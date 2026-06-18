Сырский утвердил план развития сержантского корпуса ВСУ до 2027 года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил план развития сержантского корпуса до конца 2027 года. Документ предусматривает расширение полномочий сержантов, новые механизмы карьерного роста и повышение социальных стандартов.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Продолжаем комплексную трансформацию системы военной службы в Вооруженных Силах Украины, первый этап которой уже начат. Одним из ключевых направлений этой работы является дальнейшее развитие сержантского корпуса", - отметил Сырский.

Развитие сержантского корпуса

Утвержден План мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского корпуса Вооруженных Сил Украины.

Реализация запланированных мероприятий продлится до конца 2027 года.

Дальнейшее развитие сержантского корпуса будет осуществляться на основе современных принципов военного управления, в частности философии Mission Command, которая предусматривает децентрализацию процесса принятия решений, развитие дисциплинированной инициативы и делегирование полномочий в соответствии с уровнем ответственности.

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Речь идет не только о расширении института инструкторов в учебных центрах и введении должностей drill-сержантов в батальонах базовой общевойсковой подготовки. План предусматривает также увеличение количества сержантских должностей в штабах и органах военного управления всех уровней. Это позволит эффективнее использовать боевой опыт сержантов и шире привлекать их к процессу подготовки и принятия решений.

Основное внимание уделяется боевым подразделениям. Опыт войны убедительно доказал, что современное поле боя требует от младших командиров большей самостоятельности, ответственности и лидерства. Они должны обладать необходимыми полномочиями для эффективного управления подчиненными, а старший сержант взвода — быть готовым при необходимости заменить командира без потери управляемости и боеспособности подразделения.

Отдельным направлением работы является расширение прав и полномочий сержантского состава, а также совершенствование распределения функций между сержантами и офицерами. Не менее важным остается четкое определение зон ответственности между командирами и старшими сержантами.

Важнейшей задачей является дальнейшее развитие системы профессиональной подготовки. Главная цель — максимально приблизить обучение к реалиям современной войны. Мы должны шире внедрять практическую составляющую, современные технологии и боевой опыт, полученный в ходе отражения российской агрессии.

Не менее важным остается совершенствование порядка прохождения военной службы на сержантских должностях и создание действенных механизмов управления карьерой. Именно в этой сфере накопилось значительное количество проблемных вопросов, без решения которых невозможно дальнейшее развитие сержантского корпуса.

Особое внимание уделено повышению социальных стандартов военной службы на сержантских должностях.

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Честно признавать существующие проблемы

В то же время мы должны честно признавать существующие проблемы. Сегодня в отношении отдельных категорий сержантского состава существуют дисбалансы в системе денежного обеспечения и мотивации, которые требуют устранения.

Большинство старших сержантов корпусов, видов и родов войск прошли путь от солдата до высших сержантских должностей. У них есть боевой опыт, ранения и высокий уровень профессиональной компетентности. Их служба, вклад в подготовку личного состава и поддержание боеспособности войск должны получать должную оценку.

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Денежное обеспечение

Не менее важным является вопрос денежного обеспечения инструкторского состава и штатных сержантов.

Отдельный блок мер направлен на укрепление профессионального единства сержантского корпуса, развитие его организационной культуры и сохранение воинских традиций.

"Сержантский корпус был и остается одной из основ Вооруженных Сил Украины. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем последовательно создавать условия для профессионального роста сержантов, повышения их авторитета и усиления роли на всех уровнях военного управления", - подчеркнул Главнокомандующий.

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