Пентагон зупинив постачання Tomahawk до Німеччини, - Politico

Пентагон зупинив погодження постачання далекобійних ракет Tomahawk до Німеччини. Такий крок може стати сигналом до перегляду безпекової архітектури, що формувалася в Європі протягом майже восьми десятиліть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Скорочення військової присутності США у Європі

Відмова США продавати Німеччині ракети великої дальності стала не єдиним подібним кроком Вашингтона. Раніше Сполучені Штати вже вживали низку рішень у цьому напрямку:

вивели з території Німеччини близько 5 тисяч військовослужбовців;

призупинили розгортання американського підрозділу, озброєного ракетами Tomahawk;

скоротили заплановану присутність стратегічної авіації та корабельних сил, включно з бомбардувальниками, винищувачами, есмінцями та підводними човнами в рамках підтримки НАТО.

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Як у Пентагоні пояснюють рішення?

У Пентагоні такі кроки пояснюють прагненням збалансувати внески США та європейських країн у систему оборони континенту.

Рішення щодо можливого блокування постачання ракет "Томагавк" може свідчити про ширшу тенденцію. США не лише поступово зменшують власну військову присутність у Європі, а й обмежують доступ союзників до високоточної далекобійної зброї, зважаючи на ризик ескалації з боку Росії.

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Зміна підходів до безпеки між США та ЄС

У підсумку це виглядає як поступове розмежування підходів до безпеки США та європейських країн.

Ще у 2019 році адміністрація Дональда Трампа вийшла з відповідної міжнародної угоди, звинувативши Росію в її порушенні. Після цього в межах НАТО почали розглядати варіанти розміщення власних систем далекої дії.

Ракети "Томагавк" розглядалися як тимчасовий інструмент до моменту, поки європейські держави не створять власні аналогічні системи. Нині ж ця тимчасова модель знову опинилася під питанням.

Раніше Вашингтон також висловлював зауваження щодо недостатньої участі союзників у підтримці американських операцій на Близькому Сході.

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Європа розвиває власні далекобійні системи озброєння

Водночас європейські країни активно нарощують оборонні бюджети та розробляють власні системи далекого ураження, частина з яких може мати подвійне призначення. Такі комплекси будуть суверенними, а рішення щодо їх застосування ухвалюватимуться без участі США.

Таким чином, йдеться не про ослаблення Європи, а про поступовий перехід до моделі, в якій безпека США та ЄС більше не розглядається як повністю спільний простір.