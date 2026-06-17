Харьков и область под массированными обстрелами: 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры. ФОТО
За прошедшие сутки, 16 июня 2026 года, вражеским ударам подверглись г. Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 11 человек.
В г. Харькове пострадали мужчины 67, 44, 53 лет и 66-летняя женщина; в г. Богодухов пострадали мужчины 70, 64, 20 лет и женщины 55, 45, 32 лет; в с. Бережное Вовчанской общины получила ранения 68-летняя женщина.
Возле с. Петровка Золочевской громады в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве получил ранения 60-летний мужчина.
Также медики оказали помощь 57-летнему мужчине, который 10 июня пострадал в результате обстрела в с. Вовчанские Хутора Вовчанской громады.
Враг атаковал БПЛА Киевский и Холодногорский районы Харькова.
Чем оккупанты обстреливали Харьковскую область?
По данным ОВА, враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 ракета (тип устанавливается);
- 1 КАБ;
- 7 БПЛА типа "Герань-2";
- 8 БПЛА типа "Молния";
- 3 FPV-дрона;
- 10 БПЛА (тип уточняется).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове повреждено гражданское предприятие, 3 автомобиля;
- в Богодуховском районе повреждены гаражи (г. Богодухов), 2 многоквартирных дома, 3 частных дома, учебное заведение (с. Одноробовка), многоквартирный дом (с. Клинова-Новоселовка);
- в Купянском районе повреждены элеватор (п. Великий Бурлук), складское помещение (п. Приколотное), частные дома (с. Горожановка);
- в Изюмском районе поврежден частный дом (п. Боровая), частный дом, хозяйственные постройки (с. Пески-Радьковские);
- в Харьковском районе повреждены гражданское предприятие, автомобиль, трактор (г. Дергачи);
- в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома, электросети (п. Старый Салтов), частный дом (с. Бережное).
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