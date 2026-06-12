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Новини Заяви Путіна про Україну Погрози Росії
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Путін заявив, що війну в Україні "розв’язало НАТО" через невирішене питання Донбасу

путін

Російський диктатор Володимир Путін виступив із черговою порцією цинічних заяв, намагаючись виправдати воєнні злочини РФ. Очільник Кремля пригрозив новими ударами по українській цивільній інфраструктурі, одночасно повторивши абсурдний фейк про те, що війну в Україні "розв'язало НАТО".

Про це він заявив у п'ятницю, 12 червня на зустрічі з російським окупантами в "день Росії", його цитує росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Анонс нових воєнних злочинів

Лідер Кремля підтвердив, що Росія продовжуватиме тактику масованих ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури, лицемірно називаючи це "відповіддю" на успішні атаки ЗСУ по нафтопереробних заводах та військових об'єктах на території РФ.

"Ми повинні відповідати їм як слід. І ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника так, щоб відбити у них бажання нападати на наші цивільні об'єкти. Ми будемо це робити все з більшими можливостями, які у нас серйозні й будуть тільки збільшуватися в міру зростання оборонної промисловості РФ", - пригрозив воєнний злочинець.

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При цьому він вчергове спробував запевнити росіян, що санкції Заходу нібито не здатні завдати шкоди російській економіці та розколоти тамтешнє суспільство.

"Жити дружно" на умовах Кремля 

Одразу після погроз знищити українську інфраструктуру, Путін закликав міжнародну спільноту до миру, але виключно через призму російських ультиматумів.

"Хочу дати всім пораду: ніколи не воюйте з Росією, не намагайтеся цього робити. Давайте жити дружно, давайте вирішувати всі питання за допомогою переговорів... Ми готові вести ці переговори, але з урахуванням наших національних інтересів, причому не тільки відсьогодні, а й на історичну перспективу", - заявив диктатор, 

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Водночас, коментуючи ситуацію на полі бою, Путін проговорився, що реальні темпи просування окупаційних військ далекі від бажаних планів Генерального штабу РФ: "У нас все виходить, ми не так швидко, як нам хотілося б, але все-таки йдемо вперед кожен день".

Про НАТО, Донбас та Мінські угоди

Прагнучи зняти з себе відповідальність за розв'язання найбільшого кривавого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Путін звинуватив НАТО у нападі на Україну.

За його версією, війну на Донбасі у 2014 році розпочав саме блок НАТО, який нібито безпосередньо "атакував південний схід країни" та "за допомогою авіації наносив удари по Донецьку". Москва ж, мовляв, 8 років лише "вмовляла мирними засобами домовитися", оскільки там "проживають руські люди".

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Також диктатор поскаржився, що західні лідери та Київ буцімто обвели його навколо пальця під час підписання Мінських угод:

"А потім що з'ясувалося? З'ясувалося, що вони в Мінськ приїхали, підписали мінські так звані угоди, а потім публічно зізналися: зробили спеціально для того, щоб дати київському режиму можливість переозброїтися та почати бойові дії. Ми 8 років чекали на рішення мирними засобами. Потім стало ясно, що це неможливо, тому що глава режиму прямо сказав: "Нічого виконувати не будемо". Ну і що? Нам довелося іншими засобами захищати наші інтереси та людей", - резюмував очільник Кремля, виправдовуючи повномасштабне вторгнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вимагає капітуляції України на "основі домовленостей Анкориджа" та хоче забрати весь Донбас

Путін виступив з новими погрозами Україні
Путін виступив з новими погрозами Україні

Автор: 

