Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру Тимошенко у справі про неправомірну вигоду

Захист Тимошенко програв апеляцію щодо скасування підозри

Апеляційна палата ВАКС відмовила захисту Юлії Тимошенко у скасуванні повідомлення про підозру. Суд визнав, що на цьому етапі слідства існує обґрунтована підозра у справі про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АП ВАКС.

"У вівторок, 12 травня 2026 року, апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 21.04.2026 про відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру Юлії Тимошенко, керівниці парламентської фракції "Батьківщина", - ідеться в повідомленні.

Висновок суду

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників, а ухвалу слідчого судді без змін.

"Суд дійшов висновку, що надані стороною обвинувачення матеріали на цьому етапі кримінального провадження свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінується народній депутатці", - зазначають у ВАКС.

Ухвала Апеляційної палати набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За даними слідства, вказана особа підозрюється у пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 КК України).

Підозра Юлії Тимошенко

Тимошенко Юлія (4717) ВАКС Антикорупційний суд (2205) підозра (995)
Топ коментарі
все свідоме життя ЮВТ - справа про неправомірну вигоду
12.05.2026 20:58 Відповісти
12.05.2026 20:44 Відповісти
Вони ше не знають з ким вони зв"язались - Тимошенко
12.05.2026 20:42 Відповісти
Вони ше не знають з ким вони зв"язались - Тимошенко
12.05.2026 20:42 Відповісти
Тюля кремлівська зозуля, при ющу віддала ту 22 та 600 КР якими нас кацапи бомбили в 22 му, підписала шалені контракти на газ, блокувала військовий спротив а 14му. Як би не криша фсбешна, кучма/яник її в асфальт закатали б. Ще й ту кумедію згадєю савчєнко, згадати.
Ще й всякий непотріб зібрала в свій блок, мамка української корупції. Ну й фаміоія Григян(капітельман) якби намєкаєт на націольність
12.05.2026 23:10 Відповісти
Йулі волю. Сиділа 4 роки як миша під віником,а як вручили підозру-апазиція.
12.05.2026 20:43 Відповісти
12.05.2026 20:44 Відповісти
За@тесь! (и подпись ЮВТ).
12.05.2026 20:46 Відповісти
Фапаєш на бабцю аферистку?
12.05.2026 23:11 Відповісти
Ай-яй-яй! З таким досвідом продажності - такий прокол Фунта! Пора на сідало!
12.05.2026 20:54 Відповісти
12.05.2026 20:58 Відповісти
Не посадять, то хоча б потягають стару курву. Вже приємно, що відволічуть від тої муті, що вона все життя творила.
12.05.2026 21:47 Відповісти
Може ще хто не знає, Юлія Володимирівна є однією з ГНИД, які довели Україну до сьогодення.
13.05.2026 06:05 Відповісти
 
 