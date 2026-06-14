США и Иран могут заключить соглашение за 2-3 часа, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может быть подписан уже в ближайшие часы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонных интервью Трампа журналистам Axios Бараку Равиду и журналисту Fox News Трею Ингсту.

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Быстрое подписание и условия соглашения

По словам Трампа, документ между США и Ираном может быть подписан в течение 2–3 часов. Он отметил, что соглашение о прекращении войны по-прежнему планируется на сегодня, несмотря на напряженность после израильского удара по Бейруту и риск ответа со стороны Тегерана.

Трамп заявил, что был очень недоволен атакой Израиля и передал это премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

"Зачем Биби нужно было устраивать эту чертову атаку? Я был очень зол. Я дал ему это понять. У него нет ни капли здравого смысла. Я передал ему это сообщение — я очень недоволен нападением в Бейруте"

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Формат подписания и дальнейшие шаги

Президент США сообщил, что подписание соглашения состоится в онлайн-формате. Через неделю также планируется очная церемония в Европе.

Он добавил, что может попросить Иран воздержаться от ракетных ударов по Израилю. Также после подписания, по его словам, будет распоряжение о снятии блокады с иранских портов.

В то же время в МИД Ирана заявили, что соглашение возможно в ближайшее время, но не сегодня.

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