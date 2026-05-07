Суд продлил Тимошенко срок действия процессуальных обязательств и вернул заграничные паспорта

В четверг, 7 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил до 7 июля срок исполнения обязательств, возложенных на лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Решение ВАКС 

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил народному депутату Украины, руководителю депутатской фракции, срок действия процессуальных обязанностей до 7 июля 2026 года, но в пределах срока досудебного расследования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая должна:

  • являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП и/или суду;
  • сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и/или места работы.

Кроме того, как сообщает "Суспільне" из зала суда, народной депутатке вернули загранпаспорта.

Подозрение Юлии Тимошенко

Топ комментарии
+7
... і виплатив премію.
07.05.2026 20:45 Ответить
+5
Бабіюлі, повернувши закордонні пспорти, натякнули, що треба їхати на термінове лікування в Куршеве́ль
07.05.2026 21:02 Ответить
+4
Юля скучила за Дубаєм!
07.05.2026 20:59 Ответить
07.05.2026 20:45 Ответить
07.05.2026 20:59 Ответить
Юлія Тимошенко - дама досвідчена - випливе.
Пережила Кучму, переживе і Зеленського.
А як все починалось!
У 1995-1996 роках Юлія Тимошенко очолювала корпорацію «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), яка стала найбільшим імпортером природного газу в країну. Павло Лазаренко, перебуваючи на посадах першого віце-прем'єра, а згодом прем'єр-міністра України (1996-1997), сприяв діяльності корпорації на державному рівні.
Тимошенко та її компанії перерахували на закордонні рахунки Лазаренка його долю.
Прокуратура України заявляла, що за протекцію ЄЕСУ Тимошенко систематично перераховувала Лазаренкові до 50% прибутків компанії.
07.05.2026 21:01 Ответить
А головне ви в своєму дос'є чому не реєструєте? Юлька побрила через корпорацію ЄЕСУ міноборони федерастії на некругленьку суму 405 311 181 дол США, а це рівнозначно шо збила 4 Су-57 або 400 ракет ІскандерК чи 130 ракет ІскандерМ або знищила 90 танків Т-90 чи 350 танків Т-72. Юльку нагородити треба.
07.05.2026 21:56 Ответить
Через кабальний газовий договір з путіним, "Юлька побрила" всю Україну, а мені ще персонально дісталося, коли вона орендувала у мене квартиру.
07.05.2026 22:11 Ответить
07.05.2026 21:02 Ответить
вона не з простої сім"ї
а з бохатої,
всіх купила
07.05.2026 21:04 Ответить
А кАляску не конфісковували?
07.05.2026 21:20 Ответить
ЮВТ смотрит с презрением).
07.05.2026 21:23 Ответить
Всех этих тимошонок нужно на свалку истории и забыть за них как за страшный сон
07.05.2026 22:09 Ответить
выберется не впервой . в запасе есть тяжелая артиллерия - ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА ,,,,,,,,,,,,,,
07.05.2026 23:14 Ответить
Жульку ************* на нары!
08.05.2026 04:39 Ответить
 
 