До суду скеровано обвинувальний акт щодо власника групи "Фінанси і кредит" Жеваго, - НАБУ

До суду скеровано обвинувальний акт щодо власника групи "Фінанси і кредит"

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про Костянтина Жеваго, якого обвинувачують у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на ухвалення рішення на його користь у господарській справі.

"У 2002 році обвинувачений придбав 40,19 % акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Через 18 років колишні акціонери оскаржили договір у суді, однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. У 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним.



У березні–квітні 2023 року бізнесмен, прагнучи зберегти контроль над акціями, через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату — члену так званого бек-офісу Верховного Суду. Ці кошти призначалися ексголові та суддям Верховного Суду за ухвалення рішення на користь підприємця", - зазначили у Бюро.

Голову Верховного Суду та адвоката викрили під час одержання другого траншу неправомірної вигоди в сумі 450 тис. дол. США.

У липні 2023 повідомили про підозру бізнесмену, а посереднику - у вересні 2025 року.



У липні 2023 року про підозру повідомили й самому бізнесмену, а посереднику — у вересні 2025 року.

Раніше ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім Головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

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Справа ексголови ВС Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Михайла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради.

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