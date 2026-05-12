Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру Тимошенко у справі про неправомірну вигоду

Апеляційна палата ВАКС відмовила захисту Юлії Тимошенко у скасуванні повідомлення про підозру. Суд визнав, що на цьому етапі слідства існує обґрунтована підозра у справі про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АП ВАКС.

"У вівторок, 12 травня 2026 року, апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 21.04.2026 про відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру Юлії Тимошенко, керівниці парламентської фракції "Батьківщина", - ідеться в повідомленні.

Висновок суду

За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників, а ухвалу слідчого судді без змін.



"Суд дійшов висновку, що надані стороною обвинувачення матеріали на цьому етапі кримінального провадження свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінується народній депутатці", - зазначають у ВАКС.

Ухвала Апеляційної палати набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.



За даними слідства, вказана особа підозрюється у пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 КК України).

