Апелляционная палата ВАКС оставила в силе подозрение Тимошенко по делу о неправомерной выгоде

Апелляционная палата ВАКС отказала защите Юлии Тимошенко в отмене уведомления о подозрении. Суд признал, что на данном этапе следствия имеется обоснованное подозрение по делу о предложении неправомерной выгоды должностному лицу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АП ВАКС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Во вторник, 12 мая 2026 года, апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 21.04.2026 об отказе в удовлетворении жалобы на уведомление о подозрении Юлии Тимошенко, руководительницы парламентской фракции "Батькивщина", - говорится в сообщении.

Читайте также: Суд продлил Тимошенко срок действия процессуальных обязательств и вернул заграничные паспорта

Заключение суда

По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защитников, а постановление следственного судьи без изменений.



"Суд пришел к выводу, что представленные стороной обвинения материалы на данном этапе уголовного производства свидетельствуют о наличии обоснованного подозрения в совершении уголовного правонарушения, которое инкриминируется народному депутату", - отмечают в ВАКС.

Читайте также: Тимошенко не появляется для ознакомления с делом о взятках, передача в суд затягивается, — НАБУ

Постановление Апелляционной палаты вступает в законную силу с момента его оглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.



По данным следствия, указанное лицо подозревается в предложении, обещании неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Подозрение Юлии Тимошенко

Читайте также: ВАКС установил для Тимошенко срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая