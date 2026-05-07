Суд продлил Тимошенко срок действия процессуальных обязательств и вернул заграничные паспорта
В четверг, 7 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил до 7 июля срок исполнения обязательств, возложенных на лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
Об этом говорится в сообщении ВАКС, сообщает Цензор.НЕТ.
Решение ВАКС
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил народному депутату Украины, руководителю депутатской фракции, срок действия процессуальных обязанностей до 7 июля 2026 года, но в пределах срока досудебного расследования", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемая должна:
- являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП и/или суду;
- сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и/или места работы.
Кроме того, как сообщает "Суспільне" из зала суда, народной депутатке вернули загранпаспорта.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко — залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
- 8 апреля НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу.
- 28 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда установил народному депутату Юлии Тимошенко и ее защите срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая.
Пережила Кучму, переживе і Зеленського.
А як все починалось!
У 1995-1996 роках Юлія Тимошенко очолювала корпорацію «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), яка стала найбільшим імпортером природного газу в країну. Павло Лазаренко, перебуваючи на посадах першого віце-прем'єра, а згодом прем'єр-міністра України (1996-1997), сприяв діяльності корпорації на державному рівні.
Тимошенко та її компанії перерахували на закордонні рахунки Лазаренка його долю.
Прокуратура України заявляла, що за протекцію ЄЕСУ Тимошенко систематично перераховувала Лазаренкові до 50% прибутків компанії.
