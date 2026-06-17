Армейскую реформу разрабатывали без общения с военными, которые не боятся говорить правду, - офицер ВСУ Осика

Минобороны и Генштабу необходимо консультироваться с военными, прежде чем вносить какие-либо изменения.

Об этом заявил офицер ВСУ Роман Осика в эфире народного депутата от партии "ЕС" Ростислава Павленко, передает Цензор.НЕТ.

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"Мне кажется, что когда разрабатывали эту реформу, скорее всего, абсолютно не было никакой коммуникации с военными. Имею в виду военных, которые не боятся говорить правду, которые не боятся обращать внимание на проблемы, существующие в армии. Скорее всего, с такими военными коммуникации точно не было", - подчеркнул он.

По словам Осики, если бы такая коммуникация была, то реформа была бы совершенно другой.

"Реформа, которая затрагивала бы болезненные вопросы. Которая пыталась бы решать эти вопросы", - отметил он.

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Офицер подчеркнул, что Министерству обороны и Генштабу важно работать с военными непосредственно перед тем, как они собираются вносить какие-либо изменения.

"Сейчас в Силах обороны - около миллиона человек. У этого миллиона есть родственники, друзья, знакомые. И когда они видят вот такую реформу, воспринимают её, мягко говоря, негативно. Все остаются здесь, потому что у них нет выбора: либо уйти в СОЧ, либо остаться.

Если бы Минобороны, когда они это готовили, общались с военными, которые не боятся озвучивать проблемы, тогда бы эти проблемы решались, и военные говорили бы, что их наконец-то слышат и пытаются урегулировать проблемы", - подытожил он.

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Старт комплексной реформы армии

Напомним, что 12 июня Минобороны официально объявило о старте самой комплексной реформы системы военной службы. Вводятся уникальные форматы контрактов с четкими сроками (от 10 месяцев), выплаты для пехоты (до 460 тыс. грн в месяц), ускоренное возвращение военных из СОЧ и массовое привлечение иностранных добровольцев на первую линию фронта.

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