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Сибига: Украина поддержала соглашение США и Ирана и ожидает активизации мирных усилий для прекращения войны России против Украины

Андрей Сибига комментирует соглашение США и Ирана

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина положительно оценивает соглашение между Соединенными Штатами и Ираном и видит в нем возможность для активизации мирных усилий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте министра в социальной сети Х.

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Соглашение США и Ирана как сигнал для мира

Сибига отметил, что Украина приветствует достигнутые договоренности и роль США в этом процессе.

Он выразил надежду, что эти договоренности будут способствовать установлению прочного мира в регионе, сохранению жизней и стабилизации мировой экономики.

Отдельно глава МИД подчеркнул важность восстановления свободного судоходства через Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для стабильности энергетических рынков и соблюдения принципа свободы навигации.

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Ожидания от США в отношении Украины

Министр подчеркнул, что Украина рассматривает это соглашение как возможность для США активизировать усилия по прекращению войны России против Украины.

"В Украине мы также рассматриваем это как импульс и возможность для Соединенных Штатов активизировать мирные усилия, направленные на прекращение российской агрессии против Украины. Американское лидерство имеет решающее значение для завершения этой войны", – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что вопрос мирных инициатив станет одной из ключевых тем встречи президентов Украины и США в Эвиане во время саммита G7.

Сибига также подчеркнул, что как на Ближнем Востоке, так и в Украине важно не только остановить войну, но и обеспечить длительный мир и недопущение повторной агрессии.

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано, а Ормузский пролив частично открыт для судоходства. Также глава США подчеркнул, что после подписания мирного соглашения с Ираном планирует сосредоточиться на войне России против Украины.

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Автор: 

Иран (2995) МИД (7077) США (29567) Сибига Андрей (989)
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Сибіга, не нуди.
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16.06.2026 02:20 Ответить
Нехай сша займаються своїм іраном і ізраїлем. Нічого їм тут робити.
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16.06.2026 05:08 Ответить
Нуууу? А пам'ятаєте як ви верещали про злочинний іранський режим, який треба знищити? Шо ж сталось?
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16.06.2026 06:13 Ответить
Таке відчуття що його підтримка когось цікавить
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16.06.2026 06:19 Ответить
Цікаво,його хто небудь читає в соцмережах ??
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16.06.2026 07:16 Ответить
Погано, що США прогнулись під рушнчіков і пони домовились. Нам тепер скоріш за все заборонять бити по НПЗ в рамках мирного процесу
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16.06.2026 08:59 Ответить
Самое прикольное в том что Сибига поддержал неизвестно что.
Стороны договорились не публиковать текст подписанного соглашения.
Есть опубликованный иранский вариант и вариант Америки. Так что в этой войне победили обе стороны.
Пролив разблокируют, даже не будут брать деньги за проход судов. Но будут оплачивать экспедиционные услуги предоставляемые иранской стороной. Лоцманское (21-й век) сопровождение. Всего то 1 доллар с тонны перевезенного груза.
Ну, а моровой решала договорится с Совбезом и МАГАТЕ о снятии всех санкций. И размораживании более 20 (для начала) миллиардов. Из которых только 2 находятся в США.
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16.06.2026 09:01 Ответить
 
 