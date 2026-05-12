Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру Тимошенко у справі про неправомірну вигоду
Апеляційна палата ВАКС відмовила захисту Юлії Тимошенко у скасуванні повідомлення про підозру. Суд визнав, що на цьому етапі слідства існує обґрунтована підозра у справі про пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АП ВАКС.
"У вівторок, 12 травня 2026 року, апеляційна палата ВАКС завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 21.04.2026 про відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру Юлії Тимошенко, керівниці парламентської фракції "Батьківщина", - ідеться в повідомленні.
Висновок суду
За результатами розгляду колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги захисників, а ухвалу слідчого судді без змін.
"Суд дійшов висновку, що надані стороною обвинувачення матеріали на цьому етапі кримінального провадження свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, яке інкримінується народній депутатці", - зазначають у ВАКС.
Ухвала Апеляційної палати набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
За даними слідства, вказана особа підозрюється у пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 КК України).
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
- 8 квітня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у справі.
- 28 квітня слідчий суддя Вищого антикорсуду встановив народній депутатці Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня.
