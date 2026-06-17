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Новини Відео Реформи в армії
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Армійську реформу розробляли без комунікації з військовими, які не бояться казати правду, - офіцер ЗСУ Осика. ВIДЕО

Міноборони та Генштабу потрібно спілкуватися із військовими, перед тим як вносити якісь зміни.

Про це заявив офіцер ЗСУ Роман Осика в ефірі нардепа "ЄС" Ростислава Павленка, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Мені здається, що коли розробляли цю реформу, скоріше за все, абсолютно не було ніякої комунікаціії з військовими. Маю на увазі військових, які не боятсья сказати правду, які не бояться наголошувати на проблемах, які є в армії. Скоріше за все, з такими військовими комунікації точно не було", - наголосив він.

За словами Осики, якби така комунікація була, то реформа була б абсолютно іншою.

"Реформа, яка зачіпала б болючі питання. Яка б намагалася вирішувати ці питання", - зазначив він.

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Офіцер наголосив, що Міноборони та Генштабу важливо працювати з військовими безпосередньо перед тим, як вони хочуть вносити якісь зміни.

"Зараз в Силах оборони - близько мільйона людей. Цей мільйон має родичів, друзів, знайомих. І коли вони бачать ось таку реформу, сприймають її, м'яко кажучи, негативно. Всі залишаються тут, тому що у них немає вибору: або піти в СЗЧ, або залишаються. 

Якби Міноборони, коли вони це готували, спілкувалися б з військовими, які не бояться озвучувати проблеми, тоді б ці проблеми вирішувалися, і військові б казали, що нарешті їх чують та намагаються врегулювати проблеми", - підсумував він.

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Старт комплексної реформи армії

Нагадаємо, що 12 червня Міноборони офіційно оголосило про старт найбільш комплексної реформи системи військової служби. Запроваджуються унікальні формати контрактів із чіткими термінами (від 10 місяців), виплати для піхоти (до 460 тис. грн на місяць), fast track повернення військових із СЗЧ та масове залучення іноземних добровольців на першу лінію фронту.

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Автор: 

армія (3731) Міноборони (7891) реформи (3237) військовослужбовці (5242)
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Топ коментарі
+1
Та ну шо ви таке кажете, як це без військових. Он перегляньте недавнє запрошення Портникова на збіговись.. на форум чи то DOU чи то просто клубу потужних сраколизів Божественого Міші. Там же одні військові були, потужні і з барбершопу. А ви кажете військових не питали...
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17.06.2026 10:07 Відповісти
+1
цікаво ,коли на фронт не піде ,,голуба кров,, ??щоб виконати почесний обов,язок згідно ст.65....
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17.06.2026 10:09 Відповісти
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цікаво ,коли на фронт не піде ,,голуба кров,, ??щоб виконати почесний обов,язок згідно ст.65....
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17.06.2026 10:09 Відповісти
Галубая кровь нікому нічєво нє должна, окромя сваіх радітєлєй.
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17.06.2026 10:14 Відповісти
Та ну шо ви таке кажете, як це без військових. Он перегляньте недавнє запрошення Портникова на збіговись.. на форум чи то DOU чи то просто клубу потужних сраколизів Божественого Міші. Там же одні військові були, потужні і з барбершопу. А ви кажете військових не питали...
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17.06.2026 10:07 Відповісти
Прям у заголовку написано, що не було комунікації із військовими, які НЕ БОЯТЬСЯ СКАЗАТИ ПРАВДУ. Ви вже навіть заголовки не читаєте? Одразу в бій?
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17.06.2026 10:20 Відповісти
Щоб реформа привела до тих наслідків, які потрібні, треба, щоб ті люди, які відповідають за її впровадження на всіх рівнях працювали як один узгоджений механізм і щоб всі з цих людей, або критична більшість, погодились з проблемою, напрямком її і способом її вирішення і самим рішенням. А для цього потрібна величезна робота на всіх рівнях. Це зробити надзвичайно важко. Тому прийдеться задовільнитися тим, що є і далі працювати в цьому напрямку. Маємо, що маємо, як кажуть.
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17.06.2026 10:12 Відповісти
Не побачив пропозиції іншої реформи
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17.06.2026 10:12 Відповісти
Щоооо? З холопами радитись? З кріпакам? Та жоден Зєлєнскій це робити ніколи не буде!! Навіть жоден фьодоров не буде. Не кажучи вже про сирських.
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17.06.2026 10:12 Відповісти
Або,розробляли реформу ті,які ніколи не служили в армії,тим більше,навіть не радились з військовими.
В народі на таке кажуть: "далекий від реальності".
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17.06.2026 10:14 Відповісти
З часів радянської армії нічого не змінилося окрім окремих виняткових підрозділів. На жаль. Хто шукає правду в армії або щось розумне завжди програє тупішому й необучаємому але з більшими зірками
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17.06.2026 10:19 Відповісти
Все на приниженні, знущанні, на погрозах відправити просто так в мясний штурм якогось куста, і в нелюдських умовах.
Цей "міністр" взагалі бачив яке віднощення до бусіфікованих громадян?
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17.06.2026 10:23 Відповісти
Нічого дивного, все як завжди...
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17.06.2026 10:23 Відповісти
Чого це ясновельможні міністри повинні демократично обговорювати реформу з якимось солдатом чи мобілізованим офіцером які просто " маленькій гвинтик" як казав гіва. " То що солдату положено на то юх положено! Стати до строю! раз-два!
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17.06.2026 10:25 Відповісти
 
 