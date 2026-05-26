РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11373 посетителя онлайн
Новости Дело Тимошенко
1 350 20

Дело в отношении Тимошенко направлено в суд, - САП

Подозрение Юлии Тимошенко: дело направлено в суд

В суд направлен обвинительный акт в отношении лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко по делу о предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"По данным следствия, несмотря на раскрытие НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, обвиняемая инициировала переговоры с некоторыми народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований", — говорится в сообщении.

В САП отметили, что речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты авансом и был рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в некоторых случаях — относительно воздержания или неучастия в голосовании.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте: Апелляционная палата ВАКС оставила в силе подозрение Тимошенко по делу о неправомерной выгоде

Подозрение Юлии Тимошенко

Читайте также: Суд продлил Тимошенко срок действия процессуальных обязательств и вернул заграничные паспорта

Автор: 

НАБУ (4835) Тимошенко Юлия (23946) САП (2427)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Я як зрозумів це вже стало традицією садити бабу Юлі раз на десятиліття?
показать весь комментарий
26.05.2026 14:13 Ответить
+1
В суді в них нічого не вигорить - Тимошенко їх заткне за пояс - на крайняк скаже шо це суд неправильний і подастя в Європейський
показать весь комментарий
26.05.2026 14:10 Ответить
+1
А що вона вкрала у порівнянні з Міндічем, Гринчук, Крупою, Галущенком? Вони вже на нарах?
показать весь комментарий
26.05.2026 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бабця викрутитьця, не дарма ж прийняли закон, що жінки держслужкині та депутатші, можуть вільно виїзджати з України. В Дубаї вже апартаменти готують, чекають пані! 😁
показать весь комментарий
26.05.2026 14:08 Ответить
Не готують - апартаменти вже готові.
показать весь комментарий
26.05.2026 14:31 Ответить
При кучмі сиділа,при янику сиділа, при зелі трошки посидить)) доречі як там кролік сєня " юля,юля" буде пищать?
показать весь комментарий
26.05.2026 15:10 Ответить
В суді в них нічого не вигорить - Тимошенко їх заткне за пояс - на крайняк скаже шо це суд неправильний і подастя в Європейський
показать весь комментарий
26.05.2026 14:10 Ответить
А що вона вкрала у порівнянні з Міндічем, Гринчук, Крупою, Галущенком? Вони вже на нарах?
показать весь комментарий
26.05.2026 14:15 Ответить
В порівняні з теперішними злодюгами - копійки - це політичний удар
показать весь комментарий
26.05.2026 14:18 Ответить
Міндіч, Гринчук, Крупа, Галущенко жебраки порівняно з Юлькою, яка працює.
показать весь комментарий
26.05.2026 14:30 Ответить
Якщо не секрет, скажи скільки грошей у Тимошенко і де? Сотні мілтйонів доларів компашки Крупи, Міндіча та інших мы уявляємо!
показать весь комментарий
26.05.2026 15:05 Ответить
Тюлькабот, здрисни вже. Тут тюлю аферисику не *******))
показать весь комментарий
26.05.2026 15:12 Ответить
Менше вкрадеш - довше сидіти доведеться .
показать весь комментарий
26.05.2026 14:33 Ответить
Так - вкрадеш мало - посадять - вкрадеш багато - будеш на свободі - вкрадеш дуже багато - будеш сам садити
показать весь комментарий
26.05.2026 15:27 Ответить
швидко... Порівняно швидко справа зайшла до ВАКСу
показать весь комментарий
26.05.2026 14:13 Ответить
Я як зрозумів це вже стало традицією садити бабу Юлі раз на десятиліття?
показать весь комментарий
26.05.2026 14:13 Ответить
"Якщо куля в лоб, то куля в лоб" буде її захищати і зустрічати після відсидки у лікарні. Вона ж інвалід-візочник!
показать весь комментарий
26.05.2026 14:34 Ответить
збираемо на заставу жульке....
показать весь комментарий
26.05.2026 14:14 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2026 14:33 Ответить
У Юльки місячні. Ще прийдеться їй виплачувати за не вчасно замінені труси...
показать весь комментарий
26.05.2026 14:46 Ответить
Интересно, в Украине есть дураки, которые верят , что эту даму - мульти миллиардершу посадят?
показать весь комментарий
26.05.2026 14:53 Ответить
Начинай перечислять "заводы и пароходы", может кто и поверит.
показать весь комментарий
26.05.2026 15:17 Ответить
Обломитесь).
показать весь комментарий
26.05.2026 15:15 Ответить
 
 