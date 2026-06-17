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Новини Реформи в армії
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Кожен військовий зможе за "калькулятором" вирахувати час свого звільнення, - Федоров

Демобілізація: для військових створять спеціальний калькулятор

У Міноборони розроблять спеціальний "калькулятор", за допомогою якого кожен військових зможе вирахувати час свого звільнення зі служби.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він пояснив, що процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями - час служби та кількість днів на бойових.

Визначатиме черговість звільнення військових Генштаб на основі даних про термін служби та кількість бойових днів.

"Ми зробимо калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити на звільнення", - додав міністр оборони.

Читайте: Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ через застосунок "Армія+", - Федоров

Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

Читайте: ППО, радари та протидія російській авіації: Федоров провів розмову з новопризначеним міністром оборони Британії Джарвісом

Автор: 

Міноборони (7891) військовослужбовці (5242) демобілізація (126) Федоров Михайло (1139)
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Топ коментарі
+13
На підставі "калькулятора" від Федорова
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17.06.2026 08:41 Відповісти
+6
Що тільки не видумують в тилу для обманути фронтовика...
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17.06.2026 08:38 Відповісти
+5
На підставі яких законів буде звільнення? На данний час Всі контракти автоматично прологуються. Приймайте Законом.
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17.06.2026 08:35 Відповісти
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На підставі яких законів буде звільнення? На данний час Всі контракти автоматично прологуються. Приймайте Законом.
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17.06.2026 08:35 Відповісти
На підставі "калькулятора" від Федорова
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17.06.2026 08:41 Відповісти
А там очень специфический калькулятор. Как в старом анекдоте про еврейского бухгалтера.
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17.06.2026 09:28 Відповісти
Ну так він ж сказав, що "військовослужбовец може потрапити на звільнення"", а не що потрапить. Це як в совку: колгоспники працювали за трудодні і виконання річної норми не означало, що решту днів можна було відпочивати.
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17.06.2026 08:56 Відповісти
Да, колхозники - это история эпического кидалова при совке. Узаконенное крепостное право.
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17.06.2026 09:30 Відповісти
Якщо в законі чітко не прописано, то звільнення буде на підставі занесених ХАБАРІВ.
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17.06.2026 09:39 Відповісти
а, що кажуть сирський та гнатов?

Між Міністерством оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським іноді виникають певні розбіжності у підходах до окремих питань.
Джерело: https://censor.net/ua/n400876
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17.06.2026 08:36 Відповісти
Будуть вчитись користуватись калькулятором...
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17.06.2026 08:43 Відповісти
ну хоч не логарифмічною лінійкою! бо для самого фйодорова, вона ще та загадка природи, від освоєння якої закипить його цифровий череп! ))
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17.06.2026 09:24 Відповісти
Що тільки не видумують в тилу для обманути фронтовика...
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17.06.2026 08:38 Відповісти
Ну чого ж? Кожен аій ьковий, купивши калькулятор, може вирахувати своє звільнення. От лише звільнитися може не за калькулятором, а через наказ. Дату наказу катькулятор не розрахує. Так що все чесно.
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17.06.2026 10:19 Відповісти
Звільнення ≠ демобілізація.
Сьогодні звільнили - завтра мобілізували. Чи що заважатиме?
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17.06.2026 08:51 Відповісти
Бодрить солдат - колись давно була реклама - чай бодріт твою мать!
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17.06.2026 08:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n48sgWFjcDs Чай "За Динамо" бодрит твою маму
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17.06.2026 09:10 Відповісти
Скільки цей кулькулятор грошей потягне?
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17.06.2026 09:04 Відповісти
Чому не розробити калькулятор на строк перебування на посаді всих посадових та владних осіб.Обмежити навіть виборні посади роком-двума перебування тоді вони не вспіватимуть за цей строк "обростати зв'язками",не будуть будувати схематози,"Династії","Міндичгейти".
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17.06.2026 09:05 Відповісти
для них пожиттєва акція ,,без обмежень,, але є форс-мажорні обставини,доводиться мати і друге,третє.....громадянство для відряджень у одну сторону,як в пісні ,,ван тикет,,...
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17.06.2026 09:12 Відповісти
То як ранiше в Одесi на Привозi були тягарцi з отвором, то так i калькулятор вiд федорова стане працювати за такою схемою
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17.06.2026 09:09 Відповісти
краще,гра в стаканчики,вгадав де кулька-поїхав додому,на базі ванбет,тубет.....федоров як раз їми займався в Україні
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17.06.2026 09:14 Відповісти
значить калькулятори в армїї заборонять, а на смартфонах їх деінсталюють, бо заборонити не зможуть, бо там фёдоровський тотальний "учот і контроль" над висима чоловіками 18-60! подвійний смаколик для федорова! ))
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17.06.2026 09:21 Відповісти
У мене калькулятор надійніший - до граничного віку. І то якщо ніяка падла не збільшить граничний вік до 70 років.
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17.06.2026 09:27 Відповісти
Фігушки я звільнюся просто так, списання і все, бо все інше - це так согодні "іди додому" , а завтра "прибути в частину" , не, я на таке не поведуся.
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17.06.2026 10:04 Відповісти
Це він,федор, так вважає,що ЩЕ зможе.
Якщо кожному військовому стане доступна ця функція,тоді нехай піариться.
А так,це лише анонс, якими зелені замахали всю країну.
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17.06.2026 10:19 Відповісти
 
 