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Новости Видео Реформы в армии
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Армейскую реформу разрабатывали без общения с военными, которые не боятся говорить правду, - офицер ВСУ Осика

Минобороны и Генштабу необходимо консультироваться с военными, прежде чем вносить какие-либо изменения.

Об этом заявил офицер ВСУ Роман Осика в эфире народного депутата от партии "ЕС" Ростислава Павленко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мне кажется, что когда разрабатывали эту реформу, скорее всего, абсолютно не было никакой коммуникации с военными. Имею в виду военных, которые не боятся говорить правду, которые не боятся обращать внимание на проблемы, существующие в армии. Скорее всего, с такими военными коммуникации точно не было", - подчеркнул он.

По словам Осики, если бы такая коммуникация была, то реформа была бы совершенно другой.

"Реформа, которая затрагивала бы болезненные вопросы. Которая пыталась бы решать эти вопросы", - отметил он.

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Офицер подчеркнул, что Министерству обороны и Генштабу важно работать с военными непосредственно перед тем, как они собираются вносить какие-либо изменения.

"Сейчас в Силах обороны - около миллиона человек. У этого миллиона есть родственники, друзья, знакомые. И когда они видят вот такую реформу, воспринимают её, мягко говоря, негативно. Все остаются здесь, потому что у них нет выбора: либо уйти в СОЧ, либо остаться. 

Если бы Минобороны, когда они это готовили, общались с военными, которые не боятся озвучивать проблемы, тогда бы эти проблемы решались, и военные говорили бы, что их наконец-то слышат и пытаются урегулировать проблемы", - подытожил он.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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Топ комментарии
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Та ну шо ви таке кажете, як це без військових. Он перегляньте недавнє запрошення Портникова на збіговись.. на форум чи то DOU чи то просто клубу потужних сраколизів Божественого Міші. Там же одні військові були, потужні і з барбершопу. А ви кажете військових не питали...
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17.06.2026 10:07 Ответить
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цікаво ,коли на фронт не піде ,,голуба кров,, ??щоб виконати почесний обов,язок згідно ст.65....
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17.06.2026 10:09 Ответить
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цікаво ,коли на фронт не піде ,,голуба кров,, ??щоб виконати почесний обов,язок згідно ст.65....
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17.06.2026 10:09 Ответить
Галубая кровь нікому нічєво нє должна, окромя сваіх радітєлєй.
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17.06.2026 10:14 Ответить
Та ну шо ви таке кажете, як це без військових. Он перегляньте недавнє запрошення Портникова на збіговись.. на форум чи то DOU чи то просто клубу потужних сраколизів Божественого Міші. Там же одні військові були, потужні і з барбершопу. А ви кажете військових не питали...
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17.06.2026 10:07 Ответить
Прям у заголовку написано, що не було комунікації із військовими, які НЕ БОЯТЬСЯ СКАЗАТИ ПРАВДУ. Ви вже навіть заголовки не читаєте? Одразу в бій?
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17.06.2026 10:20 Ответить
Щоб реформа привела до тих наслідків, які потрібні, треба, щоб ті люди, які відповідають за її впровадження на всіх рівнях працювали як один узгоджений механізм і щоб всі з цих людей, або критична більшість, погодились з проблемою, напрямком її і способом її вирішення і самим рішенням. А для цього потрібна величезна робота на всіх рівнях. Це зробити надзвичайно важко. Тому прийдеться задовільнитися тим, що є і далі працювати в цьому напрямку. Маємо, що маємо, як кажуть.
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17.06.2026 10:12 Ответить
Не побачив пропозиції іншої реформи
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17.06.2026 10:12 Ответить
Щоооо? З холопами радитись? З кріпакам? Та жоден Зєлєнскій це робити ніколи не буде!! Навіть жоден фьодоров не буде. Не кажучи вже про сирських.
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17.06.2026 10:12 Ответить
Або,розробляли реформу ті,які ніколи не служили в армії,тим більше,навіть не радились з військовими.
В народі на таке кажуть: "далекий від реальності".
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17.06.2026 10:14 Ответить
З часів радянської армії нічого не змінилося окрім окремих виняткових підрозділів. На жаль. Хто шукає правду в армії або щось розумне завжди програє тупішому й необучаємому але з більшими зірками
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17.06.2026 10:19 Ответить
Все на приниженні, знущанні, на погрозах відправити просто так в мясний штурм якогось куста, і в нелюдських умовах.
Цей "міністр" взагалі бачив яке віднощення до бусіфікованих громадян?
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17.06.2026 10:23 Ответить
Нічого дивного, все як завжди...
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17.06.2026 10:23 Ответить
Чого це ясновельможні міністри повинні демократично обговорювати реформу з якимось солдатом чи мобілізованим офіцером які просто " маленькій гвинтик" як казав гіва. " То що солдату положено на то юх положено! Стати до строю! раз-два!
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17.06.2026 10:25 Ответить
 
 