путін володимир (25483) росія (70414) погрози (534) Донбас (21868) війна в Україні (8507)
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Топ коментарі
+8
Не думаю, що хоч хтось йому вірить. Це для внутрішнього стада
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12.06.2026 18:30 Відповісти
+7
Ото плющить )(уйла...Може здихати зібрався?🙏
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12.06.2026 18:29 Відповісти
+5
×уйло, тобі ***** - пірнай у валізку
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12.06.2026 18:27 Відповісти
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Типовий приклад, старечого маразму від ******, з московії андрофагів!!
Отак плив, плив у думках, аж гульк, а він усрався!!
А винні, звичайно оті з НАТО…. Ось така вона, загроза для НАТО від андрофагів у засраних штанях?!?!
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12.06.2026 18:52 Відповісти
×уйло, тобі ***** - пірнай у валізку
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12.06.2026 18:27 Відповісти
Ото плющить )(уйла...Може здихати зібрався?🙏
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12.06.2026 18:29 Відповісти
А що, кабздон вже квітки йому надіслав
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12.06.2026 18:46 Відповісти
Не думаю, що хоч хтось йому вірить. Це для внутрішнього стада
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12.06.2026 18:30 Відповісти
То чож ти - підер - з НАТО не воюєш?
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12.06.2026 18:30 Відповісти
Бл*ть, чому НАТО? Чому не рептилохди з Альфа-Центавра? Хто з ************ бачив на лінії вогню хоч одниго солдата НАТО? З ким пуцин воює в Україні, дебіл?
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12.06.2026 18:34 Відповісти
глубінним кацапам нормально заходить. Просто треба масштабувати діпстрайки, навіть якщо вони зараз будуть і не зовсім влучні. Так краще кацапам буде доходити інше бачення.
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12.06.2026 19:07 Відповісти
В 2014 году Нато? Чего-то Василич понес отсебятину какую-то..
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12.06.2026 18:35 Відповісти
Якщо би він воював з НАТО то його би вже давно випарували разом з його чемоданом.
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12.06.2026 18:35 Відповісти
Ой не кажіть, якщо в 2022 році Росія напала на країну НАТО, не факт, що амерекоси вступилися, і москалі браво прогнали, аж до Лісабона
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12.06.2026 18:39 Відповісти
За Прибалтику не ручаюсь, але як би порухав Францію то французи б його **********.
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12.06.2026 18:41 Відповісти
Французи, не смішіть, згадайте світові війни, особливо другу
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12.06.2026 19:18 Відповісти
Французи, особливо Де Ґоль, зробили висновки і запаслись, створили власну атомну бомбу, набудували АЕС і зараз нарощують кількість атомних боєголовак, кількість засекретили.
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12.06.2026 19:25 Відповісти
ну а че с НАТО воюет, убивая простых людей в Украине, так все НАТО побеждает, даже не вступившей в НАТО Украине
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12.06.2026 18:36 Відповісти
лайно від ху...ла, для кацапських дибілів... кацапські дибіли апетітно жеруть і просять ще...
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12.06.2026 18:36 Відповісти
В сортіре адміністрації президента Абрамовіч запевнив Вову Зелемського, что Путін хочет мира.
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12.06.2026 18:39 Відповісти
підар не пались не друкуй ***** з великої літери !
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12.06.2026 19:07 Відповісти
ти диви, слуга народу-гомосек возбуділся. не для тебя цветочек виріс, рустер
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12.06.2026 19:47 Відповісти
їбанько,з дєрєвні Їбаньки.
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12.06.2026 18:40 Відповісти
«ніколи не воюйте з Росією, не намагайтеся цього робити. Давайте жити дружно, давайте вирішувати всі питання за допомогою переговорів... Ми готові вести ці переговори, але з урахуванням наших національних інтересів,» - Ніколи не воюйте з росією, бо що?
- Бо кацапи можуть відгебти і зганьбитися в ході війни.
- Просто віддайте нам свої території і відправте народ за Урал по договорняку, бо ми не хочемо щоб ви знищили наші НПЗ і морський флот в ході війни.

