Суд продовжив Тимошенко термін дії процесуальних обов’язків та повернув закордонні паспорти

Тимошенко

У четвер, 7 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив до 7 липня строк дії обовʼязків, покладених на лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Про це йдеться у повідомленні ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ВАКС 

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив народній депутатці України, керівниці депутатської фракції, строк дії процесуальних обов’язків до 7 липня 2026 року, але в межах строку досудового розслідування", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підозрювана має:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП, та/або суду;
  • повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи.

Окрім того, як повідомляє "Суспільне" із зали суду, нардепці повернули закордонні паспорти.

Підозра Юлії Тимошенко

Тимошенко Юлія (4716) ВАКС Антикорупційний суд (2186)
... і виплатив премію.
07.05.2026 20:45
Бабіюлі, повернувши закордонні пспорти, натякнули, що треба їхати на термінове лікування в Куршеве́ль
07.05.2026 21:02
Юля скучила за Дубаєм!
07.05.2026 20:59
Юлія Тимошенко - дама досвідчена - випливе.
Пережила Кучму, переживе і Зеленського.
А як все починалось!
У 1995-1996 роках Юлія Тимошенко очолювала корпорацію «Єдині енергетичні системи України» (ЄЕСУ), яка стала найбільшим імпортером природного газу в країну. Павло Лазаренко, перебуваючи на посадах першого віце-прем'єра, а згодом прем'єр-міністра України (1996-1997), сприяв діяльності корпорації на державному рівні.
Тимошенко та її компанії перерахували на закордонні рахунки Лазаренка його долю.
Прокуратура України заявляла, що за протекцію ЄЕСУ Тимошенко систематично перераховувала Лазаренкові до 50% прибутків компанії.
07.05.2026 21:01
07.05.2026 21:01 Відповісти
А головне ви в своєму дос'є чому не реєструєте? Юлька побрила через корпорацію ЄЕСУ міноборони федерастії на некругленьку суму 405 311 181 дол США, а це рівнозначно шо збила 4 Су-57 або 400 ракет ІскандерК чи 130 ракет ІскандерМ або знищила 90 танків Т-90 чи 350 танків Т-72. Юльку нагородити треба.
07.05.2026 21:56
07.05.2026 21:56 Відповісти
Через кабальний газовий договір з путіним, "Юлька побрила" всю Україну, а мені ще персонально дісталося, коли вона орендувала у мене квартиру.
07.05.2026 22:11
07.05.2026 22:11 Відповісти
Бабіюлі, повернувши закордонні пспорти, натякнули, що треба їхати на термінове лікування в Куршеве́ль
07.05.2026 21:02
07.05.2026 21:02 Відповісти
вона не з простої сім"ї
а з бохатої,
всіх купила
07.05.2026 21:04
07.05.2026 21:04 Відповісти
А кАляску не конфісковували?
07.05.2026 21:20
07.05.2026 21:20 Відповісти
ЮВТ смотрит с презрением).
07.05.2026 21:23
07.05.2026 21:23 Відповісти
Всех этих тимошонок нужно на свалку истории и забыть за них как за страшный сон
07.05.2026 22:09
07.05.2026 22:09 Відповісти
выберется не впервой . в запасе есть тяжелая артиллерия - ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА ,,,,,,,,,,,,,,
07.05.2026 23:14
07.05.2026 23:14 Відповісти
Жульку ************* на нары!
08.05.2026 04:39
08.05.2026 04:39 Відповісти
 
 