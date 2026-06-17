Харків і область під масованими обстрілами: 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури. ФОТО
Упродовж минулої доби, 16 червня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.
У м. Харків постраждали чоловіки 67, 44, 53 років і 66-річна жінка; у м. Богодухів постраждали чоловіки 70, 64, 20 років і жінки 55, 45, 32 років; у с. Бережне Вовчанської громади зазнала поранень 68-річна жінка.
Біля с. Петрівка Золочівської громади внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої зазнав поранень 60-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 57-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу в с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади.
Ворог атакував БпЛА Київський і Холодногірський райони Харкова.
Чим окупанти били по Харківщині?
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета (тип встановлюється);
- 1 КАБ;
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 8 БпЛА типу "Молнія";
- 3 fpv-дрони;
- 10 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено цивільне підприємство, 3 автомобілі;
- у Богодухівському районі пошкоджено гаражі (м. Богодухів), 2 багатоквартирні будинки, 3 приватні будинки, навчальний заклад (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок (с. Клинова-Новоселівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено елеватор (сел. Великий Бурлук), складське приміщення (сел. Приколотне), приватні будинки (с. Горожанівка);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова), приватний будинок, господарчі споруди (с. Піски-Радьківські);
- у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство, автомобіль, трактор (м. Дергачі);
- у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, електромережі (сел. Старий Салтів), приватний будинок (с. Бережне).
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