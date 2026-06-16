Дело Тимошенко: ВАКС начал подготовительное заседание ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд начал подготовительное заседание по делу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Тимошенко?

Во время заседания она отметила, что дело против нее "имеет глубокую политическую подоплеку".

"Я в своей деятельности, в парламенте, общении с народными депутатами не нарушала закон. То, что мне вменяют НАБУ и САП, не имеет под собой никаких доказательств. Никаких вопросов относительно финансовых ресурсов не было. Они предъявляют мне только разговор, записанный Игорем Копытиным, против которого в НАБУ открыто несколько дел. Он сделал это под принуждением", - сказала парламентарий.

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Подозрение Юлии Тимошенко

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