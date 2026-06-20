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Новости Удар по Киево-Печерской лавре
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Поврежденную крышу Успенского собора на 70% закрыли временным навесом, - Минкульт

Поврежденную крышу Успенского собора в Лавре перекрыли на 70%

В настоящее время в Успенском соборе продолжаются работы по монтажу временного покрытия поврежденной кровли. По состоянию на вечер 19 июня уже закрыто около 70 % крыши.

Об этом сообщает Министерство культуры, информирует Цензор.НЕТ.

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Комиссия обследует конструкцию крыши 

Отмечается, что 19 июня приступила к работе комиссия по обследованию конструкции крыши Успенского собора с участием специалистов Национального университета "Львовская политехника".

По результатам её работы будет подготовлен дефектный акт и смета на устройство консервационного накрытия.

Восстановление доступа для посетителей 

Также сообщается, что Киево-Печерская лавра постепенно восстанавливает доступ для посетителей. Уже открыта Церковь Спаса на Берестове, а также доступны Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Трапезная церковь и часть музейных экспозиций.

Возобновлено проведение групповых экскурсий по предварительной записи.

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Что предшествовало

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Автор: 

Киев (26512) Лавра (456) восстановления (213)
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Топ комментарии
+4
який би чий Бог не був - Христос, Перун, Магомет чи Будда - бити по храмах?
це тільки кацапське, кегебешне.
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20.06.2026 01:46 Ответить
+2
Главный храм Вооружённых сил РФ (Собор Воскресения Христова) расположен в Московской области, на территории парка «Патриот»https://xn--h1aofg.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/126-hram
GPS координаты: 55.5784° с. ш., 36.8142° в. д. (55°34′42.251″N, 36°48′51.170″E)
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20.06.2026 02:06 Ответить
+1
нам потрібна ядерна зброя.
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20.06.2026 01:56 Ответить

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