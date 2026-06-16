Сибига: Украина поддержала соглашение США и Ирана и ожидает активизации мирных усилий для прекращения войны России против Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина положительно оценивает соглашение между Соединенными Штатами и Ираном и видит в нем возможность для активизации мирных усилий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте министра в социальной сети Х.

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Соглашение США и Ирана как сигнал для мира

Сибига отметил, что Украина приветствует достигнутые договоренности и роль США в этом процессе.

Он выразил надежду, что эти договоренности будут способствовать установлению прочного мира в регионе, сохранению жизней и стабилизации мировой экономики.

Отдельно глава МИД подчеркнул важность восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для стабильности энергетических рынков и соблюдения принципа свободы навигации.

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Ожидания от США в отношении Украины

Министр подчеркнул, что Украина рассматривает это соглашение как возможность для США активизировать усилия по прекращению войны России против Украины.

"В Украине мы также рассматриваем это как импульс и возможность для Соединенных Штатов активизировать мирные усилия, направленные на прекращение российской агрессии против Украины. Американское лидерство имеет решающее значение для завершения этой войны", – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что вопрос мирных инициатив станет одной из ключевых тем встречи президентов Украины и США в Эвиане во время саммита G7.

Сибига также подчеркнул, что как на Ближнем Востоке, так и в Украине важно не только остановить войну, но и обеспечить длительный мир и недопущение повторной агрессии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано, а Ормузский пролив частично открыт для судоходства. Также глава США подчеркнул, что после подписания мирного соглашения с Ираном планирует сосредоточиться на войне России против Украины.

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