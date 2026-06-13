Пентагон зупинив постачання Tomahawk до Німеччини, - Politico
Пентагон зупинив погодження постачання далекобійних ракет Tomahawk до Німеччини. Такий крок може стати сигналом до перегляду безпекової архітектури, що формувалася в Європі протягом майже восьми десятиліть.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Скорочення військової присутності США у Європі
Відмова США продавати Німеччині ракети великої дальності стала не єдиним подібним кроком Вашингтона. Раніше Сполучені Штати вже вживали низку рішень у цьому напрямку:
- вивели з території Німеччини близько 5 тисяч військовослужбовців;
- призупинили розгортання американського підрозділу, озброєного ракетами Tomahawk;
- скоротили заплановану присутність стратегічної авіації та корабельних сил, включно з бомбардувальниками, винищувачами, есмінцями та підводними човнами в рамках підтримки НАТО.
Як у Пентагоні пояснюють рішення?
У Пентагоні такі кроки пояснюють прагненням збалансувати внески США та європейських країн у систему оборони континенту.
Рішення щодо можливого блокування постачання ракет "Томагавк" може свідчити про ширшу тенденцію. США не лише поступово зменшують власну військову присутність у Європі, а й обмежують доступ союзників до високоточної далекобійної зброї, зважаючи на ризик ескалації з боку Росії.
Зміна підходів до безпеки між США та ЄС
У підсумку це виглядає як поступове розмежування підходів до безпеки США та європейських країн.
Ще у 2019 році адміністрація Дональда Трампа вийшла з відповідної міжнародної угоди, звинувативши Росію в її порушенні. Після цього в межах НАТО почали розглядати варіанти розміщення власних систем далекої дії.
Ракети "Томагавк" розглядалися як тимчасовий інструмент до моменту, поки європейські держави не створять власні аналогічні системи. Нині ж ця тимчасова модель знову опинилася під питанням.
Раніше Вашингтон також висловлював зауваження щодо недостатньої участі союзників у підтримці американських операцій на Близькому Сході.
Європа розвиває власні далекобійні системи озброєння
Водночас європейські країни активно нарощують оборонні бюджети та розробляють власні системи далекого ураження, частина з яких може мати подвійне призначення. Такі комплекси будуть суверенними, а рішення щодо їх застосування ухвалюватимуться без участі США.
Таким чином, йдеться не про ослаблення Європи, а про поступовий перехід до моделі, в якій безпека США та ЄС більше не розглядається як повністю спільний простір.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Довіра до США, як "гаранта безпеки", стає "під питанням.
2. Європа починає шукать "альтернативні варіанти". (не виключено, що візьмуть на озброєння "фламінго", у модернізованому варіанті. Адже двигуни там, наскільки я розумію, наші, уже перевірені...).
Ключові факти про силову установку «Фламінго»:
Базовий двигун: АІ-25ТЛ. Це авіаційний двоконтурний турбореактивний двигун, розроблений запорізьким КБ «Прогрес» (використовувався, зокрема, на навчально-бойових літаках L-39).
Розміщення: Двигун встановлений відкрито, повністю над фюзеляжем ракети. [https://defence-ua.com/weapon_and_tech/chomu_fp_5_flamingo_tse_zovsim_ne_tu_141_strizh_ta_navit_aniskilki_ne_shozhi_pojasnjujemo_na_kartinkah-19967.html 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 2]Виробництво та локалізація: Раніше компанія «Fire Point» скуповувала старі двигуни АІ-25ТЛ, вдало провівши спецоперацію та замаскувавши макет ракети під іноземну розробку на міжнародних виставках. Проте зараз розробник налагодив випуск понад 97% деталей двигуна власного виробництва для забезпечення безперебійного випуску ракет. [https://24tv.ua/raketu-flamingo-vidali-za-inozemnu-yak-********-vdalos-skupiti_n2958743 1, https://militarnyi.com/uk/news/novyj-dvygun-dlya-krylatyh-raket-flamingo/ 2, https://suspilne.media/1171352-virobnik-raket-flamingo-proviv-specoperaciu-sob-vidvolikti-rosian-vid-zakupivli-aviacijnih-dviguniv/ 3]
Тільки за цю ніч:
• Понтонний міст біля Чонгара - знищено.
• Залізничний міст біля Чонгара - знищено.
• КПП «Джанкой» - виведено з ладу.
• Стоянка фур біля Джанкоя - знищена.
А сегодняшнее поведение не более чем попытка шантажа с осознанием плачевных долгосрочных перспектив.