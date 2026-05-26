Справу щодо Тимошенко направлено до суду, - САП

До суду направлено обвинувальний акт щодо керівниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у справі про надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, незважаючи на викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена ініціювала переговори з деякими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в деяких випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

