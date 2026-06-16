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Китай відкинув заяви про підготовку російських військових до війни в Україні

Китай відкидає звинувачення у підготовці військових РФ до війни проти України

Китай відкинув звинувачення у підготовці російських військових для участі у війні проти України. У МЗС КНР заявили, що така інформація не відповідає дійсності та спрямована на дискредитацію країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це  на  брифінгу журналістам заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає "Укрінформ".

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Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь прокоментував заяву високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас про наявність у Брюсселя доказів підготовки китайськими фахівцями російських військових.

"Відповідні твердження нічим не обґрунтовані, це чистий наклеп та спроба очорнити Китай", – заявив Лінь Цзянь.

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У ЄС заявили про наявність підтверджень

Напередодні Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз має підтвердження інформації про підготовку в Китаї російських військовослужбовців для участі у війні проти України.

Заява пролунала після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що у Європейському Союзі мають підтвердження того, що Китай на своїй території тренував сотні російських солдатів для війни проти України. Пекін раніше це заперечував.

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армія рф (21297) Китай (5284) війна в Україні (8532)
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А де ж ті докази які китайці спростовують? Мені особисто і доказів не потрібно. Я впевен що так і є. Але цікаво б прочитати які докази має Європа.
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16.06.2026 14:26 Відповісти
Вилупки косоокі.
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16.06.2026 14:27 Відповісти
Китай можно воспринимать как инопланетян. Это отдельная цивилизация им насрать на остальной мир. Это ксеносы. Хотя молодежь подает надежды. Они более космополитичны. И белые парни всегда популярны у китайских девчонок. Но правит всем компартия и старые пердуны.
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16.06.2026 14:27 Відповісти
ну так. А хтось чекав, що Сі такий красівий вийде і скаже що готували?
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16.06.2026 14:32 Відповісти
Жаль, якщо це неправда, бо я зрадів, що китайці самі воювать не вміють і кацапів хєрово навчили...
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16.06.2026 14:33 Відповісти
китай кидала
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16.06.2026 14:47 Відповісти
а хтось чекав, що Кітай визнає?
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16.06.2026 14:50 Відповісти
 
 