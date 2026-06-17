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Новини
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Харків і область під масованими обстрілами: 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури. ФОТО

Упродовж минулої доби, 16 червня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

Також читайте: Доба на Харківщині: під ударами обласний центр та 17 населених пунктів, загинула людина, є поранені. ФОТО

У м. Харків постраждали чоловіки 67, 44, 53 років і 66-річна жінка; у м. Богодухів постраждали чоловіки 70, 64, 20 років і жінки 55, 45, 32 років; у с. Бережне Вовчанської громади зазнала поранень 68-річна жінка.

Біля с. Петрівка Золочівської громади внаслідок підриву автомобіля на вибуховому пристрої зазнав поранень 60-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 57-річному чоловіку, який 10 червня постраждав внаслідок обстрілу в с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський і Холодногірський райони Харкова.

Також читайте: У Харкові зафіксовано чергову атаку ворожих БпЛА: троє постраждалих (оновлено)

Чим окупанти били по Харківщині?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 1 КАБ;
  • 7 БпЛА типу "Герань-2";
  • 8 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 fpv-дрони;
  • 10 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено цивільне підприємство, 3 автомобілі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено гаражі (м. Богодухів), 2 багатоквартирні будинки, 3 приватні будинки, навчальний заклад (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок (с. Клинова-Новоселівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено елеватор (сел. Великий Бурлук), складське приміщення (сел. Приколотне), приватні будинки (с. Горожанівка);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова), приватний будинок, господарчі споруди (с. Піски-Радьківські);
  • у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство, автомобіль, трактор (м. Дергачі);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, електромережі (сел. Старий Салтів), приватний будинок (с. Бережне).

Обстріл Харківщини

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 червня у Харкові оголосили днем жалоби за рятувальниками, загиблими внаслідок російського удару

Автор: 

Харків (6155) Харківська область (2855) Богодухівський район (174) Харківський район (952) Богодухів (44)
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А цей синьогубов чим займається?В його обов'язок входить захис території
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17.06.2026 08:58 Відповісти
 
 