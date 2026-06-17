Харьков и область под массированными обстрелами: 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТО

За прошедшие сутки, 16 июня 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 11 человек.

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В г. Харькове пострадали мужчины 67, 44, 53 лет и 66-летняя женщина; в г. Богодухов пострадали мужчины 70, 64, 20 лет и женщины 55, 45, 32 лет; в с. Бережное Вовчанской общины получила ранения 68-летняя женщина.

Возле с. Петровка Золочевской громады в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве получил ранения 60-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 57-летнему мужчине, который 10 июня пострадал в результате обстрела в с. Вовчанские Хутора Вовчанской громады.

Враг атаковал БПЛА Киевский и Холодногорский районы Харькова.

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Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?

По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

1 ракета (тип устанавливается);

1 КАБ;

7 БПЛА типа "Герань-2";

8 БПЛА типа "Молния";

3 FPV-дрона;

10 БПЛА (тип уточняется).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харькове повреждено гражданское предприятие, 3 автомобиля;

в Богодуховском районе повреждены гаражи (г. Богодухов), 2 многоквартирных дома, 3 частных дома, учебное заведение (с. Одноробовка), многоквартирный дом (с. Клинова-Новоселовка);

в Купянском районе повреждены элеватор (п. Великий Бурлук), складское помещение (п. Приколотное), частные дома (с. Горожановка);

в Изюмском районе поврежден частный дом (п. Боровая), частный дом, хозяйственные постройки (с. Пески-Радьковские);

в Харьковском районе повреждены гражданское предприятие, автомобиль, трактор (г. Дергачи);

в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома, электросети (п. Старый Салтов), частный дом (с. Бережное).

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