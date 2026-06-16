Китай отверг заявления о подготовке российских военных к войне в Украине

Китай отверг обвинения в подготовке российских военных к участию в войне против Украины. В МИД КНР заявили, что такая информация не соответствует действительности и направлена на дискредитацию страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге журналистам заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает "Укринформ".

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о наличии у Брюсселя доказательств подготовки китайскими специалистами российских военных.

"Соответствующие утверждения ничем не обоснованы, это чистая клевета и попытка очернить Китай", – заявил Линь Цзянь.

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В ЕС заявили о наличии подтверждений

Накануне Кая Каллас сообщила, что у Европейского Союза есть подтверждение информации о подготовке в Китае российских военнослужащих для участия в войне против Украины.

Заявление прозвучало после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

Напомним, ранее Цензор.НЕТтакжесообщал, что в Европейском Союзе есть подтверждения того, что Китай на своей территории тренировал сотни российских солдат для войны против Украины. Пекин ранее это отрицал.

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