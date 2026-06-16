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Новости Защита культурного наследия
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На западе Украины создают хранилища для эвакуированных музейных коллекций, - Бережная

бережна

В Украине создают новые хранилища для сохранности музейных коллекций и культурных ценностей, которые эвакуируют с прифронтовых территорий. Их будут размещать в западных областях, однако точные местоположения не разглашаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом журналистам заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная.

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Места не называют из-за угрозы ударов

По словам министра, хранилища имеют стратегическое значение для сохранения культурного наследия Украины.

Именно поэтому информацию об их расположении не обнародуют.

"Мы не разглашаем, где находятся эти территории, потому что они также являются стратегическими для Украины, и Россия целенаправленно наносит по ним удары, поскольку там находится наше наследие и наше культурное достояние", – отметила Бережная.

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Музейные ценности эвакуируют с прифронтовых территорий

Министр напомнила, что в этом году правительство приняло решение об обязательной эвакуации музейных предметов из государственной части музейного фонда с территорий, расположенных в пределах 50 километров от линии фронта.

По ее словам, это позволяет оперативнее перемещать коллекции в более безопасные регионы и снижать риск их потери или уничтожения в результате российских атак.

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На восстановление культурного наследия уже выделено почти 5 млн евро

Помимо эвакуации культурных ценностей, государство работает над восстановлением поврежденных и разрушенных объектов.

Для этого был создан Украинский фонд культурного наследия, который работает в соответствии с законодательством Бельгии и позволяет международным партнерам финансировать восстановление культурных учреждений и памятников.

По словам Бережной, на данный момент в фонде аккумулировано почти 5 миллионов евро. Уже на следующей неделе на конференции по восстановлению Украины в Гданьске планируют представить первые объекты, которые будут восстанавливаться за эти средства.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Украине модернизируют и построят новые хранилища для сохранения культурных ценностей.

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защита (240) коллекция (21) культура (857) эвакуация (2301) война в Украине (8469)
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Топ комментарии
+5
5 рік війни.
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16.06.2026 12:25 Ответить
+5
Це після того, як реквізит з Довженка проїбали. Оперативно.
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16.06.2026 12:25 Ответить
+4
Реквізит Довженка то ніщо у порівнянні із пройобаним у 22-му
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16.06.2026 12:27 Ответить
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5 рік війни.
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16.06.2026 12:25 Ответить
Це після того, як реквізит з Довженка проїбали. Оперативно.
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16.06.2026 12:25 Ответить
Реквізит Довженка то ніщо у порівнянні із пройобаним у 22-му
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16.06.2026 12:27 Ответить
Це з нещодавніх подій.
Ще знищена колекція робіт Примаченко, експозиція музею Чорнобиля, Сковороди, та ще купа всього іншого, не пригадаєш вже.
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16.06.2026 12:29 Ответить
Я про те, що ці заходи треба було впроваджувати наприкінці 21-го. А не волати про те що западниє партньори нагнєтают і портят інвєстіціонний клімат
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16.06.2026 12:37 Ответить
Про те саме подумав
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16.06.2026 12:33 Ответить
вона ще не назвала координати ? дітей набрали в "органи" влади !
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16.06.2026 13:08 Ответить
а на Банковій в бункері ніяк ?

хоча да - ніззя .. цінне може "випадково" пропасти)
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16.06.2026 12:26 Ответить
У Дінастію розвішати на стінах - там не пропаде
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16.06.2026 12:48 Ответить
Спочатку всралися, а через 5 років вирішили сраку підтерти
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16.06.2026 12:26 Ответить
Ага, а взагалі такі новини про сховища? Говорити про це взагалі навіщо? Сховища вони на те і сховища. Та зелений піар і шоу не знає меж 🥳🐸🥳🐸🥳.
( В мене в хаті заховані гроші, але я не скажу де, бо це таємниця). Взагалі поки я сам би непочав патякати про ці " стратегічні" цілі навряд би хтось задумувався.
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16.06.2026 12:26 Ответить
Zельоні Гниди під це землю відведуть ..а потім скіздять))
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16.06.2026 12:28 Ответить
Уявляю скільки розтягнуть...
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16.06.2026 12:31 Ответить
 
 