Будем говорить с партнерами в Европе об изменениях в законодательстве, чтобы конфисковывать нефть РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию за задержание танкера российского "теневого флота".

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Благодарность Великобритании

"Сегодня есть также за что нам поблагодарить особенно Великобританию: британцы задержали российский нефтяной танкер у своих берегов, и это первый такой шаг именно со стороны британцев. За этот год в европейских морях стали доброй традицией задержания российского теневого флота. Нефть должна останавливаться, чтобы российская война приближалась к остановке. Спасибо, Великобритания", - заявил Зеленский.

Необходимость изменений в европейском законодательстве

Также Зеленский рассказал, что Украина будет говорить с партнерами в Европе о необходимости законодательных изменений, которые позволили бы дольше арестовывать танкеры.

"Будем говорить с партнерами в Европе и о том, чтобы законодательные изменения наконец позволили дольше арестовывать танкеры, которые зарабатывают деньги на войну для Путина, исключительно для него, и конфисковывать эту нефть", - добавил глава государства.

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Что предшествовало?

В ночь на 14 июня Вооруженные силы Великобритании перехватили российский нефтяной танкер "теневого флота", который пытался пройти через Ла-Манш.

После того как Великобритания перехватила нефтяной танкер "теневого флота" РФ, который пытался пройти через Ла-Манш, ряд других нефтяных танкеров начал менять свои маршруты.

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