Будем говорить с партнерами в Европе об изменениях в законодательстве, чтобы конфисковывать нефть РФ, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за задержание танкера российского "теневого флота".
Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Благодарность Великобритании
"Сегодня есть также за что нам поблагодарить особенно Великобританию: британцы задержали российский нефтяной танкер у своих берегов, и это первый такой шаг именно со стороны британцев. За этот год в европейских морях стали доброй традицией задержания российского теневого флота. Нефть должна останавливаться, чтобы российская война приближалась к остановке. Спасибо, Великобритания", - заявил Зеленский.
Необходимость изменений в европейском законодательстве
Также Зеленский рассказал, что Украина будет говорить с партнерами в Европе о необходимости законодательных изменений, которые позволили бы дольше арестовывать танкеры.
"Будем говорить с партнерами в Европе и о том, чтобы законодательные изменения наконец позволили дольше арестовывать танкеры, которые зарабатывают деньги на войну для Путина, исключительно для него, и конфисковывать эту нефть", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- В ночь на 14 июня Вооруженные силы Великобритании перехватили российский нефтяной танкер "теневого флота", который пытался пройти через Ла-Манш.
- После того как Великобритания перехватила нефтяной танкер "теневого флота" РФ, который пытался пройти через Ла-Манш, ряд других нефтяных танкеров начал менять свои маршруты.
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Піском з кладовища вже нажерся?
Все ніяк руки не доходять з малюською до змін законодавства України щодо ЄС ….
Давай покажи їм, як треба!!!!
Мабуть щось клянчити на шару буде.
Ну типу "А дайтє єйо мнє".