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Новини США в НАТО
2 081 27

Пентагон зупинив постачання Tomahawk до Німеччини, - Politico

Німеччина залишиться без американських Tomahawk

Пентагон зупинив погодження постачання далекобійних ракет Tomahawk до Німеччини. Такий крок може стати сигналом до перегляду безпекової архітектури, що формувалася в Європі протягом майже восьми десятиліть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Скорочення військової присутності США у Європі

Відмова США продавати Німеччині ракети великої дальності стала не єдиним подібним кроком Вашингтона. Раніше Сполучені Штати вже вживали низку рішень у цьому напрямку:

  • вивели з території Німеччини близько 5 тисяч військовослужбовців;
  • призупинили розгортання американського підрозділу, озброєного ракетами Tomahawk;
  • скоротили заплановану присутність стратегічної авіації та корабельних сил, включно з бомбардувальниками, винищувачами, есмінцями та підводними човнами в рамках підтримки НАТО.

Також читайте: Пентагон переглядає угоду щодо Tomahawk для Німеччини: у США бояться ескалації з РФ, - Politico

Як у Пентагоні пояснюють рішення?

У Пентагоні такі кроки пояснюють прагненням збалансувати внески США та європейських країн у систему оборони континенту.

Рішення щодо можливого блокування постачання ракет "Томагавк" може свідчити про ширшу тенденцію. США не лише поступово зменшують власну військову присутність у Європі, а й обмежують доступ союзників до високоточної далекобійної зброї, зважаючи на ризик ескалації з боку Росії.

Також читайте: Німеччина знову намагається придбати у США ракети Tomahawk, - FT

Зміна підходів до безпеки між США та ЄС

У підсумку це виглядає як поступове розмежування підходів до безпеки США та європейських країн.

Ще у 2019 році адміністрація Дональда Трампа вийшла з відповідної міжнародної угоди, звинувативши Росію в її порушенні. Після цього в межах НАТО почали розглядати варіанти розміщення власних систем далекої дії.

Ракети "Томагавк" розглядалися як тимчасовий інструмент до моменту, поки європейські держави не створять власні аналогічні системи. Нині ж ця тимчасова модель знову опинилася під питанням.

Раніше Вашингтон також висловлював зауваження щодо недостатньої участі союзників у підтримці американських операцій на Близькому Сході.

Також читайте: Німеччина може лишитися без американських "Томагавків", - Reuters

Європа розвиває власні далекобійні системи озброєння

Водночас європейські країни активно нарощують оборонні бюджети та розробляють власні системи далекого ураження, частина з яких може мати подвійне призначення. Такі комплекси будуть суверенними, а рішення щодо їх застосування ухвалюватимуться без участі США.

Таким чином, йдеться не про ослаблення Європи, а про поступовий перехід до моделі, в якій безпека США та ЄС більше не розглядається як повністю спільний простір.

Автор: 

Німеччина (8080) США (26742) Томагавк (84)
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Топ коментарі
+6
Німцям, як і іншим європейцям, треба озброюватись "до зубів"!Цікаво, скільки кацапи протримаються у цій гонці озброєнь?
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13.06.2026 12:30 Відповісти
+6
Где-то на банковой навзрыд плачет верещук! Шатлы хоть целые?!
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13.06.2026 13:00 Відповісти
+5
"Персидська авантюра" спорожнила "закрома Америки егейн". "Комірники" Пентагону повідомили "вічноп'яному голові колгоспу", про "нестачу"... Той побіг до "секретаря райкому". І той "прийняв політичне рішення"... Тепер наслідки цього рішення лягли на нього... А "наслідки" будуть прості:
1. Довіра до США, як "гаранта безпеки", стає "під питанням.
2. Європа починає шукать "альтернативні варіанти". (не виключено, що візьмуть на озброєння "фламінго", у модернізованому варіанті. Адже двигуни там, наскільки я розумію, наші, уже перевірені...).
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13.06.2026 12:41 Відповісти
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Німцям, як і іншим європейцям, треба озброюватись "до зубів"!Цікаво, скільки кацапи протримаються у цій гонці озброєнь?
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13.06.2026 12:30 Відповісти
Європа не може цього зробитим.Вони будуить самі ти роки проводити,що до озброєнь.
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13.06.2026 13:26 Відповісти
Вони цілий тиждень воювали в Ірані. Томагавки закінчилися. Самі про це писали. Нічого, німці залякають кацапів своїми фейковими Таврусами.)
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13.06.2026 12:36 Відповісти
1000 ракет вистріляли з запасів.Бомб в десятки разів більше витратили.
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13.06.2026 13:28 Відповісти
І нічого не добилися.
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13.06.2026 13:40 Відповісти
Рожевий Таврус дитя заката.
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13.06.2026 12:38 Відповісти
Фламінги кращі, дитя відката
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13.06.2026 13:07 Відповісти
"Персидська авантюра" спорожнила "закрома Америки егейн". "Комірники" Пентагону повідомили "вічноп'яному голові колгоспу", про "нестачу"... Той побіг до "секретаря райкому". І той "прийняв політичне рішення"... Тепер наслідки цього рішення лягли на нього... А "наслідки" будуть прості:
1. Довіра до США, як "гаранта безпеки", стає "під питанням.
2. Європа починає шукать "альтернативні варіанти". (не виключено, що візьмуть на озброєння "фламінго", у модернізованому варіанті. Адже двигуни там, наскільки я розумію, наші, уже перевірені...).
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13.06.2026 12:41 Відповісти
За фламинго ты меня расмешил мой черниговский друг! А рукодителем европейской ракетной программой назначат миндича!
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13.06.2026 12:59 Відповісти
На форумі у мене "друзей" немає. Тільки "підписники". А КОГО, і ЧИ , призначать - мене не стосується...
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13.06.2026 13:02 Відповісти
Двигуні дійсно гарні , перевіренні, зі списаних літаків. Бо нові давно не випускаються.
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13.06.2026 13:35 Відповісти
Українська далекобійна крилата ракета FP-5 «Фламінго» наразі оснащується радянським турбореактивним двигуном АІ-25ТЛ. Ці двигуни відновлюються з наявних запасів, але компанія-розробник Fire Point розгортає власний повний цикл виготовлення двигунів для масштабування виробництва ракет. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 1, https://www.ukr.net/news/details/economics/113636565.html 2, https://militarnyi.com/uk/news/novyj-dvygun-dlya-krylatyh-raket-flamingo/ 3, https://tsn.ua/********/********-vyhotovliaye-try-rakety-flaminho-na-den-iak-fire-point-planuye-masshtabuvaty-vyrobnytstvo-3041060.html 4]

