Харків і область під масованими обстрілами: 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури. ФОТО

Упродовж минулої доби, 16 червня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

Також читайте: Доба на Харківщині: під ударами обласний центр та 17 населених пунктів, загинула людина, є поранені. ФОТО

У м. Харків постраждали чоловіки 67, 44, 53 років і 66-річна жінка; у м. Богодухів постраждали чоловіки 70, 64, 20 років і жінки 55, 45, 32 років; у с. Бережне Вовчанської громади зазнала поранень 68-річна жінка.

Біля с. Петрівка Золочівської громади внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої зазнав поранень 60-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 57-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу в с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський і Холодногірський райони Харкова.

Також читайте: У Харкові зафіксовано чергову атаку ворожих БпЛА: троє постраждалих (оновлено)

Чим окупанти били по Харківщині?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета (тип встановлюється);

1 КАБ;

7 БпЛА типу "Герань-2";

8 БпЛА типу "Молнія";

3 fpv-дрони;

10 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено цивільне підприємство, 3 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено гаражі (м. Богодухів), 2 багатоквартирні будинки, 3 приватні будинки, навчальний заклад (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок (с. Клинова-Новоселівка);

у Куп’янському районі пошкоджено елеватор (сел. Великий Бурлук), складське приміщення (сел. Приколотне), приватні будинки (с. Горожанівка);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова), приватний будинок, господарчі споруди (с. Піски-Радьківські);

у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство, автомобіль, трактор (м. Дергачі);

у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, електромережі (сел. Старий Салтів), приватний будинок (с. Бережне).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 червня у Харкові оголосили днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського удару