На заході України створюють фондосховища для евакуйованих музейних колекцій, - Бережна

В Україні створюють нові фондосховища для збереження музейних колекцій та культурних цінностей, які евакуюють із прифронтових територій. Розміщуватимуть їх у західних областях, однак точні локації не розголошують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

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Локації не називають через загрозу ударів

За словами міністерки, фондосховища мають стратегічне значення для збереження культурної спадщини України.

Саме тому інформацію про їхнє розташування не оприлюднюють.

"Ми не розголошуємо, де знаходяться ці території, тому що вони також є стратегічними для України, і Росія цілить прицільно в них, оскільки там наша спадщина і наше культурне надбання", – зазначила Бережна.

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Музейні цінності евакуюють із прифронтових територій

Міністерка нагадала, що цього року уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію музейних предметів із державної частини музейного фонду з територій, розташованих у межах 50 кілометрів від лінії фронту.

За її словами, це дозволяє оперативніше переміщати колекції до безпечніших регіонів та зменшувати ризик їхньої втрати або знищення внаслідок російських атак.

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На відновлення культурної спадщини вже залучили майже 5 млн євро

Окрім евакуації культурних цінностей, держава працює над відновленням пошкоджених і зруйнованих об'єктів.

Для цього створили Український фонд культурної спадщини, який працює за законодавством Бельгії та дозволяє міжнародним партнерам фінансувати відбудову культурних установ і пам'яток.

За словами Бережної, наразі у фонді акумульовано майже 5 мільйонів євро. Уже наступного тижня на конференції з відновлення України в Гданську планують презентувати перші об'єкти, які відновлюватимуть за ці кошти.

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Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Україні модернізують та побудують нові фондосховища для збереження культурних цінностей.