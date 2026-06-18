Сирський затвердив план розвитку сержантського корпусу ЗСУ до 2027 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив план розвитку сержантського корпусу до кінця 2027 року. Документ передбачає розширення повноважень сержантів, нові кар’єрні механізми та підвищення соціальних стандартів.

Про це він повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Продовжуємо комплексну трансформацію системи військової служби у Збройних Силах України, перший етап якої вже розпочато. Одним із ключових напрямів цієї роботи є подальший розвиток сержантського корпусу", - зазначив Сирський.

Розвиток сержантського корпусу

Затвердив План заходів з відновлення, забезпечення функціонування та подальшого розвитку сержантського корпусу Збройних Сил України.

Реалізація запланованих заходів триватиме до кінця 2027 року.

Подальший розвиток сержантського корпусу здійснюватиметься на основі сучасних принципів військового управління, зокрема філософії Mission Command, яка передбачає децентралізацію процесу ухвалення рішень, розвиток дисциплінованої ініціативи та делегування повноважень відповідно до рівня відповідальності.

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Йдеться не лише про розширення інституту інструкторів у навчальних центрах та запровадження посад дріл-сержантів у батальйонах базової загальновійськової підготовки. План передбачає також збільшення кількості сержантських посад у штабах та органах військового управління всіх рівнів. Це дозволить ефективніше використовувати бойовий досвід сержантів і ширше залучати їх до процесу підготовки та ухвалення рішень.

Головна увага приділяється бойовим підрозділам. Досвід війни переконливо довів, що сучасне поле бою вимагає від молодших командирів більшої самостійності, відповідальності та лідерства. Вони повинні мати необхідні повноваження для ефективного управління підлеглими, а головний сержант взводу — бути готовим за потреби замістити командира без втрати керованості та боєздатності підрозділу.

Окремим напрямом роботи є розширення прав і повноважень сержантського складу, а також удосконалення розподілу функцій між сержантами та офіцерами. Не менш важливим залишається чітке визначення зон відповідальності між командирами та головними сержантами.

Найважливішим завданням є подальший розвиток системи професійної підготовки. Головна мета — максимально наблизити навчання до реалій сучасної війни. Ми повинні ширше впроваджувати практичну складову, сучасні технології та бойовий досвід, здобутий під час відсічі російській агресії.

Не менш важливим залишається удосконалення порядку проходження військової служби на сержантських посадах та створення дієвих механізмів управління кар’єрою. Саме в цій сфері накопичилася значна кількість проблемних питань, без вирішення яких неможливий подальший розвиток сержантського корпусу.

Окрему увагу приділено підвищенню соціальних стандартів військової служби на сержантських посадах.

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Чесно визнавати наявні проблеми

Водночас ми повинні чесно визнавати наявні проблеми. Сьогодні щодо окремих категорій сержантського складу існують дисбаланси у системі грошового забезпечення та мотивації, які потребують усунення.

Більшість головних сержантів корпусів, видів та родів військ пройшли шлях від солдата до найвищих сержантських посад. Вони мають бойовий досвід, поранення та високий рівень професійної компетентності. Їхня служба, внесок у підготовку особового складу та підтримання боєздатності військ повинні отримувати належну оцінку.

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Грошове забезпечення

Не менш важливим є питання грошового забезпечення інструкторського складу та штатних сержантів.

Окремий блок заходів спрямований на зміцнення професійної єдності сержантського корпусу, розвиток його організаційної культури та збереження військових традицій.

"Сержантський корпус був і залишається однією з основ Збройних Сил України. Саме тому ми й надалі послідовно створюватимемо умови для професійного зростання сержантів, підвищення їхнього авторитету та посилення ролі на всіх рівнях військового управління", - наголосив Головнокомандувач.

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