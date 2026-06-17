Кожен військовий зможе за "калькулятором" вирахувати час свого звільнення, - Федоров

У Міноборони розроблять спеціальний "калькулятор", за допомогою якого кожен військових зможе вирахувати час свого звільнення зі служби.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр оборони Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він пояснив, що процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями - час служби та кількість днів на бойових.

Визначатиме черговість звільнення військових Генштаб на основі даних про термін служби та кількість бойових днів.

"Ми зробимо калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити на звільнення", - додав міністр оборони.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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