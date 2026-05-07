Суд продлил Тимошенко срок действия процессуальных обязательств и вернул заграничные паспорта

В четверг, 7 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил до 7 июля срок исполнения обязательств, возложенных на лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Об этом говорится в сообщении ВАКС, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение ВАКС

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил народному депутату Украины, руководителю депутатской фракции, срок действия процессуальных обязанностей до 7 июля 2026 года, но в пределах срока досудебного расследования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая должна:

являться по каждому требованию к детективу НАБУ, прокурору САП и/или суду;

сообщать детективу НАБУ, прокурору САП об изменении своего места жительства и/или места работы.

Кроме того, как сообщает "Суспільне" из зала суда, народной депутатке вернули загранпаспорта.

Читайте также: Тимошенко не появляется для ознакомления с делом о взятках, передача в суд затягивается, - НАБУ

Подозрение Юлии Тимошенко

Читайте также: ВАКС установил для Тимошенко срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая