не воюйте з Росією, не намагайтеся цього робити. Давайте жити дружно, давайте вирішувати всі питання за допомогою переговорів... Ми готові вести ці переговори, але з урахуванням наших національних інтересів, причому не тільки відсьогодні, а й на історичну перспективу", - заявив диктатор,

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Водночас, коментуючи ситуацію на полі бою, Путін проговорився, що реальні темпи просування окупаційних військ далекі від бажаних планів Генерального штабу РФ: "У нас все виходить, ми не так швидко, як нам хотілося б, але все-таки йдемо вперед кожен день".

Про НАТО, Донбас та Мінські угоди

Прагнучи зняти з себе відповідальність за розв'язання найбільшого кривавого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Путін звинуватив НАТО у нападі на Україну.

За його версією, війну на Донбасі у 2014 році розпочав саме блок НАТО, який нібито безпосередньо "атакував південний схід країни" та "за допомогою авіації наносив удари по Донецьку". Москва ж, мовляв, 8 років лише "вмовляла мирними засобами домовитися", оскільки там "проживають руські люди".

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Також диктатор поскаржився, що західні лідери та Київ буцімто обвели його навколо пальця під час підписання Мінських угод:

"А потім що з'ясувалося? З'ясувалося, що вони в Мінськ приїхали, підписали мінські так звані угоди, а потім публічно зізналися: зробили спеціально для того, щоб дати київському режиму можливість переозброїтися та почати бойові дії. Ми 8 років чекали на рішення мирними засобами. Потім стало ясно, що це неможливо, тому що глава режиму прямо сказав: "Нічого виконувати не будемо". Ну і що? Нам довелося іншими засобами захищати наші інтереси та людей", - резюмував очільник Кремля, виправдовуючи повномасштабне вторгнення.

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