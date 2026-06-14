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Новини Операція США проти Ірану
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США та Іран можуть укласти угоду за 2-3 години, - Трамп

Трамп про Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном можуть підписати вже найближчими годинами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонних інтерв’ю Трампа журналістам Axios Бараку Равіду і журналісту Fox News Трею Інгсту.

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Швидке підписання та умови угоди

За словами Трампа, документ між США та Іраном можуть підписати протягом 2–3 годин. Він зазначив, що угода щодо припинення війни все ще планується на сьогодні, попри напруження після ізраїльського удару по Бейруту та ризик відповіді з боку Тегерана.

Трамп заявив, що був дуже незадоволений атакою Ізраїлю та передав це прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.

"Навіщо Бібі потрібно було влаштовувати цю чортову атаку? Я був дуже злий. Я дав йому це зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я передав йому це повідомлення — я дуже незадоволений нападом у Бейруті"

Також читайте: Іранські військові замінували входи до підземних сховищ із високозбагаченим ураном напередодні угоди з США, - CNN

Формат підписання і подальші кроки

Президент США повідомив, що підписання угоди відбудеться в онлайн-форматі. Через тиждень також планується очна церемонія в Європі.

Він додав, що може попросити Іран утриматися від ракетних ударів по Ізраїлю. Також після підписання, за його словами, буде розпорядження про зняття блокади з іранських портів.

Водночас у МЗС Ірану заявили, що угода можлива найближчим часом, але не сьогодні.

Також читайте: Іран за час перемир’я із США відновив ракетний арсенал і поповнив його російською зброєю, - Bloomberg

Автор: 

Іран (3503) угода (767) Трамп Дональд (8938)
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Топ коментарі
+7
А можуть і нє
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14.06.2026 20:08 Відповісти
+6
щось новеньке - дві-три години... от бешкетник новонароджений)...
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14.06.2026 20:14 Відповісти
+6
Це ж було вже... (с)
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14.06.2026 20:18 Відповісти
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А можуть і нє
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14.06.2026 20:08 Відповісти
ну это зависит от того, у трампы запор или диарея
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14.06.2026 20:29 Відповісти
Бібі не дозволить
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14.06.2026 20:12 Відповісти
Меморандум - це обіцянка - цяцянка - на шось твердіше Іран піде?
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14.06.2026 20:12 Відповісти
щось новеньке - дві-три години... от бешкетник новонароджений)...
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14.06.2026 20:14 Відповісти
або за 2-3 дні. не більше ))
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14.06.2026 20:15 Відповісти
Це ж було вже... (с)
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14.06.2026 20:18 Відповісти
Та чи раз....
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14.06.2026 20:21 Відповісти
2-3 години, не тижні. Читайте уважніше.
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14.06.2026 20:23 Відповісти
Когось мені цей рудий бордельний дятел нагадує.
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14.06.2026 20:21 Відповісти
"Навіщо Бібі потрібно було влаштовувати цю чортову атаку? Я був дуже злий. Я дав йому це зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я передав йому це повідомлення - я дуже незадоволений нападом у Бейруті"

 А нічого що це іранські проксі перші атакували Ізраїль? Це таку саму угоду рижий Обмудок хоче і для України прийняти коли рашисти будуть обстрілювати Україну а рижий Обсос який сере в штани прямо на пресконференціях, буде верещати що це Україна зриває ''мірну угоду''?
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14.06.2026 20:24 Відповісти
можуть да..., можуть і ні... не залежить ця подія від клієнта епштейна... а аятола ще думає... й бачить, як ізраїль бомбить союзників в лівані.
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14.06.2026 20:25 Відповісти
Від 2-3 днів, до 2-3 години. Світовий клоун.
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14.06.2026 20:27 Відповісти
Або укладаєте за 30 хвилин, або йдіть н@х@й!
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14.06.2026 20:28 Відповісти
Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном можуть підписати вже найближчими годинами. "БУДАПЕШТСЬКЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ АМЕРИКАНЦЯМИ І РАШИСТАМИ,СУЧ,,,МИ ДІТКАМИ ТЕЖ БУЛО ПРОПИСАНЕ В "МЕМОРАНДУМІ"
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14.06.2026 20:35 Відповісти
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) під час операції на півдні Лівану захопила та утримує 68 населених пунктів. В т.ч населені християнами. Но смотрі, не перепутай, то Ліван агрессор.
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14.06.2026 20:35 Відповісти
Ізраїль встановив фактичний контроль або повністю зачистив щонайменше 55-60 ліванських прикордонних сіл та містечок. Багато з цих населених пунктів зазнали суттєвих руйнувань під час зачисток та підривів оборонної інфраструктури Хезболли.
​Вперше за десятиліття офіційний Ліван (на чолі з прем'єром Навафом Саламом) пішов на радикальний крок: у тексті домовленостей з Ізраїлем фактично засудили дії Ірану з дестабілізації регіону та погодилися спільно працювати над повним роззброєнням Хезболли й ліквідацією її інфраструктури.
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14.06.2026 21:01 Відповісти
Тобто, ЦАХАЛ зараз робить те, що повинна але не може зробити армія Лівану.
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14.06.2026 21:03 Відповісти
За 2-3 години Трампон здатен разів 20-30 обісратися. Рекорд Гіннеса, одначе.
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14.06.2026 20:38 Відповісти
"США та Іраном можуть підписати протягом 2-3 годин." якого року?
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14.06.2026 20:45 Відповісти
За 2-3 години Трамп забуде про що він говорив, про яку таку "угоду".
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14.06.2026 20:45 Відповісти
Можуть укласти, можуть не укласти. 50 на 50.
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14.06.2026 20:46 Відповісти
Але у Ірану є Хезболла, яка по свистку з Тегерану починає обстрілювати Ізраїль.
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14.06.2026 20:47 Відповісти
США та Іран можуть укласти угоду за 2-3 години

Не "за", а "на".

На 2-3 години, а потім знов ракетні обстріли і блокування протоки.
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14.06.2026 20:47 Відповісти
********* )))). Вже котрий раз підписують. Напевно, підписки не виросли.
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14.06.2026 20:51 Відповісти
Трампа вчергове відсюсюндрюкали😂
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14.06.2026 20:57 Відповісти
Пігулки потрібно вчасно приймати
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14.06.2026 21:24 Відповісти
Маладэць рыжий. Столько раз победить Иран и еще больше раз сделку заключить только эта псина может. С дном рожденья, на шаг к могиле ближе, ***********.
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14.06.2026 21:35 Відповісти
Діагноз: дебіл.
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14.06.2026 21:50 Відповісти
2-3 дня
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14.06.2026 21:54 Відповісти
Усі - на заправки!!!!!
Ща як "жахнєт"" - похудієте від цін((((((((((
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14.06.2026 21:54 Відповісти
Не знаю ХТО в кого вчиться брехати(((
4разНЕухилянт у ******* молі - чи маразматик на чолі так званої Еврейократії????
Я б їх (таких ЬЬляДЕЙ) за язик - і в клозет, а не музей.
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14.06.2026 21:58 Відповісти
меморандум - це ніачьом
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14.06.2026 22:10 Відповісти
Не підпишуть. 100%.
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14.06.2026 22:29 Відповісти
 
 