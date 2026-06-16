Справа Тимошенко: ВАКС відклав підготовче засідання на 7 липня (оновлено). ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд розпочав підготовче засідання у справі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яку обвинувачують у наданні неправомірної вигоди народним депутатам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що каже Тимошенко?

Під час засідання вона зазначила, що справа проти неї - "має глибоке політичне підґрунтя".

"Я в своїй діяльності, в парламенті, спілкуванні з нардепами, не порушувала закон. Те, що мені закидають НАБУ і САП, не мають під собою ніяких доказів. Ніяких питань щодо фінансових ресурсів не було. Вони пред'являють мені тільки розмову, записану Ігорем Копитіним, і який має декілька справ проти нього в НАБУ. Він це вчинив під примусом", - сказала парламентарка.

Тимошенко просить суд передати справу до Київського апеляційного суду. Відповідне клопотання подали в Апеляційну палату ВАКС.

Вона пояснює це нібито конфліктом між нардепом Сергієм Власенком та представниками ВАКС. За її словами, Власенко, як голова ТСК ВР, запитував інформацію щодо бюджету суду.

Суддя сказав, що не має повноважень розглядати це клопотання, оскільки це належить до компетенції суддів Апеляційної палати ВАКС.

Тимошенко просить суд відкласти засідання до моменту рішення клопотання Апеляційною палатою ВАКС.

"Якщо ми почнемо розглядати, не дочекавшись цього рішення, а потім буде прийнято позитивне рішення, це по суті зробить безцільною витрату часу зараз на розгляд інших клопотань, які підготували ми з адвокатом", - пояснила лідерка "Батьківщини".

Що вирішив суд?

Суддя Олег Ткаченко відклав засідання до вирішення питання Апеляційною палатою ВАКС.

Наступне засідання відбудеться 7 липня 2026 року, оскільки із 24 червня по 3 липня Тимошенко перебуватиме у міжнародній поїздці.

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Підозра Юлії Тимошенко

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