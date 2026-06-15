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Новости Теневой флот России
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Будем говорить с партнерами в Европе об изменениях в законодательстве, чтобы конфисковывать нефть РФ, - Зеленский

Зеленский поблагодарил Великобританию за задержание российского нефтяного танкера

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за задержание танкера российского "теневого флота".

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Благодарность Великобритании

"Сегодня есть также за что нам поблагодарить особенно Великобританию: британцы задержали российский нефтяной танкер у своих берегов, и это первый такой шаг именно со стороны британцев. За этот год в европейских морях стали доброй традицией задержания российского теневого флота. Нефть должна останавливаться, чтобы российская война приближалась к остановке. Спасибо, Великобритания", - заявил Зеленский.

Необходимость изменений в европейском законодательстве

Также Зеленский рассказал, что Украина будет говорить с партнерами в Европе о необходимости законодательных изменений, которые позволили бы дольше арестовывать танкеры.

"Будем говорить с партнерами в Европе и о том, чтобы законодательные изменения наконец позволили дольше арестовывать танкеры, которые зарабатывают деньги на войну для Путина, исключительно для него, и конфисковывать эту нефть", - добавил глава государства.

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Что предшествовало?

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Автор: 

Великобритания (5309) Зеленский Владимир (24510) нефть (2238) танкер (265)
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Топ комментарии
+9
Тобі не про нафту потрібно розказувати, а про будиночки-палаці "Вови R-1"...
Піском з кладовища вже нажерся?
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14.06.2026 23:55 Ответить
+7
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15.06.2026 00:16 Ответить
+3
На 5-му році згадав, що треба, виявляється, у кацапів нафту з танкерів конфісковувати, а не лише затримувати та відпускати. Ну і мудрий у нас лідор!
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15.06.2026 00:08 Ответить
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Тобі не про нафту потрібно розказувати, а про будиночки-палаці "Вови R-1"...
Піском з кладовища вже нажерся?
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14.06.2026 23:55 Ответить
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15.06.2026 00:02 Ответить
Геть затуркався з цим будівництвом зеленський, то треба пісок крадений з кладовищ, то плитку, то робочим гроші від кабміндічів, то саміти, то за вагнерівців мотався по Банковій і телефонував самозванному, то з портновим повішати треба було, то суддю Чаусова з Молдови, то на особистий контроль взяв життя сержанта Журавля, то АЗОВЦІВ здавав ****** ….
Все ніяк руки не доходять з малюською до змін законодавства України щодо ЄС ….
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15.06.2026 00:24 Ответить
У ЗЄ проснувся юрист, який заснув у часи КВК. 😁
Давай покажи їм, як треба!!!!
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14.06.2026 23:56 Ответить
Може ЗЄ індусам підкаже, що можна не купляти у кацапів нафту, а просто конфісковувати. 😎
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14.06.2026 23:58 Ответить
На 5-му році згадав, що треба, виявляється, у кацапів нафту з танкерів конфісковувати, а не лише затримувати та відпускати. Ну і мудрий у нас лідор!
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15.06.2026 00:08 Ответить
Тільки не зовсім зрозуміло, яким боком він до цього.
Мабуть щось клянчити на шару буде.
Ну типу "А дайтє єйо мнє".
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15.06.2026 00:22 Ответить
Ну і що він з нею робити буде? А от якюи партнери їх переробили і дизель з бензином подарували сюди - ото інше діло.
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15.06.2026 00:39 Ответить
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15.06.2026 00:16 Ответить
Ну что-то по календарю нужно патужнок писдануть, вот оно и озвучивает. В НАТО и ЕС уже вступил, войну закончил, шашлыков поел, теперь нефть ещё европейцев глупых нужно научить конфисковывать.
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15.06.2026 01:37 Ответить
********.....
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15.06.2026 03:31 Ответить
 
 