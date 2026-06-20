Поврежденную крышу Успенского собора на 70% закрыли временным навесом, - Минкульт
В настоящее время в Успенском соборе продолжаются работы по монтажу временного покрытия поврежденной кровли. По состоянию на вечер 19 июня уже закрыто около 70 % крыши.
Об этом сообщает Министерство культуры, информирует Цензор.НЕТ.
Комиссия обследует конструкцию крыши
Отмечается, что 19 июня приступила к работе комиссия по обследованию конструкции крыши Успенского собора с участием специалистов Национального университета "Львовская политехника".
По результатам её работы будет подготовлен дефектный акт и смета на устройство консервационного накрытия.
Восстановление доступа для посетителей
Также сообщается, что Киево-Печерская лавра постепенно восстанавливает доступ для посетителей. Уже открыта Церковь Спаса на Берестове, а также доступны Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Трапезная церковь и часть музейных экспозиций.
Возобновлено проведение групповых экскурсий по предварительной записи.
Что предшествовало
- В результате обстрела Киева 15 июня пострадала
Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.
- Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной российский удар, в результате которого была повреждена территория Киево-Печерской Лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.
- От руководства Секретариата ЮНЕСКО потребовали жесткой и четкой реакции, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после нападения на Киево-Печерскую лавру.
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це тільки кацапське, кегебешне.
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