Ключові факти про силову установку «Фламінго»:

Базовий двигун: АІ-25ТЛ. Це авіаційний двоконтурний турбореактивний двигун, розроблений запорізьким КБ «Прогрес» (використовувався, зокрема, на навчально-бойових літаках L-39).
Розміщення: Двигун встановлений відкрито, повністю над фюзеляжем ракети. [https://defence-ua.com/weapon_and_tech/chomu_fp_5_flamingo_tse_zovsim_ne_tu_141_strizh_ta_navit_aniskilki_ne_shozhi_pojasnjujemo_na_kartinkah-19967.html 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) 2]Виробництво та локалізація: Раніше компанія «Fire Point» скуповувала старі двигуни АІ-25ТЛ, вдало провівши спецоперацію та замаскувавши макет ракети під іноземну розробку на міжнародних виставках. Проте зараз розробник налагодив випуск понад 97% деталей двигуна власного виробництва для забезпечення безперебійного випуску ракет. [https://24tv.ua/raketu-flamingo-vidali-za-inozemnu-yak-********-vdalos-skupiti_n2958743 1, https://militarnyi.com/uk/news/novyj-dvygun-dlya-krylatyh-raket-flamingo/ 2, https://suspilne.media/1171352-virobnik-raket-flamingo-proviv-specoperaciu-sob-vidvolikti-rosian-vid-zakupivli-aviacijnih-dviguniv/ 3]
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13.06.2026 13:48 Відповісти
❗️Крим перерізаний по суходолу - було завдано нові нищівні удари по мостах та понтонній переправі на окупований півострів

Тільки за цю ніч:
• Понтонний міст біля Чонгара - знищено.
• Залізничний міст біля Чонгара - знищено.
• КПП «Джанкой» - виведено з ладу.
• Стоянка фур біля Джанкоя - знищена.
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13.06.2026 12:55 Відповісти
Где-то на банковой навзрыд плачет верещук! Шатлы хоть целые?!
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13.06.2026 13:00 Відповісти
***** не перерізаний, ще кримський міст є
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13.06.2026 13:11 Відповісти
пошкоджений ,важковози не витримає
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13.06.2026 13:17 Відповісти
шо за гон фром пентагон
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13.06.2026 12:57 Відповісти
рудий Нам обіцяв Томагавки
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13.06.2026 12:58 Відповісти
Интересно, в какой стране Европы первыми закроют американскую базу? Я думаю, что в Испании.
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13.06.2026 12:59 Відповісти
Пора взрослеть, становиться самостоятельными. Знаю, это страшно, но посмотрите на других. У них все получилось.
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13.06.2026 13:09 Відповісти
ЕС вооружается, вот только США постоянно жалуется, что деньги на оборонзаказ ЕС тратит внутри ЕС. Поэтому складывается впечатление, что цель плана Трампа была исключительно в лоббировании интересов ВПК Америки, но всё закончилось вычеркиванием США из шортлиста ЕС по большинству наименований.
А сегодняшнее поведение не более чем попытка шантажа с осознанием плачевных долгосрочных перспектив.
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13.06.2026 13:19 Відповісти
Может теперь немецкие пиволакатели и сосискоглотатели проснуться и создадут свою ракетку аналог,с названием типа " Фрау 5".
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13.06.2026 13:08 Відповісти
ми поділимося Фламінгами , в нас їх 3000 нема куди складати
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13.06.2026 13:10 Відповісти
Наступний президент США буде довго розгрібати це трампонівське лайно.
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13.06.2026 13:11 Відповісти
Це якщо в Об'єднаному Американському Королівстві збережеться посада президента.
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13.06.2026 13:43 Відповісти
Яка трагедія. Німці з партнерами активно продукують новітні ракети перехоплювачі, захист техніки і ручні антидронові ракети. А ці Тамагавки для персів потрібніші. Супостати з Заболоття мінімум 10 років нікуди не поткнуться.
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13.06.2026 13:41 Відповісти
Заболоття буде рєпу їсти , хлебтать брагу , але ракети буде клепати
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13.06.2026 13:53 Відповісти
 
 