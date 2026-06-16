Китай відкинув заяви про підготовку російських військових до війни в Україні

Китай відкинув звинувачення у підготовці російських військових для участі у війні проти України. У МЗС КНР заявили, що така інформація не відповідає дійсності та спрямована на дискредитацію країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на брифінгу журналістам заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає "Укрінформ".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь прокоментував заяву високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас про наявність у Брюсселя доказів підготовки китайськими фахівцями російських військових.

"Відповідні твердження нічим не обґрунтовані, це чистий наклеп та спроба очорнити Китай", – заявив Лінь Цзянь.

Читайте: Китай міг готувати для РФ елітний підрозділ "Рубікон", - Welt

У ЄС заявили про наявність підтверджень

Напередодні Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз має підтвердження інформації про підготовку в Китаї російських військовослужбовців для участі у війні проти України.

Заява пролунала після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що у Європейському Союзі мають підтвердження того, що Китай на своїй території тренував сотні російських солдатів для війни проти України. Пекін раніше це заперечував.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай постачає РФ та Ірану компоненти для дронів Shahed в обхід санкцій, - WSJ