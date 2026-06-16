ВАКС заочно арештував екснардепа Іванющенка у справі про 18 га землі під Києвом

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату кількох скликань Юрію Іванющенку в справі про заволодіння землею на Київщині.

Про це повідомила пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

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"16 червня 2026 року Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційні скарги прокурора та сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 19.03.2026, якою відмовлено в обранні колишньому народному депутату декількох скликань запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Наразі особа перебуває за межами України", - ідеться в повідомленні.

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Апеляційні скарги захисників залишили без задоволення

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила апеляційні скарги захисників без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано.



Суд апеляційної інстанції обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.



За даними слідства, вказана особа підозрюється в організації легалізації (відмивання) 18 га земель державної власності у передмісті Києва, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

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