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Новости Юра Енакиевский
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ВАКС заочно арестовал экс-депутата Иванющенко по делу о 18 га земли под Киевом

Суд дал разрешение на проведение специального расследования в отношении экс-депутата Иванющенко по делу о завладении 18 га земли

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату нескольких созывов Юрию Иванющенко по делу о незаконном завладении земельным участком в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

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"16 июня 2026 года Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 19.03.2026, которым было отказано в избрании бывшему народному депутату нескольких созывов меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время данное лицо находится за пределами Украины", — говорится в сообщении.

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Апелляционные жалобы защитников оставлены без удовлетворения

По итогам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила апелляционные жалобы защитников без удовлетворения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора. Постановление следственного судьи ВАКС отменено.

Суд апелляционной инстанции избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей.
Решение вступило в законную силу с момента оглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в организации легализации (отмывании) 18 га земель государственной собственности в пригороде Киева, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

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Автор: 

земля (1922) приговор (1330) Антикоррупционный суд (1434)
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иванющенко - это тот, с которого при пете в 2016 все обвинения сняли?
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16.06.2026 16:35 Ответить
это вор в законе иванющенко, с которым дружил петька шоколад
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16.06.2026 17:06 Ответить
 
 