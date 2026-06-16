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Справа Тимошенко: ВАКС відклав підготовче засідання на 7 липня (оновлено). ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд розпочав підготовче засідання у справі лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яку обвинувачують у наданні неправомірної вигоди народним депутатам України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що каже Тимошенко?

Під час засідання вона зазначила, що справа проти неї - "має глибоке політичне підґрунтя".

"Я в своїй діяльності, в парламенті, спілкуванні з нардепами, не порушувала закон. Те, що мені закидають НАБУ і САП, не мають під собою ніяких доказів. Ніяких питань щодо фінансових ресурсів не було. Вони пред'являють мені тільки розмову, записану Ігорем Копитіним, і який має декілька справ проти нього в НАБУ. Він це вчинив під примусом", - сказала парламентарка.

Тимошенко просить суд передати справу до Київського апеляційного суду. Відповідне клопотання подали в Апеляційну палату ВАКС. 

Вона пояснює це нібито конфліктом між нардепом Сергієм Власенком та представниками ВАКС. За її словами, Власенко, як голова ТСК ВР, запитував інформацію щодо бюджету суду.

Суддя сказав, що не має повноважень розглядати це клопотання, оскільки це належить до компетенції суддів Апеляційної палати ВАКС.

Тимошенко просить суд відкласти засідання до моменту рішення клопотання Апеляційною палатою ВАКС.

"Якщо ми почнемо розглядати, не дочекавшись цього рішення, а потім буде прийнято позитивне рішення, це по суті зробить безцільною витрату часу зараз на розгляд інших клопотань, які підготували ми з адвокатом", - пояснила лідерка "Батьківщини".

Що вирішив суд?

Суддя Олег Ткаченко відклав засідання до вирішення питання Апеляційною палатою ВАКС.

Наступне засідання відбудеться 7 липня 2026 року, оскільки із 24 червня по 3 липня Тимошенко перебуватиме у міжнародній поїздці.

Читайте: Справу щодо Тимошенко направлено до суду, - САП

Підозра Юлії Тимошенко

Також читайте: Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру Тимошенко у справі про неправомірну вигоду

Автор: 

Тимошенко Юлія (4718) ВАКС Антикорупційний суд (2224)
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На московії, ціла група падєльників, глибоко зтурбовані таким розвитком подій в Украні щодо їх газової принцеси!!?!? Так і до кабміндічів Оманського дійде діло???!!! Мертвечук з сівковичем і клюєвими, готують сухе голодування, але на віддалені, десь на Валдаї!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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16.06.2026 12:27 Відповісти
Копитіна прижали і він мене обмовив - ідіть нах - якби справу проти Тимошенко розпочали СБУ - то вже б вибачались
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16.06.2026 12:29 Відповісти
Повішати курву,як у фільмі Квентіна Тарантіно...
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16.06.2026 12:37 Відповісти
Непотопляемая Юля ,даа интересную жизнь чудачка прожила, её бы таланты да на благо...
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16.06.2026 12:38 Відповісти
Справу потрібно відкрити як агенту ФСБ. А це зовсім інша справа,бо ланцюжок потягнеться до багатьох високих чинів Ну а то,що юля хабарниця і шахрайка---то це видно по багатьом її поступкам Але ж хитра бестія.
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16.06.2026 12:39 Відповісти
Гамно не тоне ! (Це факт - хто не вірить - може сам провірити )
Юлю не посадять ... (Чому - див. вище)
Якщо би був тоталізатор по цьому питанню - зробив би ставку
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16.06.2026 12:54 Відповісти
Жюлю в качанівку! трошки добавте і дайте їй досидіти термін.
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16.06.2026 13:20 Відповісти
 
 