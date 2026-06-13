Пентагон приостановил поставки Tomahawk в Германию, - Politico

Пентагон приостановил согласование поставок дальнобойных ракет "Томагавк" в Германию. Такой шаг может стать сигналом к пересмотру архитектуры безопасности, формировавшейся в Европе на протяжении почти восьми десятилетий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наPolitico.

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Сокращение военного присутствия США в Европе

Отказ США продавать Германии ракеты большой дальности стал не единственным подобным шагом Вашингтона. Ранее Соединенные Штаты уже принимали ряд решений в этом направлении:

вывели с территории Германии около 5 тысяч военнослужащих;

приостановили развертывание американского подразделения, вооруженного ракетами Tomahawk;

сократили запланированное присутствие стратегической авиации и корабельных сил, включая бомбардировщики, истребители, эсминцы и подводные лодки в рамках поддержки НАТО.

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Как в Пентагоне объясняют это решение?

В Пентагоне такие шаги объясняют стремлением сбалансировать вклады США и европейских стран в систему обороны континента.

Решение о возможной блокировке поставок ракет "Томагавк" может свидетельствовать о более широкой тенденции. США не только постепенно сокращают собственное военное присутствие в Европе, но и ограничивают доступ союзников к высокоточному дальнобойному оружию, учитывая риск эскалации со стороны России.

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Изменение подходов к безопасности между США и ЕС

В итоге это выглядит как постепенное разграничение подходов к безопасности США и европейских стран.

Еще в 2019 году администрация Дональда Трампа вышла из соответствующего международного соглашения, обвинив Россию в его нарушении. После этого в рамках НАТО начали рассматривать варианты размещения собственных систем дальнего действия.

Ракеты "Томагавк" рассматривались как временный инструмент до того момента, пока европейские государства не создадут собственные аналогичные системы. Сейчас же эта временная модель снова оказалась под вопросом.

Ранее Вашингтон также высказывал замечания относительно недостаточного участия союзников в поддержке американских операций на Ближнем Востоке.

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Европа развивает собственные дальнобойные системы вооружения

В то же время европейские страны активно наращивают оборонные бюджеты и разрабатывают собственные системы дальнего поражения, часть из которых может иметь двойное назначение. Такие комплексы будут суверенными, а решения об их применении будут приниматься без участия США.

Таким образом, речь идет не об ослаблении Европы, а о постепенном переходе к модели, в которой безопасность США и ЕС больше не рассматривается как полностью общее пространство.