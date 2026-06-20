Пошкоджений дах Успенського собору на 70% закрили тимчасовим накриттям, - Мінкульт

Наразі в Успенському соборі тривають роботи з монтажу аварійного накриття пошкодженої покрівлі. Станом на вечір 19 червня вже закрито близько 70% даху.

Про це повідомляє Міністерство культури, інформує Цензор.НЕТ.

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Комісія обстежує конструкцію даху

Зазначається, що 19 червня розпочала роботу Комісія з обстеження конструкції даху Успенського собору за участі фахівців Національного університету "Львівська політехніка".

За результатами її роботи буде підготовлено дефектний акт і кошторис на облаштування консерваційного накриття.

Відновлення доступу для відвідувачів

Також повідомляється, що Києво-Печерська лавра поступово відновлює доступ для відвідувачів. Уже відкрито Церкву Спаса на Берестові, а також доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Трапезна церква та частина музейних експозицій.

Відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.

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Що передувало

Унаслідок обстрілу Києва 15 червня зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра. Зокрема, пошкоджено Успенський собор.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.

Від керівництва Секретаріату ЮНЕСКО вимагали жорсткої та чіткої реакції, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.

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