Каждый военный сможет с помощью "калькулятора" рассчитать срок своего увольнения, - Федоров
В Минобороны разработают специальный "калькулятор", с помощью которого каждый военнослужащий сможет рассчитать срок своего увольнения со службы.
Об этом в интервью ТСН заявил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
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Он пояснил, что процесс частичного увольнения начнется с конца осени для тех защитников, которые поступили на службу с 2022 года и ранее. При этом очередь будет определяться по двум критериям - сроку службы и количеству дней на боевых заданиях.
Очередность увольнения военных будет определять Генштаб на основе данных о сроке службы и количестве боевых дней.
"Мы создадим калькулятор, с помощью которого каждый военнослужащий сможет посмотреть, в каком месяце он сможет уволиться", - добавил министр обороны.
Старт комплексной реформы армии
Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренная процедура возвращения военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.
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Між Міністерством оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським іноді виникають певні розбіжності у підходах до окремих питань.
Джерело: https://censor.net/ua/n400876
Сьогодні звільнили - завтра мобілізували. Чи що заважатиме?
Якщо кожному військовому стане доступна ця функція,тоді нехай піариться.
А так,це лише анонс, якими зелені замахали всю країну.