А це для Зєлі і його прихильників:
«З'ясувалося, що вони в Мінськ приїхали, підписали мінські так звані угоди, а потім публічно зізналися: зробили спеціально для того, щоб дати київському режиму можливість переозброїтися та почати бойові дії.»
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12.06.2026 18:41 Відповісти
Нафуя мені це мариво...
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12.06.2026 18:42 Відповісти
Ну, раз воює з НАТО на території України - то значить, логічно, НАТО (і Євросоюз) він має визнати противниками з іного боку фронту і саме з ними вести переговори про капітуляцію.
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12.06.2026 18:42 Відповісти
Дебіл на валізі у бункеру, більше сказати нічого
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12.06.2026 18:43 Відповісти
а Київ за три дні це шо було ?
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12.06.2026 18:45 Відповісти
Ета злая НАТа пастаянна гадіт путлєру в скрєпниє порткі...
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12.06.2026 18:48 Відповісти
Ху...ло ти,педофіл расєйскій,криса ти бункерна,оправдуєшся перед своїм народішком.Всі тобі винуваті ти, **** свята, гундяєм освячена.Коли народ Ічкерії піднявся проти Московії,ти учинив коврові бомбардування,в паРашу ніхто не ліз. В Донбасі ти устроїв в 14 році і коли Україна хотіла навести порядок ти ввів війська.Готуйся, тобі хаплик буде! 100% закономірність.
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12.06.2026 18:50 Відповісти
Російську військову агресію розв'язало НАТО...
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12.06.2026 18:54 Відповісти
НАТО розвʼязало а знищено 1.5 млн московитів тоді чому жодного солдата НАТО не постраждало?
***** коли буде відповідь?
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12.06.2026 18:57 Відповісти
НАТО має зброю націлену на росію - ну так і китай має зброю націлену на росію

чомусь від НАТО путін щось вимагає, а від китаю не вимагає, хоч і НАТО і китай кажуть росії одне й те саме "ми на росію нападати не збираємось"

мені здається, русскіє просто не ******* європейців, ну от ірраціонально - але не *******
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12.06.2026 19:01 Відповісти
цитировать и разбирать бредни этого старого дегенерата не имеет никакого смысла, надо каждый день херачить по тем сранным болотам, херачить всё больше и больше, всё дальше и дальше а ***** пусть и дальше считает что у него всё в порядке и все должны его чмошника дурноватого бояться.
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12.06.2026 19:01 Відповісти
Допоки цю рашиську мерзоту не знищать воно і далі буде творити геноцид проти українського народу ,терорист бен ладен убив тисячі людей його ліквідували ,найкривавішмй терорист путін убив сотні тисяч українців і воно існує.
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12.06.2026 19:03 Відповісти
путін - *****
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12.06.2026 19:07 Відповісти
кожну порцію брехні прикриватиме наступна, і так без кінця...
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12.06.2026 19:17 Відповісти
Україна дійсно мала впасти по усім мілітарі показникам, але не впала. Країни члени НАТО дійсно надали допомогу... Але... НАТО безпосередньо не приймало участі, це навіть деревенщина на росії знає. Але тон путіна по змісту трохи слабший ніж було раніше, тобто він вже не називає спеціальною воєнною операцією, вже каже війна. Ну і раз називає кількість військ, тіпа більше 700 тисяч, значить їх уже менше, бо він завжди бреше. Який же він довбень, скільки людей вбив, просрав мільярди грошей, якщо не трильйони, ну хворий же на всю голову.
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12.06.2026 19:22 Відповісти
Зеленский не дал разрешение провести демонстрацию на красной площади День России.
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12.06.2026 19:25 Відповісти
Дуже схоже на істєріку Пуйла!
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12.06.2026 19:28 Відповісти
поляки дрочили про нато и ес, америка дрочила, вот дебили и повелись, теперь угроблена страна и куча народа
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12.06.2026 19:29 Відповісти
Звертати увагу на "промови" }{уйла, те саме, що реагувати на щоденні "заяви" від Трампа. Обом вже потрібно "до землі звикати", а вони все міряються хто з них найбільший ідіот та лузер у Світі.
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12.06.2026 19:30 Відповісти
На що так довго цитувати? Можна передати лише однією фразою: путін знов ******.ів херні.
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12.06.2026 19:33 Відповісти
Ото плющить упиря. До речі, воно не хоче розповісти куди заховав Набібуліну?
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12.06.2026 19:36 Відповісти
Хочу дати всім пораду: ніколи не воюйте з Росією, не намагайтеся цього робити. Давайте жити дружно, давайте вирішувати всі питання за допомогою переговорів. БРЕХЛИВИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС.КОТРИЙ ІЗ ВСІМИ СВОЇМИ СУСІДАМИ ВИРІШУЄ СВОЇ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ВИКЛЮЧНО ВІЙНОЮ РУЙНАЦІЄЮ СМЕРТЮ ОКУПАЦІЄЮ....
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12.06.2026 19:55 Відповісти
 
 