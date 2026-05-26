Дело в отношении Тимошенко направлено в суд, - САП

В суд направлен обвинительный акт в отношении лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко по делу о предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, несмотря на раскрытие НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, обвиняемая инициировала переговоры с некоторыми народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований", — говорится в сообщении.

В САП отметили, что речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты авансом и был рассчитан на длительный период.

Народным депутатам должны были поступать указания относительно голосования, а в некоторых случаях — относительно воздержания или неучастия в голосовании.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

