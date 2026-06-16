РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12254 посетителя онлайн
Новости Видео Дело Тимошенко
370 6

Дело Тимошенко: ВАКС начал подготовительное заседание ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд начал подготовительное заседание по делу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит Тимошенко?

Во время заседания она отметила, что дело против нее "имеет глубокую политическую подоплеку".

"Я в своей деятельности, в парламенте, общении с народными депутатами не нарушала закон. То, что мне вменяют НАБУ и САП, не имеет под собой никаких доказательств. Никаких вопросов относительно финансовых ресурсов не было. Они предъявляют мне только разговор, записанный Игорем Копытиным, против которого в НАБУ открыто несколько дел. Он сделал это под принуждением", - сказала парламентарий.

Читайте: Дело в отношении Тимошенко направлено в суд, - САП

Подозрение Юлии Тимошенко

Читайте также: Апелляционная палата ВАКС оставила в силе подозрение Тимошенко по делу о неправомерной выгоде

Автор: 

Тимошенко Юлия (23947) Антикоррупционный суд (1432)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На московії, ціла група падєльників, глибоко зтурбовані таким розвитком подій в Украні щодо їх газової принцеси!!?!? Так і до кабміндічів Оманського дійде діло???!!! Мертвечук з сівковичем і клюєвими, готують сухе голодування, але на віддалені, десь на Валдаї!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
16.06.2026 12:27 Ответить
Копитіна прижали і він мене обмовив - ідіть нах - якби справу проти Тимошенко розпочали СБУ - то вже б вибачались
показать весь комментарий
16.06.2026 12:29 Ответить
Повішати курву,як у фільмі Квентіна Тарантіно...
показать весь комментарий
16.06.2026 12:37 Ответить
Непотопляемая Юля ,даа интересную жизнь чудачка прожила, её бы таланты да на благо...
показать весь комментарий
16.06.2026 12:38 Ответить
Справу потрібно відкрити як агенту ФСБ. А це зовсім інша справа,бо ланцюжок потягнеться до багатьох високих чинів Ну а то,що юля хабарниця і шахрайка---то це видно по багатьом її поступкам Але ж хитра бестія.
показать весь комментарий
16.06.2026 12:39 Ответить
Гамно не тоне ! (Це факт - хто не вірить - може сам провірити )
Юлю не посадять ... (Чому - див. вище)
Якщо би був тоталізатор по цьому питанню - зробив би ставку
показать весь комментарий
16.06.2026 12:54 Ответить
 
 