Сибіга: Україна підтримала угоду США та Ірану і очікує активізації мирних зусиль для припинення війни Росії проти України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна позитивно оцінює угоду між Сполученими Штатами та Іраном і бачить у ній можливість для активізації мирних зусиль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністра у соціальній мережі Х.

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Угода США та Ірану як сигнал для миру

Сибіга зазначив, що Україна вітає досягнуті домовленості та роль США у цьому процесі.

Він висловив сподівання, що ці домовленості сприятимуть встановленню тривалого миру в регіоні, збереженню життів і стабілізації світової економіки.

Окремо глава МЗС наголосив на важливості відновлення вільного судноплавства через Ормузьку протоку. За його словами, це необхідно для стабільності енергетичних ринків та дотримання принципу свободи навігації.

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Очікування від США щодо України

Міністр підкреслив, що Україна розглядає цю угоду як можливість для США активізувати зусилля щодо припинення війни Росії проти України.

"В Україні ми також розглядаємо це як імпульс і можливість для Сполучених Штатів активізувати мирні зусилля, спрямовані на припинення російської агресії проти України. Американське лідерство є критично важливим для завершення цієї війни", – наголосив Сибіга.

Він додав, що питання мирних ініціатив стане однією з ключових тем зустрічі президентів України та США в Евіані під час саміту G7.

Сибіга також підкреслив, що як на Близькому Сході, так і в Україні важливо не лише припинити війну, а й забезпечити тривалий мир і недопущення повторної агресії.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода з Іраном уже підписана, а Ормузька протока частково відкрита для судноплавства. Також очільник США наголосив, що після підписання мирної угоди з Іраном планує зосередитися на війні Росії проти України.

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