Апелляционная палата ВАКС оставила в силе подозрение Тимошенко по делу о неправомерной выгоде
Апелляционная палата ВАКС отказала защите Юлии Тимошенко в отмене уведомления о подозрении. Суд признал, что на данном этапе следствия имеется обоснованное подозрение по делу о предложении неправомерной выгоды должностному лицу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АП ВАКС.
"Во вторник, 12 мая 2026 года, апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 21.04.2026 об отказе в удовлетворении жалобы на уведомление о подозрении Юлии Тимошенко, руководительницы парламентской фракции "Батькивщина", - говорится в сообщении.
Заключение суда
По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защитников, а постановление следственного судьи без изменений.
"Суд пришел к выводу, что представленные стороной обвинения материалы на данном этапе уголовного производства свидетельствуют о наличии обоснованного подозрения в совершении уголовного правонарушения, которое инкриминируется народному депутату", - отмечают в ВАКС.
Постановление Апелляционной палаты вступает в законную силу с момента его оглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
По данным следствия, указанное лицо подозревается в предложении, обещании неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 УК Украины).
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко — залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
- 8 апреля НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу.
- 28 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда установил народному депутату Юлии Тимошенко и ее защите срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая.
