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Новости Реформы в армии
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Каждый военный сможет с помощью "калькулятора" рассчитать срок своего увольнения, - Федоров

Демобилизация: для военных создадут специальный калькулятор

В Минобороны разработают специальный "калькулятор", с помощью которого каждый военнослужащий сможет рассчитать срок своего увольнения со службы.

Об этом в интервью ТСН заявил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он пояснил, что процесс частичного увольнения начнется с конца осени для тех защитников, которые поступили на службу с 2022 года и ранее. При этом очередь будет определяться по двум критериям - сроку службы и количеству дней на боевых заданиях.

Очередность увольнения военных будет определять Генштаб на основе данных о сроке службы и количестве боевых дней.

"Мы создадим калькулятор, с помощью которого каждый военнослужащий сможет посмотреть, в каком месяце он сможет уволиться", - добавил министр обороны.

Читайте: Почти 200 военных уже подали рапорт о возвращении из СОЧ через приложение "Армия+", - Федоров

Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренная процедура возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

Читайте: ПВО, радары и противодействие российской авиации: Федоров провел беседу с новоназначенным министром обороны Великобритании Джарвисом

Автор: 

Минобороны (9675) военнослужащие (6539) демобилизация (169) Федоров Михаил (710)
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Топ комментарии
+13
На підставі "калькулятора" від Федорова
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17.06.2026 08:41 Ответить
+7
Що тільки не видумують в тилу для обманути фронтовика...
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17.06.2026 08:38 Ответить
+5
На підставі яких законів буде звільнення? На данний час Всі контракти автоматично прологуються. Приймайте Законом.
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17.06.2026 08:35 Ответить
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На підставі яких законів буде звільнення? На данний час Всі контракти автоматично прологуються. Приймайте Законом.
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17.06.2026 08:35 Ответить
На підставі "калькулятора" від Федорова
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17.06.2026 08:41 Ответить
А там очень специфический калькулятор. Как в старом анекдоте про еврейского бухгалтера.
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17.06.2026 09:28 Ответить
Ну так він ж сказав, що "військовослужбовец може потрапити на звільнення"", а не що потрапить. Це як в совку: колгоспники працювали за трудодні і виконання річної норми не означало, що решту днів можна було відпочивати.
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17.06.2026 08:56 Ответить
Да, колхозники - это история эпического кидалова при совке. Узаконенное крепостное право.
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17.06.2026 09:30 Ответить
Якщо в законі чітко не прописано, то звільнення буде на підставі занесених ХАБАРІВ.
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17.06.2026 09:39 Ответить
а, що кажуть сирський та гнатов?

Між Міністерством оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським іноді виникають певні розбіжності у підходах до окремих питань.
Джерело: https://censor.net/ua/n400876
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17.06.2026 08:36 Ответить
Будуть вчитись користуватись калькулятором...
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17.06.2026 08:43 Ответить
ну хоч не логарифмічною лінійкою! бо для самого фйодорова, вона ще та загадка природи, від освоєння якої закипить його цифровий череп! ))
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17.06.2026 09:24 Ответить
Що тільки не видумують в тилу для обманути фронтовика...
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17.06.2026 08:38 Ответить
Ну чого ж? Кожен аій ьковий, купивши калькулятор, може вирахувати своє звільнення. От лише звільнитися може не за калькулятором, а через наказ. Дату наказу катькулятор не розрахує. Так що все чесно.
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17.06.2026 10:19 Ответить
Звільнення ≠ демобілізація.
Сьогодні звільнили - завтра мобілізували. Чи що заважатиме?
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17.06.2026 08:51 Ответить
Бодрить солдат - колись давно була реклама - чай бодріт твою мать!
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17.06.2026 08:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=n48sgWFjcDs Чай "За Динамо" бодрит твою маму
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17.06.2026 09:10 Ответить
Скільки цей кулькулятор грошей потягне?
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17.06.2026 09:04 Ответить
Чому не розробити калькулятор на строк перебування на посаді всих посадових та владних осіб.Обмежити навіть виборні посади роком-двума перебування тоді вони не вспіватимуть за цей строк "обростати зв'язками",не будуть будувати схематози,"Династії","Міндичгейти".
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17.06.2026 09:05 Ответить
для них пожиттєва акція ,,без обмежень,, але є форс-мажорні обставини,доводиться мати і друге,третє.....громадянство для відряджень у одну сторону,як в пісні ,,ван тикет,,...
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17.06.2026 09:12 Ответить
То як ранiше в Одесi на Привозi були тягарцi з отвором, то так i калькулятор вiд федорова стане працювати за такою схемою
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17.06.2026 09:09 Ответить
краще,гра в стаканчики,вгадав де кулька-поїхав додому,на базі ванбет,тубет.....федоров як раз їми займався в Україні
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17.06.2026 09:14 Ответить
значить калькулятори в армїї заборонять, а на смартфонах їх деінсталюють, бо заборонити не зможуть, бо там фёдоровський тотальний "учот і контроль" над висима чоловіками 18-60! подвійний смаколик для федорова! ))
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17.06.2026 09:21 Ответить
У мене калькулятор надійніший - до граничного віку. І то якщо ніяка падла не збільшить граничний вік до 70 років.
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17.06.2026 09:27 Ответить
Фігушки я звільнюся просто так, списання і все, бо все інше - це так согодні "іди додому" , а завтра "прибути в частину" , не, я на таке не поведуся.
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17.06.2026 10:04 Ответить
Це він,федор, так вважає,що ЩЕ зможе.
Якщо кожному військовому стане доступна ця функція,тоді нехай піариться.
А так,це лише анонс, якими зелені замахали всю країну.
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17.06.2026 10:19 Ответить
 
 