РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10180 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
817 27

США и Иран могут заключить соглашение за 2-3 часа, — Трамп

Трамп об Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может быть подписан уже в ближайшие часы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонных интервью Трампа журналистам Axios Бараку Равиду и журналисту Fox News Трею Ингсту.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Быстрое подписание и условия соглашения

По словам Трампа, документ между США и Ираном может быть подписан в течение 2–3 часов. Он отметил, что соглашение о прекращении войны по-прежнему планируется на сегодня, несмотря на напряженность после израильского удара по Бейруту и риск ответа со стороны Тегерана.

Трамп заявил, что был очень недоволен атакой Израиля и передал это премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

"Зачем Биби нужно было устраивать эту чертову атаку? Я был очень зол. Я дал ему это понять. У него нет ни капли здравого смысла. Я передал ему это сообщение — я очень недоволен нападением в Бейруте"

Читайте также: Иранские военные заминировали входы в подземные хранилища с высокообогащенным ураном накануне соглашения с США, — CNN

Формат подписания и дальнейшие шаги

Президент США сообщил, что подписание соглашения состоится в онлайн-формате. Через неделю также планируется очная церемония в Европе.

Он добавил, что может попросить Иран воздержаться от ракетных ударов по Израилю. Также после подписания, по его словам, будет распоряжение о снятии блокады с иранских портов.

В то же время в МИД Ирана заявили, что соглашение возможно в ближайшее время, но не сегодня.

Читайте также: Иран за время перемирия с США восстановил ракетный арсенал и пополнил его российским оружием, — Bloomberg

Автор: 

Иран (2987) соглашение (1352) Трамп Дональд (8200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А можуть і нє
показать весь комментарий
14.06.2026 20:08 Ответить
+4
щось новеньке - дві-три години... от бешкетник новонароджений)...
показать весь комментарий
14.06.2026 20:14 Ответить
+3
Це ж було вже... (с)
показать весь комментарий
14.06.2026 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можуть і нє
показать весь комментарий
14.06.2026 20:08 Ответить
ну это зависит от того, у трампы запор или диарея
показать весь комментарий
14.06.2026 20:29 Ответить
Бібі не дозволить
показать весь комментарий
14.06.2026 20:12 Ответить
Меморандум - це обіцянка - цяцянка - на шось твердіше Іран піде?
показать весь комментарий
14.06.2026 20:12 Ответить
щось новеньке - дві-три години... от бешкетник новонароджений)...
показать весь комментарий
14.06.2026 20:14 Ответить
або за 2-3 дні. не більше ))
показать весь комментарий
14.06.2026 20:15 Ответить
Це ж було вже... (с)
показать весь комментарий
14.06.2026 20:18 Ответить
Та чи раз....
показать весь комментарий
14.06.2026 20:21 Ответить
2-3 години, не тижні. Читайте уважніше.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:23 Ответить
Когось мені цей рудий бордельний дятел нагадує.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:21 Ответить
"Навіщо Бібі потрібно було влаштовувати цю чортову атаку? Я був дуже злий. Я дав йому це зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я передав йому це повідомлення - я дуже незадоволений нападом у Бейруті"

 А нічого що це іранські проксі перші атакували Ізраїль? Це таку саму угоду рижий Обмудок хоче і для України прийняти коли рашисти будуть обстрілювати Україну а рижий Обсос який сере в штани прямо на пресконференціях, буде верещати що це Україна зриває ''мірну угоду''?
показать весь комментарий
14.06.2026 20:24 Ответить
можуть да..., можуть і ні... не залежить ця подія від клієнта епштейна... а аятола ще думає... й бачить, як ізраїль бомбить союзників в лівані.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:25 Ответить
Від 2-3 днів, до 2-3 години. Світовий клоун.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:27 Ответить
Або укладаєте за 30 хвилин, або йдіть н@х@й!
показать весь комментарий
14.06.2026 20:28 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном можуть підписати вже найближчими годинами. "БУДАПЕШТСЬКЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ АМЕРИКАНЦЯМИ І РАШИСТАМИ,СУЧ,,,МИ ДІТКАМИ ТЕЖ БУЛО ПРОПИСАНЕ В "МЕМОРАНДУМІ"
показать весь комментарий
14.06.2026 20:35 Ответить
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) під час операції на півдні Лівану захопила та утримує 68 населених пунктів. В т.ч населені християнами. Но смотрі, не перепутай, то Ліван агрессор.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:35 Ответить
Ізраїль встановив фактичний контроль або повністю зачистив щонайменше 55-60 ліванських прикордонних сіл та містечок. Багато з цих населених пунктів зазнали суттєвих руйнувань під час зачисток та підривів оборонної інфраструктури Хезболли.
​Вперше за десятиліття офіційний Ліван (на чолі з прем'єром Навафом Саламом) пішов на радикальний крок: у тексті домовленостей з Ізраїлем фактично засудили дії Ірану з дестабілізації регіону та погодилися спільно працювати над повним роззброєнням Хезболли й ліквідацією її інфраструктури.
показать весь комментарий
14.06.2026 21:01 Ответить
Тобто, ЦАХАЛ зараз робить те, що повинна але не може зробити армія Лівану.
показать весь комментарий
14.06.2026 21:03 Ответить
За 2-3 години Трампон здатен разів 20-30 обісратися. Рекорд Гіннеса, одначе.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:38 Ответить
"США та Іраном можуть підписати протягом 2-3 годин." якого року?
показать весь комментарий
14.06.2026 20:45 Ответить
За 2-3 години Трамп забуде про що він говорив, про яку таку "угоду".
показать весь комментарий
14.06.2026 20:45 Ответить
Можуть укласти, можуть не укласти. 50 на 50.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:46 Ответить
Але у Ірану є Хезболла, яка по свистку з Тегерану починає обстрілювати Ізраїль.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:47 Ответить
США та Іран можуть укласти угоду за 2-3 години

Не "за", а "на".

На 2-3 години, а потім знов ракетні обстріли і блокування протоки.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:47 Ответить
********* )))). Вже котрий раз підписують. Напевно, підписки не виросли.
показать весь комментарий
14.06.2026 20:51 Ответить
Трампа вчергове відсюсюндрюкали😂
показать весь комментарий
14.06.2026 20:57 Ответить
 
 