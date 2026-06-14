США та Іран можуть укласти угоду за 2-3 години, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном можуть підписати вже найближчими годинами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонних інтерв’ю Трампа журналістам Axios Бараку Равіду і журналісту Fox News Трею Інгсту.
Швидке підписання та умови угоди
За словами Трампа, документ між США та Іраном можуть підписати протягом 2–3 годин. Він зазначив, що угода щодо припинення війни все ще планується на сьогодні, попри напруження після ізраїльського удару по Бейруту та ризик відповіді з боку Тегерана.
Трамп заявив, що був дуже незадоволений атакою Ізраїлю та передав це прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.
"Навіщо Бібі потрібно було влаштовувати цю чортову атаку? Я був дуже злий. Я дав йому це зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я передав йому це повідомлення — я дуже незадоволений нападом у Бейруті"
Формат підписання і подальші кроки
Президент США повідомив, що підписання угоди відбудеться в онлайн-форматі. Через тиждень також планується очна церемонія в Європі.
Він додав, що може попросити Іран утриматися від ракетних ударів по Ізраїлю. Також після підписання, за його словами, буде розпорядження про зняття блокади з іранських портів.
Водночас у МЗС Ірану заявили, що угода можлива найближчим часом, але не сьогодні.
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А нічого що це іранські проксі перші атакували Ізраїль? Це таку саму угоду рижий Обмудок хоче і для України прийняти коли рашисти будуть обстрілювати Україну а рижий Обсос який сере в штани прямо на пресконференціях, буде верещати що це Україна зриває ''мірну угоду''?
Вперше за десятиліття офіційний Ліван (на чолі з прем'єром Навафом Саламом) пішов на радикальний крок: у тексті домовленостей з Ізраїлем фактично засудили дії Ірану з дестабілізації регіону та погодилися спільно працювати над повним роззброєнням Хезболли й ліквідацією її інфраструктури.
Не "за", а "на".
На 2-3 години, а потім знов ракетні обстріли і блокування протоки.
Ща як "жахнєт"" - похудієте від цін((((((((((
4разНЕухилянт у ******* молі - чи маразматик на чолі так званої Еврейократії????
Я б їх (таких ЬЬляДЕЙ) за язик - і в клозет, а не музей.