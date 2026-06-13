РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10681 посетитель онлайн
Новости США в НАТО
966 13

Пентагон приостановил поставки Tomahawk в Германию, - Politico

Германия останется без американских Tomahawk

Пентагон приостановил согласование поставок дальнобойных ракет "Томагавк" в Германию. Такой шаг может стать сигналом к пересмотру архитектуры безопасности, формировавшейся в Европе на протяжении почти восьми десятилетий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наPolitico.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сокращение военного присутствия США в Европе

Отказ США продавать Германии ракеты большой дальности стал не единственным подобным шагом Вашингтона. Ранее Соединенные Штаты уже принимали ряд решений в этом направлении:

  • вывели с территории Германии около 5 тысяч военнослужащих;
  • приостановили развертывание американского подразделения, вооруженного ракетами Tomahawk;
  • сократили запланированное присутствие стратегической авиации и корабельных сил, включая бомбардировщики, истребители, эсминцы и подводные лодки в рамках поддержки НАТО.

Читайте также: Пентагон пересматривает соглашение относительно Tomahawk для Германии: в США боятся эскалации с РФ, — Politico

Как в Пентагоне объясняют это решение?

В Пентагоне такие шаги объясняют стремлением сбалансировать вклады США и европейских стран в систему обороны континента.

Решение о возможной блокировке поставок ракет "Томагавк" может свидетельствовать о более широкой тенденции. США не только постепенно сокращают собственное военное присутствие в Европе, но и ограничивают доступ союзников к высокоточному дальнобойному оружию, учитывая риск эскалации со стороны России.

Читайте также: Германия снова пытается приобрести у США ракеты Tomahawk, — FT

Изменение подходов к безопасности между США и ЕС

В итоге это выглядит как постепенное разграничение подходов к безопасности США и европейских стран.

Еще в 2019 году администрация Дональда Трампа вышла из соответствующего международного соглашения, обвинив Россию в его нарушении. После этого в рамках НАТО начали рассматривать варианты размещения собственных систем дальнего действия.

Ракеты "Томагавк" рассматривались как временный инструмент до того момента, пока европейские государства не создадут собственные аналогичные системы. Сейчас же эта временная модель снова оказалась под вопросом.

Ранее Вашингтон также высказывал замечания относительно недостаточного участия союзников в поддержке американских операций на Ближнем Востоке.

Читайте также: Германия может остаться без американских "Томагавков", — Reuters

Европа развивает собственные дальнобойные системы вооружения

В то же время европейские страны активно наращивают оборонные бюджеты и разрабатывают собственные системы дальнего поражения, часть из которых может иметь двойное назначение. Такие комплексы будут суверенными, а решения об их применении будут приниматься без участия США.

Таким образом, речь идет не об ослаблении Европы, а о постепенном переходе к модели, в которой безопасность США и ЕС больше не рассматривается как полностью общее пространство.

Автор: 

Германия (7553) США (29551) Томагавк (82)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Німцям, як і іншим європейцям, треба озброюватись "до зубів"!Цікаво, скільки кацапи протримаються у цій гонці озброєнь?
показать весь комментарий
13.06.2026 12:30 Ответить
+1
"Персидська авантюра" спорожнила "закрома Америки егейн". "Комірники" Пентагону повідомили "вічноп'яному голові колгоспу", про "нестачу"... Той побіг до "секретаря райкому". І той "прийняв політичне рішення"... Тепер наслідки цього рішення лягли на нього... А "наслідки" будуть прості:
1. Довіра до США, як "гаранта безпеки", стає "під питанням.
2. Європа починає шукать "альтернативні варіанти". (не виключено, що візьмуть на озброєння "фламінго", у модернізованому варіанті. Адже двигуни там, наскільки я розумію, наші, уже перевірені...).
показать весь комментарий
13.06.2026 12:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Німцям, як і іншим європейцям, треба озброюватись "до зубів"!Цікаво, скільки кацапи протримаються у цій гонці озброєнь?
показать весь комментарий
13.06.2026 12:30 Ответить
Вони цілий тиждень воювали в Ірані. Томагавки закінчилися. Самі про це писали. Нічого, німці залякають кацапів своїми фейковими Таврусами.)
показать весь комментарий
13.06.2026 12:36 Ответить
Рожевий Таврус дитя заката.
показать весь комментарий
13.06.2026 12:38 Ответить
Фламінги кращі, дитя відката
показать весь комментарий
13.06.2026 13:07 Ответить
"Персидська авантюра" спорожнила "закрома Америки егейн". "Комірники" Пентагону повідомили "вічноп'яному голові колгоспу", про "нестачу"... Той побіг до "секретаря райкому". І той "прийняв політичне рішення"... Тепер наслідки цього рішення лягли на нього... А "наслідки" будуть прості:
1. Довіра до США, як "гаранта безпеки", стає "під питанням.
2. Європа починає шукать "альтернативні варіанти". (не виключено, що візьмуть на озброєння "фламінго", у модернізованому варіанті. Адже двигуни там, наскільки я розумію, наші, уже перевірені...).
показать весь комментарий
13.06.2026 12:41 Ответить
За фламинго ты меня расмешил мой черниговский друг! А рукодителем европейской ракетной программой назначат миндича!
показать весь комментарий
13.06.2026 12:59 Ответить
На форумі у мене "друзей" немає. Тільки "підписники". А КОГО, і ЧИ , призначать - мене не стосується...
показать весь комментарий
13.06.2026 13:02 Ответить
❗️Крим перерізаний по суходолу - було завдано нові нищівні удари по мостах та понтонній переправі на окупований півострів

Тільки за цю ніч:
• Понтонний міст біля Чонгара - знищено.
• Залізничний міст біля Чонгара - знищено.
• КПП «Джанкой» - виведено з ладу.
• Стоянка фур біля Джанкоя - знищена.
показать весь комментарий
13.06.2026 12:55 Ответить
Где-то на банковой навзрыд плачет верещук! Шатлы хоть целые?!
показать весь комментарий
13.06.2026 13:00 Ответить
шо за гон фром пентагон
показать весь комментарий
13.06.2026 12:57 Ответить
рудий Нам обіцяв Томагавки
показать весь комментарий
13.06.2026 12:58 Ответить
Интересно, в какой стране Европы первыми закроют американскую базу? Я думаю, что в Испании.
показать весь комментарий
13.06.2026 12:59 Ответить
Может теперь немецкие пиволакатели и сосискоглотатели проснуться и создадут свою ракетку аналог,с названием типа " Фрау 5".
показать весь комментарий
13.06.2026 13:08 Ответить
 
 