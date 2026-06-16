В суд направлен обвинительный акт в отношении владельца группы "Финансы и кредит" Жеваго, - НАБУ

В суд направлен обвинительный акт в отношении владельца группы "Финансы и кредит"

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет о Константине Жеваго, которого обвиняют в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на принятие решения в его пользу по хозяйственному делу.

"В 2002 году обвиняемый приобрел 40,19 % акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырёх компаний. Спустя 18 лет бывшие акционеры оспорили договор в суде, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. В 2022 году апелляционный суд отменил это решение и признал договор недействительным.



В марте–апреле 2023 года бизнесмен, стремясь сохранить контроль над акциями, через посредника передал 2,7 млн долл. США адвокату — члену так называемого бэк-офиса Верховного Суда. Эти средства предназначались бывшему председателю и судьям Верховного Суда за принятие решения в пользу предпринимателя", — отметили в Бюро.

Председателя Верховного Суда и адвоката разоблачили во время получения второго транша неправомерной выгоды в сумме 450 тыс. долл. США.

В июле 2023 года о подозрении сообщили бизнесмену, а посреднику — в сентябре 2025 года.



В июле 2023 года о подозрении сообщили и самому бизнесмену, а посреднику — в сентябре 2025 года.

Ранее ВАКС утвердил соглашение о признании вины между прокурором САП и бывшим председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым.

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Дело экс-председателя ВС Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, по решению в котором председатель Верховного суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, входившим в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КоАП (нарушение установленных законом ограничений на получение подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения в отношении Князева до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП освободила Князева от должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного суда окончательно подтвердила решение Высшего совета.

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