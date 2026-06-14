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Новини Тіньовий флот Росії
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Говоритимемо з партнерами в Європі про зміни в законодавстві, щоб конфісковувати нафту РФ, - Зеленський

Зеленський подякував Британії за затримання російського нафтового танкера

Президент Володимир Зеленський подякував Великій Британії за затримання танкера російського "тіньового флоту".

Про це він сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подяка Британії

"Сьогодні є також за що нам подякувати особливо Британії: британці затримали російський нафтовий танкер у своїх берегів, і це перший такий крок саме британців. За цей рік в європейських морях стали доброю традицією затримки російського тіньового флоту. Нафта має зупинятись, щоб російська війна наближалась до зупинки. Дякую, Британіє", - заявив Зеленський.

Необхідність змін у європеському законодавстві

Також Зеленський розповів, що Україна говоритиме з партнерами в Європі про необхідність законодавчих змін, які дозволили б надовше арештовувати танкери.

"Будемо говорити з партнерами в Європі і про те, щоб законодавчі зміни нарешті дозволили надовше арештовувати танкери, які заробляють гроші на війну для Путіна, виключно для нього, і конфісковувати цю нафту", - додав очільник держави.

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Що передувало?

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Автор: 

Велика Британія (5979) Зеленський Володимир (28036) нафта (6614) танкер (568)
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Тобі не про нафту потрібно розказувати, а про будиночки-палаці "Вови R-1"...
Піском з кладовища вже нажерся?
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14.06.2026 23:55 Відповісти
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15.06.2026 00:02 Відповісти
Геть затуркався з цим будівництвом зеленський, то треба пісок крадений з кладовищ, то плитку, то робочим гроші від кабміндічів, то саміти, то за вагнерівців мотався по Банковій і телефонував самозванному, то з портновим повішати треба було, то суддю Чаусова з Молдови, то на особистий контроль взяв життя сержанта Журавля, то АЗОВЦІВ здавав ****** ….
Все ніяк руки не доходять з малюською до змін законодавства України щодо ЄС ….
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15.06.2026 00:24 Відповісти
У ЗЄ проснувся юрист, який заснув у часи КВК. 😁
Давай покажи їм, як треба!!!!
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14.06.2026 23:56 Відповісти
Може ЗЄ індусам підкаже, що можна не купляти у кацапів нафту, а просто конфісковувати. 😎
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14.06.2026 23:58 Відповісти
На 5-му році згадав, що треба, виявляється, у кацапів нафту з танкерів конфісковувати, а не лише затримувати та відпускати. Ну і мудрий у нас лідор!
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15.06.2026 00:08 Відповісти
Тільки не зовсім зрозуміло, яким боком він до цього.
Мабуть щось клянчити на шару буде.
Ну типу "А дайтє єйо мнє".
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15.06.2026 00:22 Відповісти
Ну і що він з нею робити буде? А от якюи партнери їх переробили і дизель з бензином подарували сюди - ото інше діло.
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15.06.2026 00:39 Відповісти
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15.06.2026 00:16 Відповісти
 
 