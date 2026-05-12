Новости
Апелляционная палата ВАКС оставила в силе подозрение Тимошенко по делу о неправомерной выгоде

Защита Тимошенко проиграла апелляцию об отмене подозрения

Апелляционная палата ВАКС отказала защите Юлии Тимошенко в отмене уведомления о подозрении. Суд признал, что на данном этапе следствия имеется обоснованное подозрение по делу о предложении неправомерной выгоды должностному лицу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АП ВАКС.

"Во вторник, 12 мая 2026 года, апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 21.04.2026 об отказе в удовлетворении жалобы на уведомление о подозрении Юлии Тимошенко, руководительницы парламентской фракции "Батькивщина", - говорится в сообщении.

Заключение суда

По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы защитников, а постановление следственного судьи без изменений.

"Суд пришел к выводу, что представленные стороной обвинения материалы на данном этапе уголовного производства свидетельствуют о наличии обоснованного подозрения в совершении уголовного правонарушения, которое инкриминируется народному депутату", - отмечают в ВАКС.

Постановление Апелляционной палаты вступает в законную силу с момента его оглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в предложении, обещании неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Подозрение Юлии Тимошенко

12.05.2026 20:44 Ответить
все свідоме життя ЮВТ - справа про неправомірну вигоду
12.05.2026 20:58 Ответить
Вони ше не знають з ким вони зв"язались - Тимошенко
12.05.2026 20:42 Ответить
Вони ше не знають з ким вони зв"язались - Тимошенко
12.05.2026 20:42 Ответить
Тюля кремлівська зозуля, при ющу віддала ту 22 та 600 КР якими нас кацапи бомбили в 22 му, підписала шалені контракти на газ, блокувала військовий спротив а 14му. Як би не криша фсбешна, кучма/яник її в асфальт закатали б. Ще й ту кумедію згадєю савчєнко, згадати.
Ще й всякий непотріб зібрала в свій блок, мамка української корупції. Ну й фаміоія Григян(капітельман) якби намєкаєт на націольність
12.05.2026 23:10 Ответить
Йулі волю. Сиділа 4 роки як миша під віником,а як вручили підозру-апазиція.
12.05.2026 20:43 Ответить
За@тесь! (и подпись ЮВТ).
12.05.2026 20:46 Ответить
Фапаєш на бабцю аферистку?
12.05.2026 23:11 Ответить
Ай-яй-яй! З таким досвідом продажності - такий прокол Фунта! Пора на сідало!
12.05.2026 20:54 Ответить
Не посадять, то хоча б потягають стару курву. Вже приємно, що відволічуть від тої муті, що вона все життя творила.
12.05.2026 21:47 Ответить
 
 