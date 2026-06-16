РФ використовує на Заході таку саму модель вербування, як і в Україні, шукаючи соціально вразливих людей, - Цуцкірідзе

Російські спецслужби вербують жителів західних країн, втягуючи їх у диверсійну або терористичну діяльність.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив перший заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

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Що відомо?

Раніше видання BBC оприлюднило розслідування, в якому розповіло, що російські спецслужби могли навмисно використати українців для серії підпалів об'єктів, пов'язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб дискредитувати Україну в очах британського суспільства.

Відомо, що Центральний кримінальний суд Лондона засудив 22-річного громадянина України Романа Лавріновича та 27-річного румуна українського походження Станіслава Карпюка за змову з метою вчинення підпалів майна, пов'язаного з британським прем'єром. Третього підозрюваного – Петра Починка – виправдали.

За даними BBC, організатором злочину був 23-річний син російського дипломата. І він, і його батько живуть та працюють у Москві.

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Що кажуть у Нацполіції?

Коментуючи цей матеріал перший заступник голови Нацполіції зауважив, що злочини, організовані через Telegram та інші месенджери, не обмежуються територією України.

"Таку саму модель Росія використовує і в західних країнах - куратори шукають людей, яких легко використати (соціально вразливих, фінансово залежних, неповнолітніх або тих, хто не до кінця усвідомлює наслідки своїх дій). Їм пропонують "просте завдання" і невелику оплату, а фактично втягують у диверсійну або терористичну діяльність", - розповів він.

За словами Цуцкірідзе, правоохоронці документують такі епізоди, встановлюють виконавців, організаторів, кураторів, канали комунікації, фінансові сліди та зв’язки між різними злочинами.

Водночас, якщо такі схеми виходять за межі України, то дані передають партнерам у відповідних країнах та спільно працюють над викриттям мереж.

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Наразі було задокументовано злочинну діяльність в 11 європейських країнах.

"Важливо розуміти, що підпали, стеження, пошкодження майна чи провокації - це не дрібні ізольовані епізоди. Саме так Росія тестує середовище, перевіряє реакцію держав, шукає вразливі місця і готує ґрунт для більш агресивних дій.

Україна вже проходила цей шлях, тому наше завдання не лише розкривати такі злочини, а й разом із партнерами попереджати їхнє масштабування", - підсумував перший заступник голови Нацполіції.

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