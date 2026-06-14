США и Иран могут заключить соглашение за 2-3 часа, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном может быть подписан уже в ближайшие часы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телефонных интервью Трампа журналистам Axios Бараку Равиду и журналисту Fox News Трею Ингсту.
Быстрое подписание и условия соглашения
По словам Трампа, документ между США и Ираном может быть подписан в течение 2–3 часов. Он отметил, что соглашение о прекращении войны по-прежнему планируется на сегодня, несмотря на напряженность после израильского удара по Бейруту и риск ответа со стороны Тегерана.
Трамп заявил, что был очень недоволен атакой Израиля и передал это премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
"Зачем Биби нужно было устраивать эту чертову атаку? Я был очень зол. Я дал ему это понять. У него нет ни капли здравого смысла. Я передал ему это сообщение — я очень недоволен нападением в Бейруте"
Формат подписания и дальнейшие шаги
Президент США сообщил, что подписание соглашения состоится в онлайн-формате. Через неделю также планируется очная церемония в Европе.
Он добавил, что может попросить Иран воздержаться от ракетных ударов по Израилю. Также после подписания, по его словам, будет распоряжение о снятии блокады с иранских портов.
В то же время в МИД Ирана заявили, что соглашение возможно в ближайшее время, но не сегодня.
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А нічого що це іранські проксі перші атакували Ізраїль? Це таку саму угоду рижий Обмудок хоче і для України прийняти коли рашисти будуть обстрілювати Україну а рижий Обсос який сере в штани прямо на пресконференціях, буде верещати що це Україна зриває ''мірну угоду''?
Вперше за десятиліття офіційний Ліван (на чолі з прем'єром Навафом Саламом) пішов на радикальний крок: у тексті домовленостей з Ізраїлем фактично засудили дії Ірану з дестабілізації регіону та погодилися спільно працювати над повним роззброєнням Хезболли й ліквідацією її інфраструктури.
Не "за", а "на".
На 2-3 години, а потім знов ракетні обстріли і блокування протоки.