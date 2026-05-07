Суд продовжив Тимошенко термін дії процесуальних обов’язків та повернув закордонні паспорти

У четвер, 7 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив до 7 липня строк дії обовʼязків, покладених на лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

Про це йдеться у повідомленні ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення ВАКС

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив народній депутатці України, керівниці депутатської фракції, строк дії процесуальних обов’язків до 7 липня 2026 року, але в межах строку досудового розслідування", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підозрювана має:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП, та/або суду;

повідомляти детектива НАБУ, прокурора САП про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи.

Окрім того, як повідомляє "Суспільне" із зали суду, нардепці повернули закордонні паспорти.

