Суд продовжив Тимошенко термін дії процесуальних обов’язків та повернув закордонні паспорти
У четвер, 7 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив до 7 липня строк дії обовʼязків, покладених на лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.
Про це йдеться у повідомленні ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення ВАКС
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив народній депутатці України, керівниці депутатської фракції, строк дії процесуальних обов’язків до 7 липня 2026 року, але в межах строку досудового розслідування", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що підозрювана має:
- прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП, та/або суду;
- повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи.
Окрім того, як повідомляє "Суспільне" із зали суду, нардепці повернули закордонні паспорти.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко - застава 33,3 млн грн.
- 21 січня ВАКС задовольнив частковий арешт майна чоловіка Тимошенко.
- 23 січня за Тимошенко внесли 33,3 млн грн застави.
- 8 квітня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у справі.
- 28 квітня слідчий суддя Вищого антикорсуду встановив народній депутатці Юлії Тимошенко та її захисту строк для ознайомлення з матеріалами справи до 24 травня.
Топ коментарі
+7 Oresta Bartka
показати весь коментар07.05.2026 20:45 Відповісти Посилання
+5 Vujko Donetski
показати весь коментар07.05.2026 21:02 Відповісти Посилання
+4 Anatoliy Sheiko #553682
показати весь коментар07.05.2026 20:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пережила Кучму, переживе і Зеленського.
А як все починалось!
У 1995-1996 роках Юлія Тимошенко очолювала корпорацію «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), яка стала найбільшим імпортером природного газу в країну. Павло Лазаренко, перебуваючи на посадах першого віце-прем'єра, а згодом прем'єр-міністра України (1996-1997), сприяв діяльності корпорації на державному рівні.
Тимошенко та її компанії перерахували на закордонні рахунки Лазаренка його долю.
Прокуратура України заявляла, що за протекцію ЄЕСУ Тимошенко систематично перераховувала Лазаренкові до 50% прибутків компанії.
а з бохатої,
всіх купила