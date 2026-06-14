Говоритимемо з партнерами в Європі про зміни в законодавстві, щоб конфісковувати нафту РФ, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за затримання танкера російського "тіньового флоту".
Про це він сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подяка Британії
"Сьогодні є також за що нам подякувати особливо Британії: британці затримали російський нафтовий танкер у своїх берегів, і це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британіє", - заявив Зеленський.
Необхідність змін у європеському законодавстві
Також Зеленський розповів, що Україна говоритиме з партнерами в Європі про необхідність законодавчих змін, які дозволили б надовше арештовувати танкери.
"Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту", - додав очільник держави.
Що передувало?
- У ніч на 14 червня Збройні сили Великої Британії перехопили російський нафтовий танкер "тіньового флоту", який намагався пройти через Ла-Манш.
- Після того як Велика Британія перехопила нафтовий танкер "тіньового флоту" РФ, який намагався пройти через Ла-Манш, низка інших нафтових танкерів почала змінювати свої маршрути.
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Піском з кладовища вже нажерся?
Все ніяк руки не доходять з малюською до змін законодавства України щодо ЄС ….
Давай покажи їм, як треба!!!!
Мабуть щось клянчити на шару буде.
Ну типу "А дайтє єйо мнє".