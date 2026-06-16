ВАКС заочно арестовал экс-депутата Иванющенко по делу о 18 га земли под Киевом

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату нескольких созывов Юрию Иванющенко по делу о незаконном завладении земельным участком в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

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"16 июня 2026 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 19.03.2026, которым было отказано в избрании бывшему народному депутату нескольких созывов меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время данное лицо находится за пределами Украины", — говорится в сообщении.

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Апелляционные жалобы защитников оставлены без удовлетворения

По итогам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционные жалобы защитников без удовлетворения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора. Постановление следственного судьи ВАКС отменено.



Суд апелляционной инстанции избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.



По данным следствия, указанное лицо подозревается в организации легализации (отмывании) 18 га земель государственной собственности в пригороде Киева, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

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