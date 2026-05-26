1 661 24

Справу щодо Тимошенко направлено до суду, - САП

Підозра Юлії Тимошенко: справу направили до суду

До суду направлено обвинувальний акт щодо керівниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у справі про надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Про це повідомила пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"За даними слідства, незважаючи на викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, обвинувачена ініціювала переговори з деякими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в деяких випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Топ коментарі
Я як зрозумів це вже стало традицією садити бабу Юлі раз на десятиліття?
26.05.2026 14:13 Відповісти
В суді в них нічого не вигорить - Тимошенко їх заткне за пояс - на крайняк скаже шо це суд неправильний і подастя в Європейський
26.05.2026 14:10 Відповісти
А що вона вкрала у порівнянні з Міндічем, Гринчук, Крупою, Галущенком? Вони вже на нарах?
26.05.2026 14:15 Відповісти
Бабця викрутитьця, не дарма ж прийняли закон, що жінки держслужкині та депутатші, можуть вільно виїзджати з України. В Дубаї вже апартаменти готують, чекають пані! 😁
26.05.2026 14:08 Відповісти
Не готують - апартаменти вже готові.
26.05.2026 14:31 Відповісти
При кучмі сиділа,при янику сиділа, при зелі трошки посидить)) доречі як там кролік сєня " юля,юля" буде пищать?
26.05.2026 15:10 Відповісти
Де той знаменитий інвалідний візок, ще пригодиться цій аферистці.
26.05.2026 15:53 Відповісти
26.05.2026 14:10 Відповісти
26.05.2026 14:15 Відповісти
В порівняні з теперішними злодюгами - копійки - це політичний удар
26.05.2026 14:18 Відповісти
Міндіч, Гринчук, Крупа, Галущенко жебраки порівняно з Юлькою, яка працює.
26.05.2026 14:30 Відповісти
Якщо не секрет, скажи скільки грошей у Тимошенко і де? Сотні мілтйонів доларів компашки Крупи, Міндіча та інших мы уявляємо!
26.05.2026 15:05 Відповісти
Тюлькабот, здрисни вже. Тут тюлю аферисику не *******))
26.05.2026 15:12 Відповісти
Менше вкрадеш - довше сидіти доведеться .
26.05.2026 14:33 Відповісти
Так - вкрадеш мало - посадять - вкрадеш багато - будеш на свободі - вкрадеш дуже багато - будеш сам садити
26.05.2026 15:27 Відповісти
швидко... Порівняно швидко справа зайшла до ВАКСу
26.05.2026 14:13 Відповісти
26.05.2026 14:13 Відповісти
"Якщо куля в лоб, то куля в лоб" буде її захищати і зустрічати після відсидки у лікарні. Вона ж інвалід-візочник!
26.05.2026 14:34 Відповісти
збираемо на заставу жульке....
26.05.2026 14:14 Відповісти
26.05.2026 14:33 Відповісти
У Юльки місячні. Ще прийдеться їй виплачувати за не вчасно замінені труси...
26.05.2026 14:46 Відповісти
Интересно, в Украине есть дураки, которые верят , что эту даму - мульти миллиардершу посадят?
26.05.2026 14:53 Відповісти
Начинай перечислять "заводы и пароходы", может кто и поверит.
26.05.2026 15:17 Відповісти
Обломитесь).
26.05.2026 15:15 Відповісти
26.05.2026 15:42 Відповісти
Якось Тимошенко відсудила мільйонну компенсацію у американської фірми. І треба ж такому: ця фірма трохи пов'язана з Трампом. Можливо його просто попросили відновити справедливість, ну хоча б трохи. Оскільки він хлопець гарячий, то це може пояснити аномальну швидкість розгляду справи. Не обов'язково садити, а от попсувати нерви і заплямувати - цілком вистачить.
26.05.2026 15:44 Відповісти
Схоже, тут вистачає юлефобних ублюдків.... Порошавки, шолє?
26.05.2026 16:04 Відповісти
 
 