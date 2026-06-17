Армійську реформу розробляли без комунікації з військовими, які не бояться казати правду, - офіцер ЗСУ Осика. ВIДЕО

Міноборони та Генштабу потрібно спілкуватися із військовими, перед тим як вносити якісь зміни.

Про це заявив офіцер ЗСУ Роман Осика в ефірі нардепа "ЄС" Ростислава Павленка, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мені здається, що коли розробляли цю реформу, скоріше за все, абсолютно не було ніякої комунікаціії з військовими. Маю на увазі військових, які не боятсья сказати правду, які не бояться наголошувати на проблемах, які є в армії. Скоріше за все, з такими військовими комунікації точно не було", - наголосив він.

За словами Осики, якби така комунікація була, то реформа була б абсолютно іншою.

"Реформа, яка зачіпала б болючі питання. Яка б намагалася вирішувати ці питання", - зазначив він.

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Офіцер наголосив, що Міноборони та Генштабу важливо працювати з військовими безпосередньо перед тим, як вони хочуть вносити якісь зміни.

"Зараз в Силах оборони - близько мільйона людей. Цей мільйон має родичів, друзів, знайомих. І коли вони бачать ось таку реформу, сприймають її, м'яко кажучи, негативно. Всі залишаються тут, тому що у них немає вибору: або піти в СЗЧ, або залишаються.

Якби Міноборони, коли вони це готували, спілкувалися б з військовими, які не бояться озвучувати проблеми, тоді б ці проблеми вирішувалися, і військові б казали, що нарешті їх чують та намагаються врегулювати проблеми", - підсумував він.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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