РФ использует на Западе ту же модель вербовки, что и в Украине, ища социально уязвимых людей, - Цуцкиридзе

Российские спецслужбы вербуют жителей западных стран, вовлекая их в диверсионную или террористическую деятельность.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил первый заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

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Что известно?

Ранее издание BBC обнародовало расследование, в котором сообщило, что российские спецслужбы могли намеренно использовать украинцев для серии поджогов объектов, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы дискредитировать Украину в глазах британского общества.

Известно, что Центральный уголовный суд Лондона приговорил 22-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 27-летнего румына украинского происхождения Станислава Карпюка за сговор с целью совершения поджогов имущества, связанного с британским премьером. Третьего подозреваемого — Петра Починка — оправдали.

По данным BBC, организатором преступления был 23-летний сын российского дипломата. И он, и его отец живут и работают в Москве.

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Что говорят в Нацполиции?

Комментируя этот материал, первый заместитель главы Нацполиции отметил, что преступления, организованные через Telegram и другие мессенджеры, не ограничиваются территорией Украины.

"Такую же модель Россия использует и в западных странах — кураторы ищут людей, которых легко использовать (социально уязвимых, финансово зависимых, несовершеннолетних или тех, кто не до конца осознает последствия своих действий). Им предлагают "простое задание" и небольшую оплату, а фактически втягивают в диверсионную или террористическую деятельность", — рассказал он.

По словам Цуцкиридзе, правоохранители документируют такие эпизоды, устанавливают исполнителей, организаторов, кураторов, каналы коммуникации, финансовые следы и связи между различными преступлениями.

В то же время, если такие схемы выходят за пределы Украины, то данные передают партнерам в соответствующих странах и совместно работают над разоблачением сетей.

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На данный момент задокументирована преступная деятельность в 11 европейских странах.

"Важно понимать, что поджоги, слежка, повреждение имущества или провокации — это не мелкие изолированные эпизоды. Именно так Россия тестирует среду, проверяет реакцию государств, ищет уязвимые места и готовит почву для более агрессивных действий.

Украина уже проходила этот путь, поэтому наша задача не только раскрывать такие преступления, но и вместе с партнерами предотвращать их эскалацию", — подытожил первый заместитель главы Нацполиции.

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