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Дело Тимошенко: ВАКС начал подготовительное заседание ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Высший антикоррупционный суд начал подготовительное заседание по делу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды народным депутатам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорит Тимошенко?
Во время заседания она отметила, что дело против нее "имеет глубокую политическую подоплеку".
"Я в своей деятельности, в парламенте, общении с народными депутатами не нарушала закон. То, что мне вменяют НАБУ и САП, не имеет под собой никаких доказательств. Никаких вопросов относительно финансовых ресурсов не было. Они предъявляют мне только разговор, записанный Игорем Копытиным, против которого в НАБУ открыто несколько дел. Он сделал это под принуждением", - сказала парламентарий.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером 14 января в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины в предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило народному депутату о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила о применении к Тимошенко меры пресечения в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязательств.
- 16 января ВАКС избрал меру пресечения для Тимошенко — залог в размере 33,3 млн грн.
- 21 января ВАКС удовлетворил ходатайство о частичном аресте имущества мужа Тимошенко.
- 23 января за Тимошенко внесли 33,3 млн грн залога.
- 8 апреля НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по делу.
- 28 апреля следственный судья Высшего антикоррупционного суда установил народному депутату Юлии Тимошенко и ее защите срок для ознакомления с материалами дела до 24 мая.
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Юлю не посадять ... (Чому - див. вище)
Якщо би був тоталізатор по цьому питанню - зробив би ставку