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Китай отверг заявления о подготовке российских военных к войне в Украине

Китай отвергает обвинения в подготовке военных РФ к войне против Украины

Китай отверг обвинения в подготовке российских военных к участию в войне против Украины. В МИД КНР заявили, что такая информация не соответствует действительности и направлена на дискредитацию страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге журналистам заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает "Укринформ".

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о наличии у Брюсселя доказательств подготовки китайскими специалистами российских военных.

"Соответствующие утверждения ничем не обоснованы, это чистая клевета и попытка очернить Китай", – заявил Линь Цзянь.

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В ЕС заявили о наличии подтверждений

Накануне Кая Каллас сообщила, что у Европейского Союза есть подтверждение информации о подготовке в Китае российских военнослужащих для участия в войне против Украины.

Заявление прозвучало после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Напомним, ранее Цензор.НЕТтакжесообщал, что в Европейском Союзе есть подтверждения того, что Китай на своей территории тренировал сотни российских солдат для войны против Украины. Пекин ранее это отрицал.

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армия РФ (23078) Китай (3389) война в Украине (8469)
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А де ж ті докази які китайці спростовують? Мені особисто і доказів не потрібно. Я впевен що так і є. Але цікаво б прочитати які докази має Європа.
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16.06.2026 14:26 Ответить
Вилупки косоокі.
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16.06.2026 14:27 Ответить
Китай можно воспринимать как инопланетян. Это отдельная цивилизация им насрать на остальной мир. Это ксеносы. Хотя молодежь подает надежды. Они более космополитичны. И белые парни всегда популярны у китайских девчонок. Но правит всем компартия и старые пердуны.
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16.06.2026 14:27 Ответить
ну так. А хтось чекав, що Сі такий красівий вийде і скаже що готували?
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16.06.2026 14:32 Ответить
Жаль, якщо це неправда, бо я зрадів, що китайці самі воювать не вміють і кацапів хєрово навчили...
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16.06.2026 14:33 Ответить
китай кидала
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16.06.2026 14:47 Ответить
а хтось чекав, що Кітай визнає?
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16.06.2026 14:50 Ответить
 
 