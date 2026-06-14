США та Іран можуть укласти угоду за 2-3 години, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном можуть підписати вже найближчими годинами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телефонних інтерв’ю Трампа журналістам Axios Бараку Равіду і журналісту Fox News Трею Інгсту.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Швидке підписання та умови угоди

За словами Трампа, документ між США та Іраном можуть підписати протягом 2–3 годин. Він зазначив, що угода щодо припинення війни все ще планується на сьогодні, попри напруження після ізраїльського удару по Бейруту та ризик відповіді з боку Тегерана.

Трамп заявив, що був дуже незадоволений атакою Ізраїлю та передав це прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньяху.

"Навіщо Бібі потрібно було влаштовувати цю чортову атаку? Я був дуже злий. Я дав йому це зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я передав йому це повідомлення — я дуже незадоволений нападом у Бейруті"

Також читайте: Іранські військові замінували входи до підземних сховищ із високозбагаченим ураном напередодні угоди з США, - CNN

Формат підписання і подальші кроки

Президент США повідомив, що підписання угоди відбудеться в онлайн-форматі. Через тиждень також планується очна церемонія в Європі.

Він додав, що може попросити Іран утриматися від ракетних ударів по Ізраїлю. Також після підписання, за його словами, буде розпорядження про зняття блокади з іранських портів.

Водночас у МЗС Ірану заявили, що угода можлива найближчим часом, але не сьогодні.

Також читайте: Іран за час перемир’я із США відновив ракетний арсенал і поповнив його російською зброєю, - Bloomberg