На западе Украины создают хранилища для эвакуированных музейных коллекций, - Бережная

В Украине создают новые хранилища для сохранности музейных коллекций и культурных ценностей, которые эвакуируют с прифронтовых территорий. Их будут размещать в западных областях, однако точные местоположения не разглашаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом журналистам заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры Украины Татьяна Бережная.

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Места не называют из-за угрозы ударов

По словам министра, хранилища имеют стратегическое значение для сохранения культурного наследия Украины.

Именно поэтому информацию об их расположении не обнародуют.

"Мы не разглашаем, где находятся эти территории, потому что они также являются стратегическими для Украины, и Россия целенаправленно наносит по ним удары, поскольку там находится наше наследие и наше культурное достояние", – отметила Бережная.

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Музейные ценности эвакуируют с прифронтовых территорий

Министр напомнила, что в этом году правительство приняло решение об обязательной эвакуации музейных предметов из государственной части музейного фонда с территорий, расположенных в пределах 50 километров от линии фронта.

По ее словам, это позволяет оперативнее перемещать коллекции в более безопасные регионы и снижать риск их потери или уничтожения в результате российских атак.

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На восстановление культурного наследия уже выделено почти 5 млн евро

Помимо эвакуации культурных ценностей, государство работает над восстановлением поврежденных и разрушенных объектов.

Для этого был создан Украинский фонд культурного наследия, который работает в соответствии с законодательством Бельгии и позволяет международным партнерам финансировать восстановление культурных учреждений и памятников.

По словам Бережной, на данный момент в фонде аккумулировано почти 5 миллионов евро. Уже на следующей неделе на конференции по восстановлению Украины в Гданьске планируют представить первые объекты, которые будут восстанавливаться за эти средства.

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Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Украине модернизируют и построят новые хранилища для сохранения культурных ценностей.