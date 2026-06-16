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Новини Захист культурної спадщини
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На заході України створюють фондосховища для евакуйованих музейних колекцій, - Бережна

бережна

В Україні створюють нові фондосховища для збереження музейних колекцій та культурних цінностей, які евакуюють із прифронтових територій. Розміщуватимуть їх у західних областях, однак точні локації не розголошують.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це журналістам заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

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Локації не називають через загрозу ударів

За словами міністерки, фондосховища мають стратегічне значення для збереження культурної спадщини України.

Саме тому інформацію про їхнє розташування не оприлюднюють.

"Ми не розголошуємо, де знаходяться ці території, тому що вони також є стратегічними для України, і Росія цілить прицільно в них, оскільки там наша спадщина і наше культурне надбання", – зазначила Бережна.

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Музейні цінності евакуюють із прифронтових територій

Міністерка нагадала, що цього року уряд ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію музейних предметів із державної частини музейного фонду з територій, розташованих у межах 50 кілометрів від лінії фронту.

За її словами, це дозволяє оперативніше переміщати колекції до безпечніших регіонів та зменшувати ризик їхньої втрати або знищення внаслідок російських атак.

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На відновлення культурної спадщини вже залучили майже 5 млн євро

Окрім евакуації культурних цінностей, держава працює над відновленням пошкоджених і зруйнованих об'єктів.

Для цього створили Український фонд культурної спадщини, який працює за законодавством Бельгії та дозволяє міжнародним партнерам фінансувати відбудову культурних установ і пам'яток.

За словами Бережної, наразі у фонді акумульовано майже 5 мільйонів євро. Уже наступного тижня на конференції з відновлення України в Гданську планують презентувати перші об'єкти, які відновлюватимуть за ці кошти.

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Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Україні модернізують та побудують нові фондосховища для збереження культурних цінностей.

Автор: 

захист (281) колекція (10) культура (465) евакуація (2545) війна в Україні (8532)
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Топ коментарі
+5
5 рік війни.
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16.06.2026 12:25 Відповісти
+5
Це після того, як реквізит з Довженка проїбали. Оперативно.
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16.06.2026 12:25 Відповісти
+4
Реквізит Довженка то ніщо у порівнянні із пройобаним у 22-му
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16.06.2026 12:27 Відповісти
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5 рік війни.
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16.06.2026 12:25 Відповісти
Це після того, як реквізит з Довженка проїбали. Оперативно.
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16.06.2026 12:25 Відповісти
Реквізит Довженка то ніщо у порівнянні із пройобаним у 22-му
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16.06.2026 12:27 Відповісти
Це з нещодавніх подій.
Ще знищена колекція робіт Примаченко, експозиція музею Чорнобиля, Сковороди, та ще купа всього іншого, не пригадаєш вже.
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16.06.2026 12:29 Відповісти
Я про те, що ці заходи треба було впроваджувати наприкінці 21-го. А не волати про те що западниє партньори нагнєтают і портят інвєстіціонний клімат
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16.06.2026 12:37 Відповісти
Про те саме подумав
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16.06.2026 12:33 Відповісти
вона ще не назвала координати ? дітей набрали в "органи" влади !
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16.06.2026 13:08 Відповісти
а на Банковій в бункері ніяк ?

хоча да - ніззя .. цінне може "випадково" пропасти)
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16.06.2026 12:26 Відповісти
У Дінастію розвішати на стінах - там не пропаде
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16.06.2026 12:48 Відповісти
Спочатку всралися, а через 5 років вирішили сраку підтерти
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16.06.2026 12:26 Відповісти
Ага, а взагалі такі новини про сховища? Говорити про це взагалі навіщо? Сховища вони на те і сховища. Та зелений піар і шоу не знає меж 🥳🐸🥳🐸🥳.
( В мене в хаті заховані гроші, але я не скажу де, бо це таємниця). Взагалі поки я сам би непочав патякати про ці " стратегічні" цілі навряд би хтось задумувався.
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16.06.2026 12:26 Відповісти
Zельоні Гниди під це землю відведуть ..а потім скіздять))
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16.06.2026 12:28 Відповісти
Уявляю скільки розтягнуть...
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16.06.2026 12:31 Відповісти
Тільки цього року? Не зарано? Може, ще років 10 почекати?
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16.06.2026 13:25 Відповісти
 
 